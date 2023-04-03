بهدف إنشاء مركز امتياز في دبي لعلاج الناسور والبواسير باستخدام ليزر بايوليتك

وقعت "سويفت داي سيرجري" مؤخراً مذكرة تفاهم مع "هيموكيور" و "فورتي للرعاية الصحية، وذلك بهدف العمل على تأسيس وإنشاء مركز امتياز في دبي لعلاج الناسور والبواسير بأقل تدخل جراحي، من خلال استخدام ليزر بايوليتك.

وتحدد مذكرة التفاهم دور قادة الصناعة في تطوير خارطة طريق لتقديم خدمات طبية عالمية المستوى، لعلاج الناسور والبواسير، وسيقدم المركز رعاية عالية الجودة مع خدمات متخصصة، بما في ذلك أمراض المستقيم والأوعية الدموية والجهاز الهضمي وأمراض النساء والأمراض الجلدية التجميلية والجراحة التجميلية.

وتتمثل مهمة "سويفت داي سيرجري" في تقديم خدمات عالمية ذات جودة عالية وبأسعار في متناول الجميع، وسيستخدم المركز أحدث التقنيات بما في ذلك الليزر من شركة بايوليتك التي تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم للحلول الأقل تدخلاً جراحياً، ويستخدم ليزر بايوليتك في تخصصات متعددة؛ حيث أن ميزة استخدام هذا الليزر تكمن في انخفاض الألم بعد الجراحة، وعدم وجود تدابير خاصة لنظافة الجروح، ووقت تشغيل منخفض بمتوسط ٢٠ دقيقة فقط، ويشير الاسم إلى بروتوكول العلاج هذا لتوفير إجراء خالٍ من الألم مع وقت استجابة سريع.

ما يستحق الذكر ان لدى المجموعة أول مركز لها اسمه La Clinica – ميلان، والثاني هو "سويفت داي سيرجري" في دبي، وتعمل المجموعة على أن يكون لديها العديد من مراكز التميز في جميع أنحاء العالم.

وقال السيد ديتليف بيرندت، المدير العام لشركة "سويفت داي سيرجري"، نتوقع تقديم خدمة مخصصة لمرضى جراحة اليوم السريع في دبي، من خلال الاستفادة من ابتكارات الرعاية الصحية عالية التقنية والمهنيين الطبيين المتخصصين، ونهدف إلى تقديم تجربة أكثر راحة للمرضى من خلال مجموعة من الإجراءات طفيفة التوغل بما في ذلك علاج الناسور والبواسير والدوالي.

وبدوره، قال الدكتور محمد مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة "هيموكيور"، يسعدنا تقريب خدماتنا من نقطة احتياج المريض من خلال إنشاء مركز التميز لإجراءات يوم الناسور والبواسير في دبي، وذلك من خلال الشراكة مع "سويفت داي سيرجري"، و"فورتي للرعاية الصحية"، حيث نهدف إلى مشاركة المعرفة والخبرة والموارد لضمان حصول مرضانا على الرعاية المثلى بتكلفة فعالة.

وتمتلك "هيموكيور" حالياً وتدير ٢٠ عيادة في القاهرة، وقد أجرت أكثر من ٥٠ ورشة عمل لتثقيف الأطباء حول استخدام ليزر بايوليتك، وعلاج المرضى بكفاءة بأقل وقت تعطل، وبفضل النجاح المؤكد وطلب المرضى، انضم الفريق الآن إلى "سويفت داي سيرجري" لإطلاق علاجات طفيفة التوغل للناسور والبواسير، ما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول للمرضى المقيمين في دبي والإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، قال السيد كاران ريخي، من "فورتي للرعاية الصحية"، "بينما نعمل مع شركائنا من أجل إنشاء مركز التميز، فإننا نلتزم بجلب أطباء متخصصين ومدربين إلى دبي لقيادة توفير رعاية فعالة ومريحة للمرضى".

وستتم الإجراءات طوال اليوم في مركز سويفت لجراحة اليوم الواحد، وهو منشأة متميزة مصممة لتقديم الرعاية والراحة، ويدير المركز فريق عالي التخصص من الأطباء، ومجهز بأحدث التقنيات الطبية وبما يتوافق مع الاعتماد العالمي والمعايير الدولية، ويقع المركز الجديد في جميرا وهو يعمل بكامل طاقته.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.swiftdaysurgery.com

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