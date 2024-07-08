صندوق المؤشرات المتداولة سيتتبع أداء مؤشر J.P. Morgan Global Investment Grade Sukuk Index الذي يحظى بدرجة استثمارية موفرًا إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك العالمية.

الذي يحظى بدرجة استثمارية موفرًا إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك العالمية. الصندوق هو الرابع عشر الذي يدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الصندوق يمثل الطرح الخامس في سوق أبوظبي للأوراق المالية والإدراج الثامن عشر في السوق للعام 2024

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نموًا في العالم، اليوم عن إدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول التابع لشركة لونيت كابيتال ليمتد لإدارة الاستثمارات العالمية.

ويمنح صندوق المؤشرات المتداولة الجديد المستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة متنوعة من الصكوك السائلة المقومة بالدولار الأمريكي من الدرجة الاستثمارية، والتي تصدرها الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات على مستوى العالم، بقيمة اسمية مستحقة لا تقل عن 500 مليون دولار أمريكي.

وجرى تصميم الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية ليتتبع أداء مؤشرJ.P. Morgan Global IG Sukuk Index ذي الدرجة الاستثمارية، موفرًا إمكانية الوصول إلى 75 من الصكوك على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسرنا الترحيب بإدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول، ليُصبح الصندوق الـ 14 المُدرج والمتداول في السوق. ويساهم هذا العرض الجديد من شركة لونيت كابيتال في توسيع محفظتنا من الخيارات الاستثمارية، كما يدعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز رائد للخدمات المالية والاستثمار. ويعدُ هذا الصندوق الثاني من نوعه لأدوات الدخل الثابت في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر والسهل إلى هذا النوع من الأصول. نحن نسعى إلى دعم تطوير الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال توسيع وصول المستثمرين إلى الصكوك العالمية، إضافةً إلى مواكبة إقبال المستثمرين على الاستثمار المدعوم بأصول تتوافق مع الشريعة. ويتماشى طرح الصندوق الجديد مع مساعينا المتواصلة لتزويد المستثمرين بباقة متكاملة من الخيارات الاستثمارية التي تساهم في دعمهم لتنويع استراتيجياتهم الاستثمارية وتعزيزها.‘‘

وبدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت: "يسعدنا أن ندرج ’صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول‘ في سوق أبو ظبي للأوراق المالية اليوم، ما يعكس التزامنا بتوسعة الحلول والمنتجات المتاحة للمستثمرين، بما في ذلك الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يوفر الصندوق محفظة متنوعة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات ضمن عدد من الأسواق العالمية. ويتيح هذا الأمر للمستثمرين فرصة الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتوافق مع متطلباتهم الاستثمارية. كما ستسهم هذه الإضافة في تعزيز مجموعة صناديقنا المتداولة والمدرجة حالياً في الأسواق المالية الإماراتية، ما يؤكد التزامنا المستمر بترسيخ مكانة هذه الأسواق".

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة كبيرة في الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة، مما يُرسّخ مكانته بوصفه أكثر أسواق صناديق المؤشرات المتداولة نشاطًا وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأكيدًا على نموه الحيوي المستمر، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرًا عن إدراج صندوق شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول، والذي يُعدُّ أول الصناديق التي تسمح بتتبع الأسهم اليابانية المتداولة في السوق، مما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى السوق اليابانية. وتجدر الإشارة إلى أنّ قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في عام 2023 تجاوزت حاجز الـ 5 مليار درهم إماراتي، في زيادة بنسبة 160% عن العام السابق، مع وصول إجمالي أحجام تداولات صناديق المؤشرات المتداولة إلى مليار وحدة (مما يعكس نموًا بنسبة 205% على أساس سنوي).

إن إدراج صندوق شيميرا جي بي مورغان الصكوك العالمية المتداول يسهم في تعزيز المجموعة المتنوعة من المنتجات المالية التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين، مما ينسجم بالكامل مع التزام السوق بمواصلة الابتكار وتنويع منتجاته.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبد الرحمن صالح الخطيب

مدير العلاقات العامة والتواصل المؤسسي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

نبذة عن شركة لونيت:

لونيت كابيتال لمتد (الخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع) هي شركة تابعة للونيت هولدينج ريستركتد ليمتد. لونيت هي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 150 موظفاً. وتتوزع أنشطة الشركة عبر جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. تهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها الهادفة إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: media@lunate.com

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