البدء بتداول أسهم وكفالات "سويڤل" العادية في بورصة ناسداك تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي

إجمالي العائدات لـ"سويڤل" من الصفقة البالغ 164.6 مليون دولار أمريكيهو نتيجة زيادة حجم القيمة، والتي تتضمن 111.5 مليون دولار المُلتزم بها بالكامل من قبل مستثمري PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) و53.1 مليون دولار من المبالغ النقدية المُحتفظ بها في أمانة صافي قيمة السندات المستردّة

رهناً بالاستيفاء أو التنازل عن شروط إغلاق معينة، فإن "سويڤل" سوف تتمتع بإمكانية الحصول على رأس مال إضافي من خلال التزام مستثمري PIPE إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي وتسهيلات تمويلية بقيمة 471.9 مليون دولار

اختتام الصفقة التي تضم أول شركة استحواذات لأغراض خاصة أسسها ويديرها فريق مكوّن بأكمله من كوادر نسائية تزامناً مع اليوم الأخير من "شهر المرأة".

انضمام غبينغا أويبودي يُسهم في استكمال مجلس الإدارة ولجنة التدقيق كونه مديراً يتمتع بخبرة عالية وعمل في مجالس إدارات شركات عامة وخاصة

نيويورك: كشفت شركة "سويڤل"، المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي والتنقل المشترك القائمة على التكنولوجيا، عن استكمال دمج الأعمال الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق مع "كوينز جامبيت غروث كابيتال" ("Queen’s Gambit") وهي أول شركة استحواذات ذات الأغراض الخاصة يقودها فريق إدارة مكوّن بأكمله من كوادر نسائية (“Queen’s Gambit”) (NASDAQ: GMBT)، وذلك عقب اجتماع عام استثنائي لمساهمي "كوينز جامبيت" ("اجتماع المساهمين") الذي عُقد في 30 مارس 2022. وقد تم تغيير اسم الشركة المدمجة إلى "سويڤل هولدينغز كورب" (Swvl Holdings Corp). واستمرّت الأسهم والكفالات العادية من الفئة (أ) للشركة المدمجة في التداول في بورصة "ناسداك" تحت الرمزين "GMBT" و"GMBTW" على التوالي حتى تاريخ الإدراج. واعتباراً من الأول من أبريل 2022، بدأ التداول على الأسهم والكفالات العادية الخاصة بـ"سويڤل هولدينغز كورب" في بورصة "ناسداك" تحت الرمزين "SWVL" و"SWVLW" على التوالي.

تلقت "سويڤل" عائدات إجمالية نتيجة الصفقة تُقدّر قيمتها بحوالي 164.6 مليون دولار أمريكي نتيجة زيادة حجم القيمة، والتي تتضمن 111.5 مليون دولار المُلتزم بها بالكامل من قبل مستثمري PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) واستلام حوالي 53.1 مليون دولار نقداً من حساب "كوينز جامبيت" المُحتفظ به في أمانة صافي قيمة السندات المستردّة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه رهناً بالاستيفاء أو التنازل عن شروط إغلاق معينة، فإن "سويڤل" سوف تتمتع بإمكانية الحصول على رأس مال إضافي من خلال التزام مستثمري PIPE إضافي بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي من المتوقع إغلاقه في الربع الثاني من العام 2022، وتسهيلات تمويلية بقيمة 471.9 مليون دولار.

وقال مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سويڤل": "إن استكمال دمج أعمالنا مع كوينز جامبيت يشكل علامة فارقة هائلة بالنسبة لسويڤل ولقطاع النقل المشترك المُستدام على مستوى العالم. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون التنقل والتمكين الذي يرافقه حقاً مكتسباً للجميع. وبصفتنا شركة عامة، فإننا نخطط للبناء على النمو المتسارع لشركة سويفل حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الاعتماد على النظام الأساسي القائم على التكنولوجيا الخاصة بنا، وهو ما يضمن حصول السكان الذين يفتقرون إلى هذه الخدمات على حلول موثوقة ومريحة وبأسعار معقولة. وفي المقابل، سوف نستفيد من فرق عملنا المتفوّقة في هذا المجال ومن الشراكات الراسخة ومن الحلول التقنية المتراكمة المتنوعة".

من جهتها، قالت فيكتوريا جريس، المؤسس والرئيس التنفيذي "كوينز جامبيت غروث كابيتال" وعضو مجلس إدارة "سويڤل هولدينغز كورب": نحن فخورون بشراكتنا مع سويڤل ومتحمّسون للغاية لمواصلة علاقتنا بعد استكمال صفقة الاندماج المهمة هذه. ومنذ الكشف عن عملية اندماجنا خلال العام الماضي، قامت سويڤل بتنفيذ خطة عملها بشكل رائع. وفي غضون ذلك، عززت تواجدها الرائد في السوق استراتيجياً في المناطق الجغرافية الحالية عبر أفريقيا وآسيا، مع التوسع في مناطق أخرى تشهد نسب نمو عالية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية عبر مزيج من تنفيذ عمليات أساسية وعمليات اندماج واستحواذ استراتيجية. ومن خلال موقع ريادي راسخ

في الأسواق الناشئة الرئيسية ووجودها في السوق عبر أكثر من 100 مدينة في أكثر من 20 دولة في أربع قارات، نحن متأكدون أن ’سويڤل‘ سوف تستمر في الاستفادة من فرصة سوق النقل الجماعي العالمية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي مع تحقيق نمو هائل على نطاق واسع".

إلى ذلك، قال يوسف سالم، المدير المالي لـ"سويڤل": "بالنيابة عن شركة سويڤل بأكملها، نود أن نشكر ركابنا ومسؤولينا ومستثمرينا وشركاء الأعمال على ثقتهم بنا وعلى تعاونهم معنا. ومن خلال توجّه استراتيجي واضح وأداء متميّز وسجل حافل بالإنجازات ونموذج أعمال واضح المعالم، تستعد سويڤل لاتخاذ الخطوات التالية في مسار تطورها التاريخي. ومن خلال الاكتتاب العام وإمكانية الوصول إلى مجموعات كبيرة من رأس المال، نخطط للبناء على التوسعات الأخيرة التي قمنا بها في أوروبا وأمريكا اللاتينية، والاستحواذات الرئيسية على حصص مسيطرة في Shotl و door2doorوViapool، بالإضافة إلى استثمارات في المملكة المتحدة والمكسيك، وتحقيق المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تفضي إلى تحقيق قيمة مقنعة للمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة على حد سواء".

تعيين غبينغا أويبودي في مجلس الإدارة ولجنة التدقيق

اختارت "سويڤل هولدينغز كورب" غبينغا أويبودي للعمل كمدير من الدرجة الأولى في مجلس إدارة "سويڤل هولدينغ كورب" وكعضو في لجنة التدقيق.

غبينغا أويبودي البالغ من العمر 62 عاماً، هو المؤسس الشريك والرئيس السابق لشركة "ألوكو آند أويبودي"، إحدى أكبر شركات المحاماة في نيجيريا. ويعمل السيد أويبودي حالياً في مجالس إدارة شركة "نستله نيجيريا بي إل سي"، و"لافارج أفريكا بي إل سي"، و"سوسفيناف إس إيه، وشركة "أوكومو أويل بالم كومباني"، و"بي زد كوسونز نيجيريا بي إل سي". بالإضافة إلى ذلك، يجسد السيد أويبودي روح العمل الخيري من خلال خدمته كرئيس لـ"Teach for Nigeria"، ومدير "Teach for All" وباعتباره عضواً في المجلس الاستشاري العالمي لأكاديمية القيادة الأفريقية. والسيد أويبودي هو أيضاً عضو في مجالس إدارة موسيقى الجاز في مركز لينكولن ومنتدى العمل الخيري الأفريقي و"كارنيجي هول" و"مؤسسة فورد". وعمل السيد أويبودي سابقًا في مجالس إدارة "Access Bank Plc" و"MTN Nigeria Plc".

السيد أويبودي حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة "Ife" وكلية الحقوق النيجيرية ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بنسلفانيا. كما أنه حاصل على أعلى درجات التكريم في نيجيريا، وهو عضو في وسام جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحاصل على وسام الشرف الملكي البلجيكي برتبة فارس ليوبولد.

نبذة حول "سويڤل"

"سويڤل" هي شركة تقنية عالمية تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها توفر بديلاً شبه خاص لوسائل النقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة التنقل عبر وسائل النقل الخاصة البديلة بالكامل. وقامت الشركة بإنشاء نظام نقل جماعي مواز يوفر وسائل التنقل بين المدن وفي داخلها والتعامل بين الشركات (B2B) والأعمال الموجّهة للحكومات (B2G)في 100 مدن عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وتجعل "سويڤل" مسألة التنقل أكثر أماناً وكفاءة وأكثر صداقة للبيئة، مع ضمان إمكانية الوصول إلى تلك الخدمات وبأسعار معقولة للجميع. وبإمكان العملاء حجز رحلاتهم عبر تطبيق سهل الاستخدام مع خيارات دفع متنوعة، والوصول إلى حافلات الركاب والباصات الخاصة التي تتصف بالجودة العالية والتي تعمل وفق مسارات ومحطات وأوقات وأسعار ثابتة.

شارك في تأسيس "سويڤل" مصطفى قنديل الذي بدأ حياته المهنية في "روكيت إنترنت"، حيث أطلق منصة مبيعات السيارات Carmudi في الفلبين والتي سرعان ما أصبحت أكبر شركة إعلانات مبوبة للسيارات في البلاد في غضون ستة أشهر فقط. ومن ثم شغل مصطفى منصب رئيس العمليات في "روكيت إنترنت". وفي العام 2016، انضم قنديل إلى "كريم"، وهي أول شركة متخصصة في النقل في منطقة الشرق الأوسط. وأسهم قنديل في دعم توسع منصتها في أسواق جديدة متعددة.

للمزيد من المعلومات حول "سويڤل" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.swvl.com

