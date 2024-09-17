الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات يحقق نمواً بنسبة %3.4 ليصل إلى 430 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2024 مدعوماً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية

القطاع السكني بدبي يسجل الحصول على العديد من شهادات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي

يمكن للمباني الخضراء في دبي تحقيق توفير يصل إلى 30 % في الطاقة مقارنة بالعقارات التقليدية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن تحقيق نجاح كبير في أحدث مشاريعها زازين آيفي من خلال بيع %95 من وحدات المشروع عند إطلاقه، وبيع جميع الوحدات المتبقية إلى المستثمرين الأفراد خلال 30 يوماً.

ويعكس هذا النجاح مصداقية العلامة ومكانتها، فضلاً عن بيئة السوق المواتية، لا سيما مع استمرار مسار النمو التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ليصل إلى 430 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام الحالي، محققاً نمواً بنسبة %3.4 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً واضحاً بنسبة %7.9 خلال الفترة نفسها، بينما سجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة %7.1=. ويؤكد الأداء القوي للسوق على ثقة المستثمرين المتنامية بالمشاريع العقارية، كما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في المشهد الاقتصادي العام لدولة الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 ، ويساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "تشتهر دولة الإمارات بتميزها في جميع القطاعات، لا سيما القطاع العقاري. وتلعب علامة زازين دوراً رائداً في توفير خيارات سكنية عالية الجودة ومستدامة في السوق بما يلبي متطلبات شهادة نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، التي تشكل المعيار العالمي الرائد في مجال التنمية المستدامة والبناء. ونتوقع أن نشهد زيادة في عدد المشاريع التي تحظى بهذه الشهادة على المدى القريب، لا سيما وأنها تؤكد تلبية المشروع للمعايير الصارمة المتعلقة بالأداء البيئي وصحة السكان وكفاءة الموارد. ويتحقق ذلك من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في التصميم والبناء، وإنشاء مساحات معيشة تمنح الأولوية للمسؤولية البيئية ورفاهية السكان."

ومع مواصلة دولة الإمارات تطوير أجندة الاستدامة الخاصة بها، تمنح شركات التطوير العقاري الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة بهدف تخفيض الأثر البيئي للمباني الجديدة التي تعتبر من أبرز مستهلكي الطاقة. ويشمل ذلك استخدام مواد مستدامة وأنظمة طاقة فعالة وتصاميم مدروسة تحسن مستوى استهلاك الموارد. ومن الجدير بالذكر أن المباني الخضراء في دبي يمكنها تحقيق وفورات في استهلاك الموارد بنسبة %20 - %30 بالمقارنة مع المباني التقليدية. وتبرز في هذا المجال المشاريع الجديدة في مناطق مثل الفرجان وقرية جميرا، حيث يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية، واعتماد مواد بناء مستدامة، وتحسين الإنارة والتهوية الطبيعية. ويؤكد زازين غاردنز، أول مشروع سكني في دبي حاصل على الشهادة الذهبية من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، على هذا التوجه المتنامي.

وتحرص دولة الإمارات على تحقيق مساعيها الرئيسية في مجال الاستدامة، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في الوقت الذي تسجل فيه العديد من مناطق دبي اعتماد ممارسات البناء الأخضر. كما يشهد القطاع السكني زيادة في عدد المشاريع الحائزة على نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي التي يمنحها مجلس المباني الخضراء الأمريكي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشهادة بدور بارز في رسم ملامح مستقبل المشهد السكني في الدولة، مع المحافظة على إحداث أثر إيجابي على البيئة.

وتواصل زازين بروبرتيز تقديم المشاريع التي تواكب الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، مما يضمن أعلى مستويات المنافسة في السوق. كما تلتزم الشركة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية الطلب المتنامي على المساحات المعيشية العصرية والمستدامة وعالية الجودة، بما يضمن استفادة السكان والمستثمرين من خلال الاستثمار في هذه المشاريع، إلى جانب إحداث أثر إيجابي على البيئة.

لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:

زازين بروبرتيز هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دبي، وتشتهر بمشاريعها الحائزة على جوائز والتي ترتقي بمستويات التصميم والجودة والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة. كما تواصل مساعيها للارتقاء بقطاع العقارات السكنية إلى مستويات غير مسبوقة، بدءاً من الالتزام بممارسات البناء المستدام، ووصلاً إلى اتباع مفاهيم تصميمية مبتكرة.

وأرسى مشروع الشركة الرائد زازين ون معياراً جديداً ضمن سوق العقارات في منطقة مثلث قرية جميرا، حيث حصل على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام للعام في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام من جوائز مجلة أريبيان بروبرتي. ويبرز مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان كأول مشروع سكني حاصل على شهادة لييد الذهبية في دولة الإمارات، كما فاز بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام لهذا لعام 2024 في حفل توزيع جوائز ألتيميت ريالتي. وتواصل زازين بروبرتيز تعزيز إرثها الغني بالتميز والابتكار مع كل مشروع تطلقه، إضافة لإثراء أفق مدينة دبي.

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