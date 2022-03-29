سيبر تجمع كبرى وكالات السفرفي السعودية لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في المنطقة مع تعافي قطاع السفر

سيبر تحتفل بافتتاح مكاتبها الجديدة في الرياض

سيبر تشارك أحدث تقنياتها وابتكاراتها للمساعدة في تمكين مستقبل تجارة التجزئة في السفر

الرياض وجدة ، المملكة العربية السعودية - استضافت شركة سيبر والمسجلة باسم (SABR) في ناسداك، ، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا التي تدير صناعة السفر العالمية، سلسلة من الجلسات التقنية في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، حيث قدمت نظرة فريدة على تعافي الصناعة، والاتجاهات والتوقعات الصاعدة، فضلاً عن الاحتفال بافتتاح مكاتبها الجديدة في الرياض.

دعت سيبر ممثلين من شركات السياحة والسفر للاحتفال بإفتتاح مكاتبها في الرياض، وقال السيد سلمان سيد ، نائب رئيس حلول سيبر التقنية لمنطقة أوروبا، وافريقيا والشرق الأوسط: " لقد أظهرت سيبر مرونة وفعالية عالية أثناء الوباء، وفي هذا الوقت المحوري، نؤكد التزامنا تجاه هذه المنطقة، ونفتخر بافتتاح مكاتبنا الجديدة في الرياض." وأضاف: " تعتبر المملكة العربية السعودية منطقة نمو رئيسية لشركة سيبر، ونواصل توسيع عملياتنا وفريق عملنا، حيث استثمرنا في بناء فريق واسع المعرفة ويعد من أفضل المواهب في الصناعة، لمنح عملائنا الدعم الذي يحتاجونه ".

كما وانضم الضيوف إلى جلسة سيبر التكنولوجية لمناقشة كيفية الاستفادة من تعافي قطاع السفر، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول للاستجابة لبيئة السفر الجديدة.

وقال السيد عبد الرزاق آيير، نائب رئيس شبكة سيبر في الشرق الأوسط: "يعد المسافر السعودي من أسرع متبني التقنيات الحديثة، وقد رفعت الجائحة توقعاتهم ومطالبهم أكثر." وأضاف آيير: "مع هذه التوقعات العالية من جميع ممثلي خدمات السفر، فإن شركات السياحة والسفر لديها فرصة لاستخدام التكنولوجيا المناسبة للاستجابة لهذه التوقعات وتوفير تجربة سفر أكثر سهولة وشخصية مبنية على تفضيلاتهم وخياراتهم واحتياجاتهم."

وأضاف آيير: "لقد أصبحت صناعة السفر أكثر تعقيدًا، ولا يزال العمل معًا لتبسيط رحلة السفر أمرًا مهمًا. سنواصل السعي لتقديم أفضل التقنيات في دعم السفر، بما في ذلك المنتجات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لوكالات السفر في جميع أنحاء المنطقة لمساعدتهم على النمو ".

وفي جدة، استضاف المسؤولون التنفيذيون في سيبر ممثلين من شركات السياحة والسفر لمناقشة الاتجاهات، والتقنيات الحديثة، وتجارة التجزئة في السفر.

وقال السيد سلمان :" تتماشى جهودنا في المملكة مع استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث نقدم التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لتزويد شركات السفر بالأدوات والحلول التي يحتاجونها للمساعدة في تعظيم إمكاناتهم، وتوفير تجربة سفر استثنائية وجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم."

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