· التطوير الشامل لمنهجية المؤشرات يكتسب أهمية فائقة في ضوء الحضور العالمي المتزايد للسوق وسط موجة الاكتتابات العامة وتحسن أنشطة التداول

· احتفالية خاصة لقرع جرس الافتتاح بحضور مسؤولي السوق وشركة “اس&بي داو جونز انديسيز"

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إطلاق المؤشر العام الجديد للسوق تتويجاً لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشرات السوق بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وقد تولت شركة “اس&بي داو جونز انديسيز" العالمية مهمة "وكيل احتساب المؤشر".

وقد تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت على سبيل المثال: تحديد بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، قيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر. وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.

ونظم سوق دبي المالي احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة هذا الإنجاز حضرها حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وشربل قزي، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة “اس&بي داو جونز انديسيز، علاوة على مسؤولين بارزين آخرين من الجانبين.

وكان سوق دبي المالي قد أتاح لكافة المتعاملين إبداء الرأي بشأن المنهجية الجديدة لمؤشراته قبل اعتماد صيغتها النهائية خلال فترة تشاور امتدت بين 3 و17 أكتوبر 2022.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: “تعكس هذه الخطوة التطويرية المهمة الالتزام الراسخ لسوق دبي المالي بالتحسين المستمر لخدماته في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في دبي ومواكبةً للطلب المتزايد من كافة فئات المستثمرين إزاء الفرص الاستثمارية التي يوفرها. لقد تمكنا من خلال تطوير المؤشرات من ضمان مواكبة منهجية وتصنيفات

مؤشرات السوق لأفضل الممارسات العالمية بحيث تستفيد قاعدتنا المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين من مؤشرات شفافة لأسواق الأسهم والعقود الآجلة في سوق دبي المالي. نتوجه بالشكر لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز "، لتعاونها معنا في إنجاز هذه الخطوة عبر توفيرها لخدمة وكيل احتساب المؤشر."

ومن جهته قال شربل قزي، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة “اس&بي داو جونز انديسيز ": "نحن سعداء للغاية باختيار سوق دبي المالي لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز " لتقديم خدمة وكيل احتساب مؤشراته. إننا نسعى لتوفير حلول مؤشرات متميزة ومستندة إلى قواعد تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتساعد المتعاملين في السوق على تحقيق أهدافهم الاستثمارية".

أبرز ملامح المنهجية الجديدة لمؤشرات سوق دبي المالي:

تمثلت أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي فيما يلي:

- النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر

- احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر

- إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية

- تتولى لجنة مُختصة مستقلة الإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية

- اعتماد قطاعات السوق وفقاً لمعيار التصنيف العالمي للقطاعات (GICS) الذي تتبعه المؤسسات الاستثمارية العالمية

- تشتمل المنهجية الجديدة على ثمانية مؤشرات قطاعية وهي: قطاع الاتصالات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع المواد الأساسية، قطاع العقارات، قطاع المرافق العامة، القطاع المالي، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات الاستهلاكية.

يُمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المنهجية الجديدة وأوزان الشركات المتضمنة ضمن عينة المؤشر من خلال الرابط التالي: Market Rules (dfm.ae)

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول"DFM". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000 www.dfm.ae.

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المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر الشريعة ومؤشرات القطاعات (المؤشرات) مملوكة لسوق دبي المالي، وقد تعاقد السوق مع شركة S&P Opco LLC التابعة لشركة “اس&بي داو جونز انديسيز للقيام بمهمة وكيل حساب المؤشرات. لا تخضع المؤشرات لرعاية مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز أو الشركات التابعة لها أو الجهات الخارجية المرخصة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز). وعليه، لا تتحمل مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز المسؤولية عن أية أخطاء في حساب المؤشرات. يتم احتساب المؤشرات من خلال مؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز" وقد تم الترخيص باستخدام العلامة (العلامات) التجارية لمؤشرات ستاندرد & بورز داو جونز من جانب سوق دبي المالي.