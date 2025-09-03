ساو خوسيه دوس كامبوس، البرازيل: افتتحت "سيات"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج في البرازيل والمتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية للدفاع والأمن، مقرها الرئيسي الجديد ومنشأة إنتاج في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس. ويمتد الموقع الجديد على مساحة 6 آلاف متر مربع، حيث يضم مرافق هندسية متطورة، ومختبرات بحث وتطوير، وخطوط إنتاج، مما يعزز قدرة "سيات" على تقديم أحدث التقنيات الدفاعية، مما يُمثل توسعًا كبيرًا في قدراتها الصناعية.

وحضر حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، برفقة كبار المسؤولين في مجموعة ايدج، الحدث خلال زيارة إلى البرازيل، كما حضره مسؤولون برازيليون وشركاء بارزون، ومنهم نائب حاكم ساو باولو، فيليسيو راموث؛ وقائد البحرية البرازيلية، الأدميرال ماركوس سامبايو أولسن؛ وقائد مشاة البحرية، كارلوس شاغاس، وعمدة مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس"، أندرسون فارياس.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: " تفخر مجموعة إيدجبالوقوف جنبًا إلى جنب مع شركة "سيات" في احتفالنا بهذا الإنجاز البارز، الذي يُجسّد ثمرة تعاونٍ استراتيجيٍ واعد. فقد شكّل هذا الاستثمار، الذي يُعد الأول لنا في البرازيل عام 2023، نقطة انطلاق لتحول نوعي؛ حيث توسّعنا منذ ذلك الحين من منشأة متخصصة في البحث والتطوير إلى مركز صناعي ريادي يُعزز مكانتنا العالمية. ويُجسّد هذا التوسع التزام "سيات" الراسخ بدعم الاستقلال التكنولوجي للبرازيل، وخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لقطاعها الدفاعي. وبفضل هذا التعاون البنّاء، نُؤسس معًا منصة ديناميكية للابتكار، والنمو الاقتصادي، وبناء شراكات موثوقة تُسهم في تشكيل مستقبل أكثر أمنًا وتقدمًاز"

تجدر الإشارة أن مجموعة "ايدج" استحوذت في سبتمبر عام 2023 على حصة 50% في شركة "سيات"، لتدعم بذلك استراتيجيتها العالمية للاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية. ومن خلال شراكتها مع "ايدج"، سرعت "سيات" مسار نموها وعززت جاهزيتها للتصدير، كما رسخت مكانتها كمساهم استراتيجي في منظومتي الدفاع البرازيلية والعالمية. كما ستوفر الوحدة الجديدة في مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس " 200فرصة عمل مباشرة إلى جانب 600 فرصة عمل غير مباشرة.

وقد تأسست شركة "سيات" عام 2015، حيث تتخصص في تطوير وتكامل أنظمة الدفاع والأمن، بما في ذلك الصواريخ والأسلحة وحلول التكنولوجيا المدمجة المتقدمة. وعلى مدار العقد الماضي، أبرمت "سيات" شراكات استراتيجية مع القوات المسلحة والجهات الفاعلة في القطاع، مساهمةً في مشاريع ذات أهمية وطنية، ومطورةً خبرات متخصصة للغاية. ومن بين برامجها الرائدة صاروخ "مانسوب" الرائد المضاد للسفن، ونسخته ذات المدى الموسع "مانسوب-إي آر"، والصاروخ المضاد للدبابات "ماكس 1.2 إيه سي" عالي الدقة، ونظام إدارة الأمازون الأزرقSisGAAz))، وهو برنامج رائد لمراقبة السواحل والأمن البحري.

نبذة عن مجموعة ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مجموعة ايدج: edgegroup.ae

حول شركة "سيات"

تُعد "سيات"شركة برازيلية متخصصة في تطوير الأنظمة الذكية للدفاع والأمن. وبفضل خبراتها الواسعة في مجالات التوجيه والتحكم والملاحة، تُقدم "سيات" حلولًا عالية الأداء للقوات المسلحة، مما يسهم في تعزيز السيادة البرازيلية ودفع عجلة الابتكار التكنولوجي. ومنذ عام 2023، أصبحت مجموعة ايدج من دولة الإمارات العربية المتحدة مستثمرًا قوياُ في الشركة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة siatt.com

-انتهى-

#بياناتشركات