عجمان، الإمارات العربية المتحدة: حققت دائرة التنمية السياحية في عجمان نجاحًا باهرًا في تنظيم سباق نصف ماراثون عجمان برعاية المستشفى السعودي الألماني - عجمان، والذي أقيم في حديقة الصفيا بتاريخ 31 ديسمبر 2023، بالتعاون مع شركة القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية. شهد الحدث مشاركة أكثر من 1200 متسابقًا من مختلف الأعمار، مما جعله خطوة رائدة نحو تعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية في مجتمع عجمان.

وتنوعت فئات السباق لتناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، مجذبة عشاق رياضة الجري من داخل وخارج إمارة عجمان. وعبر الهاشمي عن تقديره للجهود الجادة والمثابرة التي بذلها فريق تنظيم الحدث، مؤكدًا دور الأحداث الرياضية في تعزيز التواصل الاجتماعي.

وأعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته بنجاح هذا الحدث مؤكدًا توافقه مع رؤية عجمان 2030. وأكد على أهمية دور الرياضة في التشجيع على اتباع نمط حياة صحي بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن سباق نصف ماراثون عجمان يعكس التزام الدائرة بأهداف رؤيتها المستقبلية. وأشار الهاشمي إلى التزام دائرة التنمية السياحية في عجمان بتعزيز التآزر بين الأحداث الرياضية إلى جانب تسليط الضوء على المعالم السياحية في الإمارة. وأوضح أن هذه الجهود تتجلى في جدول الأعمال السنوي الديناميكي الذي يشمل فعاليات متنوعة تعزز التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية.

وتضمن نصف ماراثون عجمان فئات سباق متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية. اختبر المشاركون المسار الذي يبلغ طوله 21.1 كيلومترًا، وشملت فئتا الـ5 و 10 كيلومترات مشاركين من 14 عامًا وما فوق. كما شهدت الفئة البالغة 2.8 كيلومتر تفاعلًا كبيرًا من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 وما فوق.

وتألقت روح المنافسة والروح الرياضية في هذا الحدث، حيث تنافس المشاركون بشغف للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 25,000 درهم، وتم تكريم الفائزين تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة.

وتوجهت دائرة التنمية السياحية في عجمان والشركاء والمنظمون عن امتنانهم لدعم الرعاة والشركاء، بما في ذلك الراعي الذهبي المستشفى السعودي الألماني - عجمان، وراعي المرطبات غلفا، وداعمين آخرين، مشيرين إلى الدور الكبير الذي لعبته القيادة العامة لشرطة عجمان وبلدية عجمان والتخطيط وإنفينيتي جيم وفريق فرسان زايد وماجد ستوديو في نجاح هذا الحدث.

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عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

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سياحة عجمان

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هدى عياش

ذا أيديا إيجنسي

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