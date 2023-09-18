بهدف تلبية أحتياجات عملائها المتزايدة

أعلنت شركة "سيارتي" إحدى الشركات التابعة لمجموعة الزبير للسيارات والتي تندرج ضمن قطاع التنقل والمعدات بمؤسسة الزبير عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع تيسلا باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لـ شركة تيسلا باور الولايات المتحدة الأمريكية. وتنص الإتفاقية على أن تكون "سيارتي" الوكيل المعتمد لبطاريات سيارات النقل وسيارات الدفع الرباعي بالإضافة الى بطاريات المركبات التجارية ومجموعة من البطاريات الصناعية . تأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة "سيارتي" لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في مجالات تخزين الطاقة المتجددة والتقليدية.

وقع الإتفاقية نيابة عن "سيارتي" نيلز بورمانز الرئيس التنفيذي لمجموعة الزبير فيما وقعها نيابة عن تيسلا باور الشرق الأوسط عرفان أحمد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حضر توقيع الإتفاقية عدد من كبار ممثلي الشركتين.

وحول هذه الإتفاقية قال نيلز بورمانز الرئيس التنفيذي لمجموعة الزبير: " تعد هذه الإتفاقية خطوة استراتيجية لتوفير منتجات مبتكرة عالية الجودة وحلول الطاقة للسوق المحلي. وأشار: بأن فرصة العمل كوكيل معتمد لبطاريات تيسلا لها أهمية خاصة، حيث ستسمح لـ سيارتي بتوفير حلول تنقل شاملة لعملائها، و نحن نتطلع إلى علاقة مثمرة طويلة الأمد بين المؤسسة وشركة تسلا باور الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

ومن جانبه قال عرفان أحمد الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " من خلال البحث التطوير، تقدم تيسلا باور الولايات المتحدة الأمريكية حلولا مبتكرة في مجال تخزين الطاقة، ويسعدنا أن ندخل السوق العماني من خلال مجموعة من بطاريات السيارات والبطاريات الصناعية مع شريك معتمد مثل مجموعة الزبير للسيارات، وسنعمل من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة تيسلا باور كشركة رائدة في مجال تخزين الطاقة المتجددة والتقليدية في جميع أنحاء العالم.

تعد تيسلا باور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءا من شركة تيسلا باور الأمريكية، وهي شركة رائدة في مجال بطاريات عالية الجودة وطويلة العمر، مما أحدث ثورة كبيرة في مجال تخزين الطاقة. تتخصص تيسلا باور الأمريكية بشكل كبير في مجال صناعة وتخزين الطاقة الكهربائية على مستوى عالمي. وقد قامت الشركة مؤخرا بتوسيع أنشطتها التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمتلك حاليا قاعدة عملاء نامية في هذه المنطقة. وتشتهر شركة تيسلا باور الولايات المتحدة أيضا ببطارياتها الحمضية الرصاصية المختومة والمعفاة من الصيانة بالإضافة الى تقديمها بطاريات الشمسية.

الجدير بذكره بأن شركة "سيارتي" من الشركات الرائدة في مجال التأجير في السلطنة منذ عام 1992 وحاصلة على شهادة الأيزو. تعمل الشركة تحت مظلة مجموعة الزبير للسيارات حيث تقدم أعلى مستويات الخدمة في فئتها من خلال تقديم حلول مبتكرة لتأجير السيارات سواء كان أفرادا أو مؤسسات.

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