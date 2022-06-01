· عقد "خام نفط عُمان المُجزأ" يتيح للمستثمرين وصولاً سلساً إلى فئة أصول تتوفر لأول مرة في السوق

· تداول العقد الجديد بالدولار الأمريكي وتسويته نقدياً بصورة يومية

دبي: أعلن سوق دبي المالي اليوم عن تدشين تداولات العقود الآجلة لخام نفط عُمان، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة الهامة من الأصول.

وقد تم إطلاق تداولات "عقد خام نفط عُمان المُجزأ" خلال احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ورائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الشركات المتعاونة في إطلاق المنتج الجديد من صُناع السوق وأعضاء التداول.

ويتبع العقد الآجل الجديد في سوق دبي المالي أداء عقد خام نفط عُمان المتداول في بورصة دبي للطاقة DME، بما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، وهو عقد شهري يتم تداوله بالدولار الأمريكي كما تتم تسويته نقدياً بصورة يومية وفقاً لسعر الإغلاق.

ويتيح العقد للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تحركات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، علاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة، وتخفيض مبلغ الاستثمار الأولي إلى حد بعيد.

وتعليقاً على ذلك، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "ينطوي إطلاق عقد خام نفط عُمان المُجزأ في سوق دبي المالي على أهمية كبيرة كونه يسهم في وضع فئة أصول جديدة كلياً في متناول المستثمرين في سوق دبي المالي وبخاصة مستثمري التجزئة الذين أصبح بمقدورهم المشاركة في الفرص التي يوفرها قطاع النفط باعتباره بين أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة. إننا نتوجه بالشكر إلى بورصة دبي للطاقة لتعاونها الكبير معنا في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي نتطلع إلى البناء عليها لتحقيق المزيد من المبادرات المشتركة بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي."

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: “يوفر عقد خام نفط عمان المُجزأ الفرصة لعملاء سوق دبي المالي، وللمرة الأولى، لتداول أكبر فئات الأصول وأكثرها تأثيراً وارتباطاً بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن بورصة دبي للطاقة مستمرة دائماً بدعم وتطوير الأسواق المالية في المنطقة وتوفير الأدوات المالية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي الاقتصادية على الساحة العالمية."

وتحظى تداولات العقود الجديدة بدعم من قِبل 3 من صُناع السوق وهم: اكس كيوب، الرمز كابيتال وبي اتش إم كابيتال، كما تحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول بما في ذلك: الدولية للأوراق المالية، بي اتش إم كابيتال، الرمز كابيتال، مينا كورب للخدمات المالية، الدار للأسهم والسندات، سيكو للوساطة المالية، إي إف جي هيرميس (الإمارات) وأرقام سيكوريتيز.

ويُعد إطلاق العقد الجديد أولى إنجازات اتفاقية التعاون بين سوق دبي المالي وبورصة دبي للطاقة والتي تهدف لتطوير فرص استثمارية جديدة وتمكين المستثمرين الأفراد من الاستثمار بصورة مباشرة في أكبر فئات الأصول وأكثرها ارتباطاً بالمنطقة.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول DFM"". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

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