أبوظبي: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إبرام شراكة مع "تواصل سوبر آب"، وهو تطبيق مراسلة آمن متعدد الأغراض، لمشاركة المستثمرين أحدث بيانات ومستجدات السوق بصورة فورية ومباشرةً عبر التطبيق.

وبموجب هذه الشراكة، سيحصل مستخدمو تطبيق "تواصل" على فرصة للوصول بشكل فوري إلى مجموعة شاملة من البيانات المقدمة من سوق أبوظبي للأوراق المالية حول مستجدات وأداء السوق. سيتم تزويد المستثمرين والمتداولين بأحدث إحصائيات السوق، بما في ذلك أسعار الأسهم، وأحجام التداول، والمؤشرات، وغيرها في تجربةٍ سهلة وانسيابية عبر تطبيق "تواصل".

ويشكل التعاون الجديد بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و"تواصل" دليلاً ملموساً على التزام الطرفين بتعزيز الثقافة المالية وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المالية السليمة والمدروسة. ولن يضطر الملايين من مستخدمي تطبيق "تواصل" بعد الآن إلى التنقل بين منصات متعددة أو الاعتماد على مصادر معلومات غير محدّثة حيث توفر هذه الشراكة للمستخدمين طريقة سهلة وفعالة بدون تكلفة إضافية لرصد استثماراتهم، والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، فضلاً عن تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تسرنا الشراكة مع "تواصل سوبر آب"، التطبيق الشامل والمتعدد الأغراض، لدعم مستثمرينا عبر توفير إمكانية الوصول بسرعة وانسيابية إلى البيانات الفورية حول مستجدات سوق أبوظبي للأوراق المالية".

وأضاف: "يؤكد هذا التعاون جهودنا المستمرة لتطوير وتوسيع الحضور الرقمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والتعاون البنّاء مع شركاء مُبتكِرين كتطبيق تواصل سوبر آب. وهذه الشراكة دليلٌ على التزامنا الراسخ بزيادة الوعي حول مختلف آليات وأدوات الاستثمار. سيواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده لتوسيع منتجاته وخدماته تلبيةً لاحتياجات مستثمرينا سريعة التغيّر ودعماً لرحلة نمو الأسواق المالية المزدهرة في أبوظبي".

من جانبه، قال السيد خميس الشامسي، رئيس مجلس إدارة "تواصل سوبر آب": "يسرّنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، المؤسسة الرائدة والمرموقة في قطاع الخدمات المالية، لمشاركة مستجدات السوق بصورة فورية مع جميع مستخدمينا. هدفنا دائماً هو توفير منصة موحدة وشاملة تلبي كافة احتياجات مستخدمينا. ويأتي هذا التعاون تأكيداً لالتزام ’تواصل‘ بالعمل المستمر على توسيع محفظة خدماتها وتوفير تجربة استثنائية في منتهى السهولة والراحة. فمن خلال توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب، نتطلع إلى تزويد مستخدمينا بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة وتعزيز معرفتهم بالسوق المالية".

#بياناتشركات

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

بريد إلكتروني: mkassem@brunswickgroup.com