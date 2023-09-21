القاهرة – أعلنت سوماباي عن استضافتها لليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بالتعاون مع كل من فنادقها الخمسة الشهيرة ومركز أوركا للغوص وجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الاحمر (هيبكا)، وذلك في إطار التزامها الثابت نحو الحفاظ على البيئة وتطبيق استراتيجيتها لتصبح وجهة سياحية مستدامة.

تعاونت الكيانات التابعة لسوماباي، والتي تشمل الفنادق، والجولف، ومركز أوركا للغوص، ومركز روبنسون للرياضات المائية، جنبًا إلى جنب مع موظفيها وملاك الوحدات والمتطوعين في عملية تنظيف شاملة استهدفت كلاً من الساحل والبحر، ما نتج عنه جمع 4 أطنان من النفايات البلاستيكية والكرتونية والخشبية والفولاذية، وذلك على يد 500 مشارك. ويعد الهدف الرئيسي لهذا العمل الجماعي هو إزالة المواد البلاستيكية والملوثات الأخرى من الأرض والمياه، وجمعها بشكل فعال في نقطة تجميع محددة بالقرب من المنتجع داخل سوماباي. وتمثل هذه المبادرة خطوة نحو ضمان نظافة المناطق المحيطة بالشواطئ والفنادق، بما يعزز من جمال الطبيعة لكل من المقيمين والزوار على حد سواء.

وتولى مركز أوركا للغوص قيادة مجهودات تنظيف مناطق المارينا وReef Side وجزيرة Tobia 4، وهي المناطق التي تأثرت بتراكم النفايات، بما يوكد على التزامه بالحفاظ على النظام البيئي البحري. وفي الوقت ذاته، قام مركز روبنسون للرياضات المائية بتنظيف الشعاب المرجانية حول الرصيف، ما يزيد من حماية البيئة تحت الماء. وفي إطار التزامها بالمسؤولية البيئية، قامت سوماباي بتنظيف ملاعب الجولف والسواحل المحيطة بها، كما قدمت هيبكا دعمًا كبيرًا يشمل العمالة والنقل للمتطوعين، وفصل النفايات الصلبة.

وفي هذه المناسبة، صرح الأستاذ أشرف السيسي، الرئيس التنفيذي لإدارة الضيافة بشركة أبو سومة للتنمية السياحية، قائلاً: "فخورون بأن نكون قدوة وأن نعرض النتائج الاستثنائية التي يمكن تحقيقها عندما يجتمع الأفراد والمنظمات من أجل قضية مشتركة. نحن نتعهد بتعزيز الاستدامة بشكل أوسع من مجرد هذا الحدث، حيث قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة "يوم التنظيف العالمي" سنويًا في سوماباي. نحن نستمر في استكشاف طرق مبتكرة لتقليل تأثيرنا البيئي وتحسين تجربة ضيوفنا في الوقت نفسه."

ويأتي إطلاق النسخة الأولى من حملة تنظيف الشواطئ والمشاركة في يوم التنظيف العالمي ليظهر سوماباي كخبير محلي وعالمي في مجال السياحة المستدامة ويؤكد على التزامها نحو الحفاظ على البيئة مع توفير تجربة استثنائية للزوار. و تسلط هذه المبادرة الضوء على حرص سوماباي المستمر لتصبح وجهة سياحية مستدامة، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية الاستدامة الأوسع في مصر.

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نبذة عن سوما باي:

سوما باي هي وجهة سياحية رئيسية على سواحل جمهورية مصر العربية، حيث تتمركز في موقعًا مثاليًا على سواحل البحر الأحمر (على بعد 40 دقيقة فقط بالسيارة من مطار الغردقة الدولي، وعلى بعد رحلة طيران مدتها 4 ساعات فقط من وسط أوروبا). يحتل مجتمع سوما باي المتكامل مساحة 10 ملايين متر مربع، يضم خمسة فنادق ومنتجعات فاخرة ، فضلاً عن مجموعة متميزة من الوحدات العقارية السكنية القائمة بذاتها والتي يحيط بها البحر من ثلاث جهات. تتميز سوما باي بمجموعة من أجمل الشواطئ الرملية التي تمتد بطول 11 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر، وتحتضن على أرضها ملعب سوما باي للجولف المتميز ذي الـ18 حفرة الذي قام بتصميمه "جاري بلاير" وساحة للاستمتاع بقيادة السيارات، بالإضافة إلى المتاجر المختلفة بمنطقة المرسى (المارينا) التي تتمتع بإطلالة بانورامية مبهرة للجبال الخلابة والصحراء النقية المحيطة.