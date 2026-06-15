دبي، الإمارات العربية المتحدة، نمت قيمة سوق تأجير الفلل الفاخرة في دبي بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع تحول حاسم نحو فئات الأسعار فائقة الفخامة، وبرزت نخلة جميرا كموقع متميز.

وكشف تحليل سوق شركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية) الصادر اليوم عن أن القيمة السنوية لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد عن مليون درهم إماراتي ارتفعت بنسبة 27٪ على أساس سنوي إلى 509 ملايين درهم إماراتي من 400 مليون درهم إماراتي بين يناير ومايو 2026.

ويظهر التقرير أيضاً أن القيمة السنوية لعقود الإيجار المجددة للفلل التي تزيد قيمتها عن مليون درهم ارتفعت بنسبة 28% إلى 114 مليون درهم مقارنة بـ 89 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وكشف البيانات الواردة من DXBinteract أنه على الرغم من أن أحجام معاملات الإيجار الفاخرة ظلت ثابتة، إلّا أن التحوّل التصاعدي في القيمة كان مدفوعاً بمزيد من النشاط في فئات الأسعار الأعلى. وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في نطاق 2-3 ملايين درهم، حيث ارتفعت العقود الجديدة بنسبة 21% والتجديدات بنسبة 17%.

وفي الطرف الفائق الفخامة، تم تسجيل تسعة عقود إيجار سنوية جديدة تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين درهم، بالإضافة إلى سبعة عقود أخرى تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. بشكل عام، كانت 67.3% من جميع العقود الموقعة بين يناير ومايو 2026 لمدة 12 شهراً.

وهيمنت نخلة جميرا على حجم المعاملات وقيمة الإيجار السنوية، مسجلة أكبر عدد من العقود الجديدة والمتجددة تتجاوز مليون درهم إماراتي في جميع مجمعات الفلل.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "أف اي أم العقارية" (fäm العقارية): "ظل الطلب في سوق الإيجارات الفاخرة والفاخرة للغاية مرناً خلال الأشهر القليلة الماضية. ولا يختار المستأجرون في هذا المستوى دبي فحسب، بل إنهم على استعداد لدفع مبالغ أكبر بكثير للعيش هنا، وهذا يرسل إشارة واضحة حول الثقة المستمرة في هذا السوق".

وبلغت قيمة العقود الجديدة التي تزيد قيمتها عن مليون درهم في نخلة جميرا 113 مليون درهم بين يناير ومايو، بارتفاع بنسبة 14% مقارنة بـ 99 مليون درهم في عام 2025، في حين ارتفعت العقود المجددة بنسبة 15% إلى 37 مليون درهم من 32 مليون درهم.

وسجل أقوى نمو في قيم العقود الجديدة في دبي هيلز استيت، حيث ارتفعت قيمة الإيجار السنوي بنسبة 37% إلى 87 مليون درهم إماراتي من 63 مليون درهم إماراتي.

وكان أكبر حجم لعقود الإيجار الجديدة التي تزيد عن مليون درهم هو 36 عقدًا في نخلة جميرا، متقدماً على دبي هيلز استيت بـ 35، والمنطقة الأولى في مدينة محمد بن راشد بـ 22. كما تصدرت نخلة جميرا 16 عقد إيجار متجدد بقيمة تزيد عن مليون درهم.

وفي كل حالة، كانت غالبية عقود الإيجار التي تزيد قيمتها عن مليون درهم إماراتي عبارة عن اتفاقيات جديدة - 69% في نخلة جميرا، و85% في دبي هيلز استيت، و63% في المنطقة الأولى في أم بي آر سيتي.

Tony Lewis / Narayan Marar

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