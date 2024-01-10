عجمان، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تأسيس شراكة استراتيجية مع "ريني"، الشركة الرائدة في مجال الحلول البيئية، لمعالجة القضية الحيوية المتعلقة بإدارة تجميع العبوات البلاستيكية في المرافق السياحية في الإمارة. وبهذه المناسبة، استقبل سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، السيد جوردن جاكرز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة رينيه وذلك في مقر الدائرة بهدف إبراز الطابع الرسمي لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياق التأكيد المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التنمية المستدامة. وتعبّر دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بدورها، عن التزامها الراسخ تجاه تنفيذ ممارسات السياحة المستدامة. هذه الممارسات لا تستهدف فقط تحسين تجربة الإقامة للمقيمين والزوار، بل تُولي الأولوية أيضًا لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز دور الشركات والعلاقات مع المستثمرين عن طريق تقديم الحلول البيئية وتبنّي الممارسات المستدامة.

وفي مواجهة التحدي العالمي الذي يتمثل في تراكم النفايات البلاستيكية وتأثيرها البيئي، تدرك الدائرة مدى تأثير هذا التهديد على النظم البيئية حول العالم نتيجة لتجمع العبوات البلاستيكية التي تترك دون رعاية. واستجابةً لهذا التحدي، اتخذت الدائرة خطوات فعّالة من خلال التعاون مع شركة رينيه، بهدف تقديم نظام متكامل لجمع العبوات البلاستيكية عبر المرافق السياحية في الإمارة.

وكجزء من هذه المبادرة، ستقوم رينيه بوضع صناديق التجميع في المنشآت الفندقية في الإمارة لتوفير حلول فعّالة لزوارها والمجتمع المحلي على حد سواء. وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيعهم على اعتماد ممارسات مستدامة في تجميع عبوات البلاستيك. كما انها تسعى لجذب الشركاء الاستراتيجيين ونشر المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة.

وأعرب سعادة محمود خليل الهاشمي عن سعادته إزاء هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن دائرة التنمية السياحية في عجمان ترى في السياحة المستدامة مفتاحًا حيويًا لتحقيق مستقبل مزدهر. وأوضح الهاشمي أن الدائرة تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن يتراوح بين الاهتمام بالبيئة وتعزيز رفاهية المجتمع. وأشاد بالجهود التي تُبذل من قبل الدائرة في بناء مستقبل مزدهر يعود بالفائدة على الأجيال القادمة. وأضاف: "من خلال تعاوننا مع شركة رينيه، نهدف إلى تقديم مثال إيجابي للمجتمع وتحفيز الشركاء على تبني الممارسات المستدامة."

وأكد السيد جوردن جاكرز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ريني، تفاؤله لتنفيذ هذه الشراكة، قائلاً: "نشعر بالفخر للتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان في هذه المبادرة الفاعلة. نطمح في تحفيز المشاركة الواسعة والمساهمة في خلق مستقبل أكثر استدامة".

وتشجع دائرة التنمية السياحية في عجمان جميع الشركاء، بما في ذلك شركاء قطاع الفنادق والضيافة، على المشاركة الفعّالة في هذه المبادرة، حيث ستقوم رينيه بتوفير صناديق جمع العبوات البلاستيكية في مناطق العمل الخاصة بهم. كما سيقوم فريق عمل شركة رينيه بتقديم تفاصيل شاملة حول نظام التجميع مباشرة إلى جميع الأطراف المعنية.

يشكل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو جعل إمارة عجمان أكثر استدامة وتوعية بالبيئة، حيث تتصدر دائرة التنمية السياحية في عجمان ورينيه هذه البادرة الرائدة.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

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سياحة عجمان

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ذا أيديا إيجنسي

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