· خالد الفلاسي: "الإدراج يعكس حرصنا على تعزيز حماية مصالح الأعضاء عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة لتداول الأسهم"

· حامد علي: "خطوة مهمة تتناغم مع جهود تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي ومساعي سوق دبي المالي الحثيثة لتنويع الفرص الاستثمارية"

· تعاونية الاتحاد تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ العام 1984

· قيمة حقوق المساهمين تتجاوز حاجز الثلاثة مليارات درهم

· 20.5% معدل النمو السنوي التراكمي لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021

دبي: رحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد، أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للتعاونيات ورفع تنافسيتها.

وشهد سوق دبي المالي احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حيث قام سعادة ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، بقرع جرس بدء التداول في السوق بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقد بدأ تداول أسهم تعاونية الاتحاد تحت رمز التداول (UNIONCOOP)، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تداول أسهمها بنفس الآلية المتبعة مع الشركات الأخرى المدرجة في السوق. ويعزز الإدراج الجديد المكانة الرائدة لسوق دبي المالي كوجهة إدراج مفضلة من قِبل الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، كما يدعم الجهود المبذولة من مختلف الأطراف المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وتُعد تعاونية الاتحاد من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم. وتمتلك تعاونية الاتحاد سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ العام 1984، حيث حققت معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

وسجلت التعاونية ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2022 وصولاً إلى 116.5 مليون درهم، علماً أن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم خلال العام 2021 بهامش ربح نسبته 21%.

وقال خالد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: "يعكس الإدراج في سوق دبي المالي حرصنا التام على تعزيز حماية مصالح الأعضاء عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة لتداول أسهم تعاونية الاتحاد. ونحن عازمون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجدنا في سوق المال سواء فيما يخص تمكين تعاونية الاتحاد من الاستفادة من توظيف المقومات العديدة لأسواق المال بما يخدم جهود تنفيذ استراتيجيتنا للنمو أو تزويد الأعضاء بخدمات أسواق مالية متطورة عبر منظومة الخدمات الذكية والالكترونية لسوق دبي المالي."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نُرحب بإدراج أسهم تعاونية الاتحاد في خطوة مهمة تتناغم مع جهود تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي ومساعي سوق دبي المالي الحثيثة لتنويع الفرص الاستثمارية. وسوف يُمكن هذا الإدراج المستثمرين من المشاركة في قصة نجاح ملفتة لإحدى أبرز التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بصفة خاصة وقطاع التجزئة بوجه عام الذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي، الأمر الذي سيزداد رسوخاً في قادم الأيام مع استفادة التعاونيات من المقومات العديدة للإدراج في السوق، إذ نتطلع لإدراج المزيد من التعاونيات في المرحلة المقبلة."

وتركز استراتيجية تعاونية الاتحاد على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات مع مراقبة التكاليف بعناية، علاوة على التطوير المستمر للخدمات بما يعود بالنفع على العملاء.

وقد شهدت أعمال تعاونية الاتحاد توسعاً ملفتاً خلا السنوات الماضية إذ انطلقت عبر فرعين فقط في العام 1984 ليصل عدد فروعها في العام 2021 إلى 24 فرعاً إضافة إلى 4 مراكز تسوق. وفي السياق ذاته وصل عدد أعضائها إلى 36,659 عضواً بنهاية العام 2021، في مقابل 315 عضواً فقط في العام 1984.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي

رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول"DFM". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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