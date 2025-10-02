أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية على مستوى العالم، من مكانة أبوظبي كمركز مالي بارز خلال جولة ومؤتمر المستثمرين العالميين الذي نظمه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع مورجان ستانلي.

وضم الوفد الذي قاده سوق أبوظبي للأوراق المالية 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، حيث التقت هذه الشركات على مدار يومي 29 و30 سبتمبر مباشرةً مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة.

كما شهد الحدث مشاركة وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي ضم أكثر من 100 مسؤولاً من القطاعين الحكومي والخاص، برئاسة معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. وجاءت مشاركة الوفد في الحملة الترويجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب وفد السوق الذي ترأسه سعادة/ غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتجسّد رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وتسلط الضوء على مسيرة النمو المستدام والمتنوع لأبوظبي. وتؤكد هذه الجهود المشتركة بين الجهات الاقتصادية في أبوظبي التكامل فيما بينها، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي رائد يتمتع بالمرونة ويتصدر مشهد الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت الفعالية كيفية تمكين المستثمرين العالميين من الاستفادة من فرص النمو المتزايدة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، المعروف بابتكاره وحيويته وشفافيته. وشارك في الفعالية أكثر من 80 من كبار صناع القرار في المؤسسات الاستثمارية الرائدة، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام المتنامي بالشركات المدرجة في السوق. وبلغ إجمالي قيم تداولات المستثمرين المؤسسيين في السوق (شراء وبيع) 387 مليار درهم إماراتي (105 مليارات دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.8% مقارنة بـ 347 مليار درهم إماراتي (94.4 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال هذه الجولة الترويجية، عقد سوق أبوظبي للأوراق المالية والإدارة العليا للشركات المشاركة أكثر من 100 اجتماع فردي مع المستثمرين، جرى خلالها استعراض رؤية النمو المستقبلية للسوق واستراتيجيته الناجحة لتعزيز السيولة وزيادة القيمة السوقية.

وبهذا الخصوص صرح سعادة/ غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:"مع الاختتام الناجح لهذه الحملة الترويجية التي نظمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإنني أود أن أتقدم بجزيل الشكر لشركائنا من الجهات الحكومية الرئيسة في أبوظبي، وعلى رأسهم دائرة التنمية الاقتصادية، التي شاركت بشكل فاعل في الحدث، وذلك بجانب شركاتنا المدرجة. ومن خلال هذه المشاركات فإننا نهدف نحو تعزيز التواصل مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال تطوير وتوسيع نطاق حضور السوق والذي بدوره يدعم الحضور العالمي لأبوظبي كمركز مالي رائد ذو ثقة راسخة لدى المستثمرين الدوليين."

وبهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تبرز هذه الجولة الدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم مسيرة تحول أبوظبي إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة وجاذب للاستثمارات الدولية. ويواصل السوق جهوده نحو تمكين الوصول إلى الأسواق العالمية، وتعميق السيولة، وتعزيز مرونته، وربط رؤوس الأموال الدولية بفرص الاستثمار الواعدة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. كما يستمر الاستثمار الأجنبي في التوسع، حيث يشكل المستثمرون الدوليون نحو نصف قاعدة مستثمرينا، ما يعكس التزام الدولة باستراتيجية تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد".

ورافق وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين وكبار المسؤولين في أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي، الذين استعرضوا خلال هذه الجولة استراتيجياتهم وإنجازاتهم الناجحة، إلى جانب إبراز قوة القطاعات المتنوعة في الإمارة أمام المستثمرين العالميين.

ويضم سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 200 أداة مالية مدرجة تتنوع بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات وأدوات الدين. وقد ارتفعت القيمة السوقية للسوق من 742.6 مليار درهم (202 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2020 إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار أمريكي) في نهاية عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي مركب بلغ 41.8%.

وتزامنت الجولة مع مرحلة من نشاط التداول المتزايد في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 17.3 مليار درهم (4.7 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23.3% مقارنة بـ 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من عام 2024. وشكلت تداولات المستثمرين الأجانب أكثر من 41% من قيمة التداول في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 36% في الفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة، التي بلغت 311 مليار درهم (84.9 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2020، ثقة المستثمرين الراسخة في الأسس القوية للاقتصاد الإماراتي، مع معدل نمو سنوي مركب يقارب 32%.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استنادا إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوّع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

