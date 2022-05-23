· التعاون بين سوكين وماستركارد سيربط المستهلكين في 39 أسواق جديدة بخدمات دفع أكثر انفتاحاً وشفافية، مزيلة العوائق التي حالت ً دون تحقيق الوصول والشمول المالي.

· تطوير الشراكة لمساعدة المستهلكين على إجراء المعاملات بشروطهم الخاصة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقعت «سوكين» Sokin، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا الدفع الإلكتروني من الجيل الجديد اتفاقية تعاون مع ماستركارد لدعم نشر خدمات الدفع ذات الرسوم الثابتة الخاصة بها في أسواق جديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وستستفيد سوكين Sokin من حلول وخدمات البطاقات المصرفية الرقمية الموثوقة والآمنة التي تقدمها ماستركارد لتوسيع نطاق تواجدها، وإطلاق برامج بطاقات الجيل التالي للشركات والمستهلكين، وستتوافر بطاقة سوكين ماستركارد Sokin Mastercard في 39 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية ، ستتعاون ماستركارد مع سوكين Sokin لتقديم حلول فاعلة من حيث التكلفة لأكثر من 35 مليون من العمالة المهاجرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مع تقديم الدعم لأ ولئك الذين يقومون بتحويل الأموال بانتظام إلى أحبائهم في جميع أنحاء العالم. وتتطلع سوكين أيضاً إلى تطوير مشهد الخدمات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا على نطاق محلي، من خلال منح سكان المنطقة، البالغ عددهم 578 مليوناً، بديلاً عن الخدمات المصرفية التقليدية.

وقال كوشيك ستانكيا، الرئيس التجاري لشركة سوكينSokin : "أدت العقبات التي أعاقت الوصول إلى الفرص التي تقدمها المنظومة العالمية للمدفوعات إلى استبعاد ملايين الأشخاص غير القادرين على إجراء المدفوعات والتحويلات الأساسية على نحو سهل وفوري. وقد أبرمنا هذه الشراكة المتقدمة مع ماستركارد لتعزيز الشمول المالي، ومساعدة عملائنا على الوصول إلى طيف واسع من منتجات الخدمات المالية في أسواق مختلفة، ونحن متحمسون لتقديم حلول الدفع الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا."

واعتباراً من عام 2022، ستقدم سوكين Sokin للمستهلكين في 39 دولة جديدة خدمة تحويلات مالية دولية غير محدودة، ومدفوعات بدون تكاليف إضافية على المعاملات أو رسوم مخفية، وهذه التكنولوجيا الخاصة بها ستجعل العملية سهلة، وتتم بين المعنيين على تطبيق جوال آمن وعالمي. وسيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من العملات عبر واجهة التطبيق التي ستبقى كما هي، بغض النظر عن مكان المستخدم، ويمكن الوصول إليها بخمس لغات: الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والألمانية. وتم تصميم حل مدفوعات سوكين Sokin الشامل لتشجيع الناس حول العالم ومساعدتهم على تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة ويسر، وذلك بغض النظر عن الموقع أو الظروف أو الأوضاع الاقتصادية.

وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا:

"نحن فخورون، كشريك مفضل للتكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، بدعم توسع سوكين Sokin في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا المختلفة، وربط عملائها بحلول الدفع العالمية بطريقة رقمية وشفافة وآمنة. وماستركارد متحمسة لدفع عجلة الابتكار عبر نسج الشراكات، وستتاح للمستهلكين فرصة الاستفادة من خيارات أوسع براحة أكبر من خلال الجمع بين حلول ماستركارد الموثوقة والآمنة وخدمات سوكين Sokin المبتكرة.

ويعد هذا التعاون بين سوكين Sokin وماستركارد امتداداً للاتفاقيات الحالية، التي أُعلن عنها سابقاً في المملكة المتحدة وأوروبا وجنوب آسيا وسنغافورة وأمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل، لمساعدة المستهلكين على إجراء المعاملات وفقاً لشروطهم الخاصة.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.

نبذة عن سوكين

تعد سوكين Sokin شركة مزودة للحسابات بعملات عالمية، ومهتمة بإنشاء منصة دفع مفتوحة وشفافة، وتعد مزود الدفع الوحيد الذي يتيح إجراء المدفوعات العالمية مقابل رسوم شهرية ثابتة، مما يمنح المستهلكين القدرة على دفع وتحويل أموال غير محدودة، بدون أي تكاليف إضافية أو رسوم خفية، أي صرف العملات فقط وإجراء تحويلات الأموال بشكل مباشر، وتبسيط العملية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها. وقد تأسست شركة سوكين Sokin من قبل "فروون موجيل" Vroon Modgill في عام 2019، ويقع مقرها الرئيس في لندن، ولديها عشر فروع حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sokin.com

سوكين Sokin هو اسم تجاري، وعلامة تجارية مسجلة لشركة "بلاتا كابيتال ليميتد" Plata Capital Ltd. لمزيد من المعلومات حول الوصول إلى تطبيق سوكين Sokin، وخدمات الدفع ذات الصلة، في بلد إقامتك، يرجى زيارة: www.sokin.com.

للتواصل مع سوكين Sokin:

مكتب سوكين الإعلامي media@sokin.net

+44 3333 110 300

المملكة المتحدة