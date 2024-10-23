

سيقام معرض آي بي تي إم، وهو معرض مخصص يسلط الضوء على الفعاليات التجارية، لأول مرة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب من قبل الزوار والعارضين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن معرض سوق السفر العربي، الحدث الدولي الرائد في قطاع السفر والسياحة، عن شراكة رائدة مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، بهدف توسيع قطاع فعاليات الأعمال في نسخة 2025 من المعرض.

وباعتبارها الشريك الرسمي للفعاليات التجارية لمعرض سوق السفر العربي 2025، ستقود الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات جلسات نقاشية حول المشهد المتطور للفعاليات التجارية العالمية، بما في ذلك الندوات التي تركز على مستقبل القطاع ومعالجة التوجهات الرئيسية مثل: الاستدامة والتحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب الأحداث والفعاليات.

علاوة على ذلك، ستكون الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات مسؤولة عن تسهيل حضور المشترين الرئيسيين من الجمعيات الدولية وعرض الأحداث التجارية المتنوعة في المنطقة، وتقديم فرص جذب لمؤتمرات واسعة النطاق ذات آفاق طويلة الأمد للمساهمة في اقتصاد المنطقة وتنميتها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الجمعية بإصدار تقرير حصري جديد عن تصنيف الاجتماعات الحكومية، والذي يوفر بيانات بالغة الأهمية حول النفوذ المتزايد لمنطقة الشرق الأوسط في مجال فعاليات الأعمال، حيث سلطت الرابطة الضوء على دبي كأفضل مدينة في الشرق الأوسط لاجتماعات الرابطة في عام 2023 وأبوظبي في عام 2022.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "تعكس شراكتنا مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض التزامنا المستمر بتقديم قيمة استثنائية لقطاع الفعاليات التجارية، وهو ما كان دائمًا حجر الأساس في معرض سوق السفر العربي، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من شبكة الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض وخبراتها لتقديم قيمة لا مثيل لها لعارضينا والحضور بينما نستكشف مستقبل الفعاليات التجارية، وخاصة في السوق الدولية سريعة التوسع".

وتُظهِر أحدث الرؤى الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي انتعاشًا قويًا في قطاع فعاليات الأعمال، ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق سفر الأعمال مستويات ما قبل الجائحة في عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي، حيث نجحت دبي بالفعل في تأمين 175 فعالية أعمال دولية في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لـ "فعاليات الأعمال في دبي"، مما يسلط الضوء على أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية لفعاليات الأعمال.

من جهته قال الدكتور سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض: "يسعدنا أن نعلن عن شراكة استراتيجية بين الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض ومعرض سوق السفر العربي، حيث ستعمل الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض على تعزيز القيمة فيما يتعلق بالأعمال والمعرفة في سوق السفر العربي. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركات التجارية الهادفة، من خلال عقد جلسات مخصصة وتقارير بحثية وفرص للتواصل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين".

وأضاف جوبيناث قائلاً: "نهدف معًا إلى استقطاب أفضل الفعاليات التجارية إلى معرض سوق السفر العربي، وتعزيز الروابط التي ستترك أثرًا دائمًا، حيث تسلط الشراكة الاستراتيجية الضوء على التزام الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض العالمية بمشاركة رؤى حصرية حول صناعة الاجتماعات العالمية وأفضل الممارسات المستقبلية".

وفي إطار تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه معرض سوق السفر العربي كمنصة مثالية لمختلف أطياف مجتمع السفر، سيشهد معرض هذا العام إطلاق منطقة آي بي تي إم، وهي منطقة متخصصة للموردين في قطاع الفعاليات التجارية لعرض عروضهم والتواصل مع المشترين من خلال مواعيد محددة مسبقًا وجلسات تبادل الأعمال، حيث ستتضمن المبادرة أيضًا برنامج مؤتمرات حصري مصمم خصيصًا لأحدث اتجاهات وتطورات قطاع الفعاليات التجارية.

ويأتي ذلك في أعقاب الطلب المتزايد من قبل الزوار والعارضين المشاركين في معرض سوق السفر العربي.

ففي نسخة عام 2024، أبدى أكثر من 7,000 من الحضور و1500 من المشترين اهتمامهم بالقطاع، فضلاً عن 400 عارض سلطوا الضوء عليه باعتباره جزءًا أساسيًا من عروضهم.

بدورها قالت كلوديا هول، مديرة المعارض في آي بي تي إم وورلد: "باعتبارها المنصة العالمية المثالية لصناعة الفعاليات التجارية، يسعدنا في آي بي تي إم أن نكون جزءًا من التعاون مع سوق السفر العربي وشريكنا الاستراتيجي القديم الرابطة الدولية للمؤتمرات والمعارض لتقديم تجربة مخصصة لمنظمي الفعاليات والموردين في المنطقة، وتزامنا ًمع النمو الكبير المتوقع لقطاع الفعاليات التجارية في الشرق الأوسط، والطلب المتزايد من الموردين والمشترين في سوق السفر العربي الراغبين في التواصل وممارسة الأعمال التجارية ومشاركة المعرفة والرؤى، يبدو أن هذا هو الوقت المناسب لاستخدام خبرتنا في دفع عجلة النمو في هذا المجال نحو الأمام".

ستسلط النسخة الثانية والثلاثون من معرض سوق السفر العربي الضوء على الدور المحوري للاتصال في تشكيل مستقبل السياحة تحت شعار: " السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، حيث يجمع معرض سوق السفر العربي بين أبرز المهنيين وقادة الصناعة من قطاعات الترفيه والمؤتمرات والمعارض والسفر الفاخر والشركات، ويوفر منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وفرص العمل، مما يسمح للمشاركين باستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتطورات في جميع أنحاء العالم.

نبذة حول معرض سوق السفر العربي:

يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الـ 32 دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي.

www.wtm.com/atm/en-gb.html #ATMDubai

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي من الإثنين 28 أبريل ولغاية الخميس 01 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2025، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة www.wtm.com/arabian-travel-week/en-gb.html

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://hub.wtm.com/ar/home-arabic/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس):

RX هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة الصناعية والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا صناعيًا، حيث تستضيف RX ما يقرب من 350 حدثًا سنويًا، وتلتزم RX بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفينا. تعمل RX على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد RX جزءًا من RELX، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

نبذة عن مجموعة ريلكس (RX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 36 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة RELX PLC، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: London: REL؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX.

نبذة حول سوق السفر العالمي

تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://londontravelweek.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 10 ولغاية 12 أبريل عام 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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