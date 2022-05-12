أبوظبي، الإمارات: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لإصدار السندات الخضراء الممتازة و المضمونة بمعدلات أرباح ثابتة وبقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار أمريكي لصالح شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، بذلك تكون أول سندات خضراء في السوق. وصدرت هذه السندات عن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية التي تمّ إطلاقها لتشييد و امتلاك و تشغيل محطة نور أبوظبي، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.

وتمثل هذه الخطوة إدراج أول سندات خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية مما سيرفع عدد أدوات الدين و التمويل المطروحة في السوق إلى 28، بينما يواصل السوق جهوده ومساعيه المبذولة في ترجمة أهداف استراتيجيته ‘ADX One’ الرامية إلى جذب المزيد من الإدراجات الجديدة وطرح منتجات مبتكرة عبر منصّة السوق الحيوية والمتنامية.

تثمينا على المبادرة، قال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "تماشيا مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاما القادمة وجهودها المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإن إدراج أول سندات خضراء لصالح شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كمركز للتمويل المستدام وسوق السندات الخضراء. وحيث أن الاستدامة من أولوياتنا في دائرة الطاقة في أبوظبي، فإننا حريصون على دعم برامج السندات الخضراء وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين لدعم المشاريع الخضراء ومشاريع الكفاءة في الحصول على تمويل تنافسي."

وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية إنشاء منظومة مرنة لسوق السندات و الصكوك، حيث يشكل إدراج السندات الخضراء لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية حدث تاريخي كأول إدراج لسندات الخضراء في السوق، ما يعكس جاذبيته الكبيرة و المستمرة لمختلف فئات الأدوات المالية. و مع تنامي الإقبال على تحقيق المعايير البيئية و الاجتماعية و ضوابط الحوكمة في أنحاء المنطقة، تأتي السندات الخضراء في طليعة المنتجات المبتكرة في هذا المجال، ونحن سعداء بإدراجها في السوق".

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في "طاقة": "إنّ التوجّه المتزايد نحو اغتنام فرص الاستثمار الأخضر وتوافر رؤوس الأموال لتنفيذ المشاريع التي تراعي البيئة وتحافظ على مواردها، بات يحظى اليوم بأهمية متزايدة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويأتي إدراج محطة "نور أبوظبي" في سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً بمثابة فرصة لتعزيز الاستثمارات المحلية، وبخاصة أنه السند الأخضر الأول الذي يجري إدراجه في أبوظبي، بما يدعم استراتيجية "طاقة" الرامية إلى ضمان الاستدامة في النمو والعوائد".

وفي السياق نفسه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC)، الجهة المخولة بشراء ناتج الطاقة لمشروع محطة نور أبوظبي: "إنَّ إدراج السندات الخضراء لشركة سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سوق أبوظبي للأوراق المالية علامة فارقة جديدة في مسيرة محطة نور أبوظبي. لقد حرصنا منذ بدء تطوير مشروع محطة نور أبوظبي عام 2015، على العمل الدؤوب مع شركائنا الاستراتيجيين لإيجاد هيكلية مالية مبتكرة لمشاريع الطاقة العالمية الرائدة في أبوظبي، ويُشير هذا الإدراج إلى تنافسية التمويل الأخضر الرائدة، باعتباره نموذجا يُحتذى في كافة مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقبلية. نتقدم بالتهنئة إلى شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية على إدراج سنداتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية ".

وبدوره، قال عبد الله سالم الكيومي، الرئيس التنفيذي لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية: "تضيف هذه السندات الخضراء إنجازاً آخر إلى سجلنا القوي كما تعكس الإمكانات المالية والتشغيلية التي تتمتع بها محطة نور أبوظبي، التي تواصل دورها المحوري في إرساء الأسس على مستوى صناعة الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً. ونحن فخورون بإدراج سنداتنا الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمضي قدماً نحو تحقيق طموحات الطاقة النظيفة والمتجددة في أبوظبي".

وتجدر الإشارة أن "نور أبوظبي" قد أكملت مؤخراً ثلاث سنوات من العمليات التجارية الناجحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 1.2 جيجاواط وتوفر الطاقة الشمسية النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في إمارة أبوظبي، في حين تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً. وتمتلك "طاقة" 60% من نور أبوظبي، في حين تملك شركتا "ماروبني" و"جينكوسولار" الـ40% المتبقية.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

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عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

محمول: +971 (50) 668 9733

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مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

محمول: +971 (56) 177 0899

بريد إلكتروني: mkassem@brunswickgroup.com