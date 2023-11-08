عجمان، الإمارات العربية المتحدة - يسر دائرة التنمية السياحية في عجمان الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم هامة مع شركة هوتل بيدز، وهي شركة رائدة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإقامة والسفر. تم توثيق هذه الشراكة على هامش سوق السفر العالمي في لندن، الذي يُقام من 6 إلى 8 نوفمبر 2023.

وتهدف هذه المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كل من الجهتين، بهدف تعزيز وتطوير قطاع السياحة والضيافة في إمارة عجمان، وأيضاً لتحقيق تنسيق أفضل فيما يتعلق بحجوزات الفنادق التسويق لمناطق الجذب السياحية في الإمارة.

وأعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم قائلاً: "يمثل توقيع هذه المذكرة مع هوتل بيدز نقطة تحوّل هامة لقطاع السياحة في عجمان، حيث تتناغم رؤيتنا المشتركة للمستقبل تمامًا، ونحن ملتزمون بتعزيز تعاوننا، وخلق نهج موحد وفعّال لتعزيز السياحة في عجمان."

بدوره عبّر السيد ليو موليناس، المدير التنفيذي للتسويق لشركة هوتل بيدز، عن حماسه بالمثل، مؤكدًا: "نحن متحمسون للتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان. ستمكننا هذه الشراكة من تبادل الخبرات المتقدمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات استشارية لبعضنا البعض لتحقيق أهدافنا المشتركة. معًا، نحن مستعدون لتعزيز تجربة الزوار والترويج لعجمان كوجهة سفر رئيسية."

تشمل الاتفاقية مجموعة واسعة من أوجه التعاون، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات الجديدة وتقديم خدمات استشارية ودعوات لحضور فعاليات صناعة السفر مثل ورش العمل والمعارض والندوات.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/