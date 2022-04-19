· البنك يبدأ تقديم الخدمة على الأسهم في مايو المقبل ويتطلع لإضافة العقود المستقبلية لاحقاً

· المبادرة الجديدة تعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالفرص المتاحة في السوق

دبي: أعلن سوق دبي المالي عن اعتماد بنك اتش اس بي سي كأول موفر دولي لخدمة عضو التقاص العام في السوق، الأمر الذي يُمكن البنك من تقديم خدمات التقاص والتسوية لمختلف عملائه على المستوى العالمي وكذلك لأعضاء التداول في السوق.

ويأتي تقديم بنك اتش اس بي سي لخدمة عضو التقاص العام في سوق دبي المالي في إطار برنامج تعاون واسع النطاق بين الجانبين بهدف تعزيز بنية السوق وتوطيد صلاته مع المستثمرين العالميين والمؤسساتيين.

ومن المتوقع أن يبدأ بنك اتش اس بي سي تقديم الخدمة على الأسهم المدرجة في شهر مايو المقبل. ويتطلع البنك أيضاً لتقديم خدمات التقاص لعقود الأسهم المستقبلية في وقت لاحق.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "يُسعدنا الترحيب ببنك اتش اس بي سي كموفر دولي رائد لخدمة عضو التقاص العام كخطوة مهمة ضمن سلسلة من التحسينات الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى السوق وتنفيذ استراتيجية النمو في سوق دبي المالي. كما أن الحضور الإقليمي والعالمي للبنك وخبراته في مجال أسواق المال ستُسهم مجتمعةً في تسريع وتيرة تنفيذ خططنا للنمو. ويتزامن إطلاق الخدمة الجديدة مع الاهتمام المتزايد من المستثمرين الإقليميين والعالميين بتعزيز الوصول المباشر إلى سوق دبي المالي ومن ثم فهي تلبي تطلعاتهم في هذا الصدد واهتمامهم المتزايد بتعزيز أنشطتهم في السوق."

وبدوره، قال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، ورئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك: "يتماشى حصول HSBC على أول عضوية تقاص عام دولية في سوق دبي المالي بصورة كبيرة مع طموح البنك في أن يكون الشريك المالي المفضل لعملائنا على المستوى العالمي. ويحرص HSBC على الاستثمار في الأنشطة

والخدمات الداعمة لجهود التنمية الاقتصادية في دبي منذ انطلاقته كأول بنك في دبي قبل 75 عاماً. وتُدلل هذه الشراكة الجديدة مع سوق دبي المالي مُجدداً على أهمية تواجدنا الاستراتيجي في تلك السوق على المدى البعيد. وسوف تُمكن خدمتنا الجديدة كعضو تقاص عام في سوق دبي المالي العملاء عبر شبكة HSBC العالمية من الاستثمار في الفرص المتاحة في السوق لا سيما في ظل الطلب القوي والمتزايد من قِبل المستثمرين العالميين إزاء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومات والشركات في المنطقة."

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة: "نجح سوق دبي المالي، من خلال شركة دبي للمقاصة، في تطوير البنية الأساسية والتنظيمية لخدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد أتاحت هذه النقلة النوعية لخدمات ما بعد التداول في الإمارات العربية المتحدة للمؤسسات المالية تقديم العديد من الخدمات المتطورة في السوق. وأنجزت دبي للمقاصة خلال العام 2021 عمليات تقاص لصفقات تزيد على 72 مليار درهم من خلال المقاصة المركزية CCP. ومما لا شك فيه، فإن حرص اتش اس بي سي على تقديم خدمة عضو التقاص العام في السوق يعكس إدراك المؤسسات الدولية للفرص العديدة المتوفرة في السوق والثقة في آفاقه المستقبلية."

وتجدر الإشارة إلى أن بمقدور شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي الحصول على عضوية التداول والتقاص معاً أو عضوية التداول فقط، علماً أن الأخيرة تتيح لها إدارة الضمانات المصرفية بفعالية ومرونة بالاستفادة من خدمة عضو التقاص العام في السوق لإنجاز عمليات تقاص وتسوية الصفقات.

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نبذة عن HSBCفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يُعد HSBC المؤسسة المصرفية الدولية الأكبر والأكثر حضوراً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركياMENAT ، من خلال التواجد في 9 دول هي: الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص حضوره في السعودية يساهم HSBC بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) وبنسبة 51٪ في HSBC العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية. وتصل قيمة أصول البنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2021. www.hsbc.ae

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي:

أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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