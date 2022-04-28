· تُبسَط النفاذية إلى خدمات التراسل المالية في حين تضمن المرونة والأمان

· الحوسبة السحابية العمومية تنطوي على إمكانية توفير مزايا كبيرة بينما تخفض التكاليف

بروكسل، 28 أبريل 2022 – أعلنت "سويفت" اليوم أنها ستمكن المؤسسات المالية من الاتصال بشبكتها وبتطبيقاتها بواسطة موفري الحوسبة السحابية (كلاود) العمومية، وهم "أمازون ويب سيرفيسيس" و"غوغل كلاود" و"مايكروسوفت"، الأمر الذي يشكل خطوة ستسهم في تبسيط النفاذية إلى خدمة التراسل المالي الرائدة في العالم من أجل تمكين الابتكار وضمان المرونة والأمان في الوقت ذاته.

وسيتمكن العملاء من الاتصال بشبكة "سويفت" عن طريق "ألايانس كونكت فيرتشوال" Alliance Connect Virtual، وهي عبارة عن خيار جديد للارتباطية يُمكن المستخدمين من تشغيل وصلات شبكة المناطق الافتراضية VPN لـ "سويفت" مع موفري الحوسبة السحابية العمومية الذين يختارونهم عوضاً عن استضافة أجهزة في مراكزهم الخاصة للبيانات. ومع خيار الارتباطية الجديد هذا، تواصل "سويفت" تاريخها الطويل في دعم استراتيجيات الحوسبة السحابية لدى عملائها كجزء من رؤيتها الهادفة لتمكين إجراء معاملات عابرة للحدود خالية من التعقيدات في أي مكان في العالم.

ينطوي الانتقال إلى الحوسبة السحابية العمومية على إمكانيات لتوفير مزايا كبيرة للمؤسسات المالية بحيث يقلص التكاليف ويعزز النشاط ويحسن الأتمتة ويُبسَط الامتثال للقوانين والتنظيمات المالية، وكل ذلك دون التأثير على الأمن أو توفر الخدمة. ولهذا الغرض، عملت "سويفت" مع كل موفر من موفري الحوسبة السحابية لضمان التوافق مع برنامج أمن العملاء من "سويفت" والذي يعمل دائماً على تعزيز مستويات الحماية السيبرانية لمساعدة المؤسسات المالية على تحصين دفاعاتها ضد الهجمات السيبرانية وحماية سلامة الشبكة المالية الأوسع.

صرح ستيفن غيلدرديل، المسؤول الأول عن المنتجات في "سويفت": " غيرت تكنولوجيا الحوسبة السحابية قواعد اللعبة بالنسبة للقطاع المالي خلال العقد الماضي وهي ستشكل عاملاً هاماً لتمكين أشكال وتدفقات جديدة من

الأموال. إننا فخورون لأننا نبني على نجاحاتنا الحالية في مجال استراتيجيات الحوسبة السحابية وبأننا نستفيد منها من أجل مساعدة قطاعنا على النفاذ بشكل آمن وبسهولة أكبر إلى شبكة ’سويفت‘ في كل أنحاء العالم والاستفادة من قوة الحوسبة السحابية العمومية."

لقد تعاونت "سويفت" مع عدد من المؤسسات التي تبنت هذا الخيار في وقت مبكر، بدءاً من مصارف رقمية جديدة وحتى مؤسسات مالية عالمية، لتطوير وإعداد خدمة الحوسبة السحابية العمومية علماً أنه يجري الآن إتمام مراحل الاختبار النهائية. وستصبح خدمة "ألايانس كونكت فيرتشوال" الجديدة متاحة على نطاق واسع في وقت لاحق من عام 2022.

#بياناتشركات

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بروج للاستشارات

رنده مزاوي

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نبذة عن "سويفت"

"سويفت" هي مؤسسة تعاونية مملوكة لأعضائها من المصارف والمؤسسات المالية وهي الموفر الرائد في العالم للخدمات الآمنة للتراسل المالي. نحن نزوّد قطاعنا بمنصة للتراسل وبمعايير للتواصل، كما نقدّم منتجات وخدمات لتسهيل النفاذية والتكامل والتعريف والتحليل والامتثال للقوانين التنظيمية. تصل منصّتنا للاتصالات ومنتجاتنا وخدماتنا ما بين أكثر من 11,000 مؤسسة مصرفية ومؤسسة للأوراق المالية وبنى تحتية للأسواق المالية وشركة في أكثر من 200 دولة وإقليماً. في حين أن "سويفت" لا تحتفظ بأموال أو تدير أموال لصالح عملائها، إلا أننا نُمكّن قطاعنا المصرفي والمالي العالمي من المستخدمين من التواصل بشكل آمن وتبادل الرسائل المالية المعيارية بشكل موثوق، وبالتالي ندعم التدفّقات المالية على الصعيدين العالمي والمحلي وكذلك ندعم أيضاً التجارة والتبادل التجاري في كل أنحاء العالم.

وباعتبارنا الموفر الموثوق به، فإننا نسعى دوماً لتحقيق الامتياز في مجال التشغيل كما ندعم قطاعنا في معالجة التهديدات الإلكترونية ونسعى باستمرار لإيجاد وسائل لخفض التكاليف والحد من المخاطر والتخلّص من أوجه القصور التشغيلية. تدعم منتجاتنا وخدماتنا احتياجات النفاذية والتكامل وذكاء الأعمال والبيانات المرجعية والامتثال لقوانين الجرائم المالية لدى قطاعنا. كما وتعمل "سويفت" على جمع القطاع المالي سوياً على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي من أجل بلورة ممارسات السوق وتحديد المعايير ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتتحدّى خطة "سويفت" الاستراتيجية الخمسية، "سويفت2020"، "سويفت لمواصلة الاستثمار في أمن وموثوقية ونمو منصّتها التراسلية الأساسية في حين تُجري استثمارات إضافية في خدماتها الحالية وتوفر حلول جديدة ومبتكرة.

ومن مقرّها الرئيسي في بروكسل، تسهم الحوكمة والمراقبة التي تتبعها "سويفت" حول العالم في تعزيز الطابع الحيادي والدولي لهيكلها التعاوني. تضمن شبكة مكاتب "سويفت" المنتشرة حول العالم تواجداً فعالاً ونشطاً لها في كل المراكز المالية الكبرى.

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