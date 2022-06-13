دبي: في إطار استراتيجيته لتنويع الفرص الاستثمارية، أطلق سوق دبي المالي اليوم عقوداً مستقبليةً جديدةً على الأسهم الفردية لاثنتين من الشركات الرائدة المدرجة في السوق وهُما: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، ومجموعة جي إف إتش المالية.

وبذلك يرتفع عدد الشركات التي يوفر السوق عقوداً مستقبلية على أسهمها الفردية إلى 12 شركة مدرجة ولآجال تمتد إلى شهر وشهرين وثلاثة شهور.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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