"أوراسكوم كونستراكشون" (مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ORAS) تصبح ثالث شركة تُدرج في السوق في عام 2025

تمثل هذه الخطوة امتداداً لزخم الإدراجات الناجحة في أبوظبي

فرصة للاستثمار المباشر في توسعة مشاريع البنية التحتية والتحوّل في قطاع الطاقة عبر الأسواق العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون ش.م.م.، الشركة العالمية الرائدة في مجالات المقاولات الهندسية والإنشاء1، في أكبر سوق مالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وواحد من أكبر 20 سوقاً على مستوى العالم.

ويُعد هذا الإدراج الثالث لشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعكس الالتزام المتواصل بتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز الفرص والنمو من خلال بيئة تداول مبتكرة حيوية تتسم بأعلى مستويات الشفافية، تحظى بدعم منصة قوية لأسواق رأس المال ومجموعة واسعة من المشاركين.

ويساهم سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل فعال في دعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادره من عبر منظومته المالية المتطورة والحيوية. ومن خلال هذا الإدراج، تستفيد شركة أوراسكوم كونستراكشون من فرص وصول مباشر وفعّال إلى رؤوس الأموال، إضافة إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، ومنظومة متكاملة تدعم نجاح الجهات المصدرة وتُمكّنها من تحقيق تطلعاتها نحو زيادة رؤوس أموالها والازدهار على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل إدراج شركة أوراسكوم كونستراكشون إضافة نوعية تعزز عمق السوق وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للمشاركة في المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية. ومن خلال إدراج شركة رائدة في قطاع البنية التحتية، فإننا نوسع خيارات الاستثمار المتاحة، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالاحتياجات طويلة الأجل للبنية التحتية والطاقة. وتكمل هذه الخطوة باقة المنتجات التي توفرها الشركات المدرجة والقطاعات التي يغطيها السوق والبالغ عددها 12 قطاعًا تشمل شركات الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، العقارات، والطاقة وغيرها. ويعكس هذا التنوع قوة الشركات المدرجة التي سجلت أعلى مستويات الربحية بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع صافي الأرباح لتبلغ 88 مليار درهم أي بزيادة بنسبة 15.6% عنه من نفس الفترة من العام الماضي. كما وسوف يواصل السوق التزامه بتلبية تطلعات المستثمرين وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي."

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أوراسكوم كونستراكشون: "يسرنا بدء التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم. نحن نشطون في قطاعات الإنشاءات واستثمارات البنية التحتية في أبو ظبي، ونتطلع لإضافة المزيد إلى سجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع واستثمارات كبرى في أسواقنا العالمية لمساهمينا الجدد والحاليين. تُمثل هذه خطوة في إعادة هيكلتنا لتوسيع أعمالنا في قطاع الإنشاءات وزيادة استثماراتنا في البنية التحتية. ويظل تركيزنا موجهاً على تحقيق العوائد طويلة الأجل للمساهمين، مما يُعزز مكانتنا لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو"

وتعمل أوراسكوم كونستراكشون على تنفيذ مشاريع في مجالات البنية التحتية، والصناعة، والمشاريع التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تطوّر الشركة وتستثمر في مشاريع البنية التحتية، وتمتلك 50% من شركة بيسيكس، إلى جانب العديد من المشاريع في مجالات مواد البناء، وإدارة المرافق، وخدمات المعدات. وتُصنّف المجموعة باستمرار ضمن أبرز شركات المقاولات على مستوى العالم، وهي مدرجة أيضاً في البورصة المصرية2.

ووصلت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة لمشاريع أوراسكوم كونستراكشون قيد التنفيذ في النصف الأول من عام 2025 إلى 9.6 مليار دولار أمريكي، وحققت إيرادات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وصافي ربح بلغ 82.7 مليون3 دولار أمريكي. ومنذ الطرح العام الأولي في مارس 2025، قامت الشركة بتوزيع أكثر من 300 مليون دولار أمريكي على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، وحرصت على توزيع أرباح نقدية سنوية بشكل منتظم منذ عام4 2018. وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح حتى الآن في عام 2025 نحو 51.8 مليون5 دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 20.7%.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة موثوقة للاستثمار في أسواق رأس المال في أبوظبي، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة فيه 3 تريليون درهم إماراتي. وقد تصدّر السوق مؤشرات العائد في منطقة الخليج، وتفوّق على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، كما تفوّق على المؤشرات العالمية الرئيسية خلال السنوات العشرين الماضية.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

عن شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي هي شركة مقاولات عالمية رائدة في أعمال الهندسة والإنشاءات، تقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والصناعية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما تقوم بالتطوير والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمتلك الشركة نسبة قدرها 50% من مجموعة بيسكس، ولديها عدد من الشركات التابعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات. حافظت المجموعة على مكانتها الرائدة بين أفضل شركات المقاولات العالمية، وهي مزدوجة الإدراج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) والبورصة المصرية (EGX). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.orascom.com.

-انتهى-

#بياناتشركات