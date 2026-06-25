أعلنت سويس-بلهوتيل إنترناشيونال افتتاح فندق سويس-بلهوتيل نزوى في سلطنة عُمان، مواصلةً توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكدةً التزامها بتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى في أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.

يجسد هذا الافتتاح ثمرة شراكة استراتيجية ناجحة بين سويس-بلهوتيل إنترناشيونال وشركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار ش.م.ع.م، ليعزز حضور علامة الضيافة العالمية المرموقة في وجهة تواصل استقطاب عدد متزايد من الزوار المحليين والدوليين.

وفي هذه المناسبة، قال سالم عبدالله أحمد العبادي، رئيس مجلس إدارة شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار ش.م.ع.م: "يمثل افتتاح الفندق محطة مهمة لكل من شركتنا ومدينة نزوى. فمنذ البداية، تمثلت رؤيتنا في إنشاء فندق ينسجم مع الإرث الثقافي العريق للمنطقة ويسهم في دعم قطاع السياحة المتنامي في سلطنة عُمان. ويسعدنا اليوم أن نرى سويس-بلهوتيل نزوى يفتح أبوابه لاستقبال الضيوف من مختلف أنحاء العالم. نؤمن بأن الفندق سيلعب دورًا فاعلًا في دعم السياحة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة نزوى كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في السلطنة."

من جانبه، قال غافين إم. فول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال: "يمثل افتتاح سويس-بلهوتيل نزوى خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا طويلة الأمد للنمو في سلطنة عُمان والشرق الأوسط. تتمتع نزوى بمكانة استثنائية بفضل عمقها الثقافي وأهميتها التاريخية وجمالها الطبيعي. ويسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز إلى جانب شركائنا في شركة بوارق نزوى الدولية للاستثمار ش.م.ع.م. يعكس الفندق التزامنا بتقديم تجارب إقامة متميزة ترتكز على قيم سويس-بلهوتيل إنترناشيونال القائمة على الشغف والاحترافية، مع الإسهام في دعم قطاع السياحة المزدهر في سلطنة عُمان."

يتميز الفندق الراقي بموقع استراتيجي في قلب مدينة نزوى، إحدى أقدم المدن العُمانية وأكثرها أهمية من الناحية الثقافية، حيث يوفر للضيوف تجربة ضيافة عصرية ووصولًا مريحًا إلى أبرز المعالم السياحية في المدينة، بما في ذلك قلعة نزوى وسوق نزوى وسور العقر، إلى جانب الطبيعة الجبلية الخلابة في الجبل الأخضر وجبل شمس.

ويشمل سويس-بلهوتيل نزوى، المصنف ضمن فئة الأربع نجوم، 81 غرفة وجناحًا مجهزة بعناية لتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، وتتكامل مع مجموعة من المرافق العصرية والخدمات المصممة لتعزيز راحة الضيوف.

كما يضم الفندق مجموعة متكاملة من المرافق تشمل مطعم سويس-كتشن™ المميز ومقهى فورت كافيه وقاعات للاجتماعات والفعاليات ومسبحًا للكبار ومسبحًا ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة رياضية وساونا، إلى جانب مرافق ترفيهية مخصصة للعائلات.

وأضاف لوران أ. فوافنيل، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والنائب الأول للرئيس للموارد البشرية وتطوير المواهب في مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال: "صُمم سويس-بلهوتيل نزوى بعناية ليكون بوابةً لاكتشاف التجارب العُمانية الأصيلة، فالمسافرون اليوم يبحثون بشكل متزايد عن وجهات تجمع بين الثراء الثقافي ووسائل الراحة العصرية، وهو ما توفره نزوى بكل جدارة. ونحن على ثقة بأن الفندق سيستقطب شريحة واسعة من الزوار الراغبين في استكشاف ما تزخر به سلطنة عُمان من إرث ثقافي ومقومات طبيعية وتجارب سياحية متنوعة، مع الاستفادة من معايير الخدمة والضيافة العالمية التي تشتهر بها سويس-بلهوتيل إنترناشيونال."

يواصل قطاع السياحة في سلطنة عُمان تحقيق نمو متسارع بالتزامن مع تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع السياحة ضمن الركائز الرئيسية للتنويع الاقتصادي. وقد رسخت نزوى مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الثقافية في السلطنة، مستقطبةً الزوار الباحثين عن التجارب التراثية الأصيلة والعمارة التقليدية والأسواق المحلية، فضلًا عن قربها من أبرز المناطق الجبلية الساحرة التي تشتهر بها عُمان.

نبذة عن سويس-بلهوتيل إنترناشيونال

تعمل مجموعة سويس-بلهوتيل إنترناشيونال في 20 دولة، حيث تدير أكثر من 165* فندقًا ومنتجعًا ومشروعًا في نيوزيلندا وأستراليا وإندونيسيا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب مكاتب إقليمية في هونغ كونغ ونيوزيلندا وأستراليا والصين وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والفلبين وفيتنام وماليزيا وتايلاند. ملتزمة بتقديم ضيافة راقية بمعايير عالمية، توفر المجموعة برنامج ولاء بطاقة سويس-بل اكزكيوتيف الذي يقدم مجموعة من المزايا، تشمل خصومات تتراوح بين 10% و35% على الغرف وخدمات الطعام والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى أولوية تسجيل الوصول وترقيات مجانية وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخرة.

ولا يتطلب البرنامج جمع النقاط أو الانتظار للاستفادة من المزايا، حيث يتيح المستوى العالمي الأخضر المجاني للأعضاء الاستفادة من خصومات فورية بدءًا من أول إقامة. كما يمكن حجز الإقامات والاطلاع على العروض المميزة المخصصة لضيوف المجموعة وأعضاء البرنامج عبر تطبيق سويس-بلهوتيل إنترناشيونال، المتوفر على متجر التطبيقات وجوجل بلاي. ولمتابعة آخر المستجدات والعروض الحصرية، يمكن زيارة صفحاتنا على فيسبوك ولينكد إن وإنستغرام وتيك توك أو موقعنا الإلكتروني swiss-belhotel.com لمزيد من المعلومات.

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للتواصل الإعلامي:

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا:

هينا بخت

المديرة التنفيذية

شركة إيفوبس للتسويق والعلاقات العامة

Hina.bakht@evops-pr.com

www.evops-pr.com

-انتهى-

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