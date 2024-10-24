



تمت تغطية اكتتاب أسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين بأكثر من 15 مرة مع تجاوز الطلب 13 مليار درهم إماراتي

يعد هذا الطرح الثامن من نوعه للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والإدراج الثالث والعشرين في عام 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، اليوم، عن إدراج شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي ("ايه دي ان اتش للتموين" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الطعام والدعم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

انضمت شركة ايه دي ان اتش للتموين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي ناجح، حيث جمعت الشركة المساهمة، شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، متحصلات بلغت 864 مليون درهم إماراتي (حوالي 235 مليون دولار) من بيع 900,000,000 سهماً في الطرح العام الأولي والتي تمثل 40% من إجمالي رأس مال ايه دي ان اتش للتموين المصدر. وقد اجتذب هذا الطرح طلباً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات حيث تجاوز الاكتتاب فيه أكثر من 15 مرة، واجتذب طلباً يزيد عن 13 مليار درهم إماراتي.

مع تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 0.96 درهم إماراتي للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً. يعزز هذا الإدراج مكانة ايه دي ان اتش للتموين كشركة رائدة في مجال خدمات الطعام والدعم، تعمل على تلبية احتياجات قطاعات حيوية، من ضمنها الرعاية الصحية، والتعليم والدفاع و والأعمال والصناعة في كافة أنحاء المنطقة.

كما يعكس هذا الإدراج الناجح مكانة الشركة القوية في السوق، والتي بنيت على أساس عملياتها الراسخة عبر القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وتدير الشركة كما في 30 يونيو 2024 حوالي 160 مطبخًا مجهزاً بالموقع، وبالإضافة الى ذلك، سلمت الشركة حوالي 11 مليون وجبة شهريًا إلى 262 عميلًا في السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ومن المتوقع أن يتوسع تواجد الشركة في المملكة العربية السعودية مع خطط للنمو في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "نهنئ شركة ايه دي ان اتش للتموين على إدراجها الناجح ونرحب بانضمامها إلى عائلة سوق أبوظبي للأوراق المالية. توفر الشركة قيمة مضافة للسوق باعتبارها رائدة في قطاع الخدمات خدمات الطعام والدعم ، وتتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى قطاع ديناميكي يتمتع بإمكانيات نمو قوية تساهم في تعزيز سوق رأس المال في أبوظبي. ومن المتوقع أن تعمل ايه دي ان اتش للتموين على تلبية الطلب المتزايد وتحقيق استراتيجيات النمو في السوق مع استمرار توسع قطاع المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بسبب تطور التركيبة السكانية ومجتمع الأعمال. ونحن نتطلع إلى استمرار نجاح الشركة وتطورها في سوق أبوظبي للأوراق المالية."

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ، الشركة الأم لشركة ايه دي ان اتش للتموين ، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 15 يناير 2001، حيث شهدت الشركة نموًا كبيرًا بنسبة 360% في قيمتها السوقية منذ إدراجها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.

من جانبه، قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: "يُظهر إدراجنا الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية الدعم القوي الذي تلقيناه من المستثمرين لعرضنا الاستثماري وسجل توزيعات الأرباح الجذاب لدينا. كما يؤكد أيضاً التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية. مع انطلاقة هذا الفصل الجديد، سنواصل تركيزنا على توسيع عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وسيستمر التزامنا بالتميز والابتكار في قطاع خدمات التموين والدعم في توجيه قرارتنا. بينما نقوم بالترحيب بمساهمينا الجدد، نعرب عن امتنانا لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ترحيبه بنا في سوق رأس المال في أبو ظبي الذي يتسم بالتنوع والنمو المستمر ".

يعد هذا الطرح الثامن من نوعه للمستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والإدراج الثالث والعشرين في عام 2024، ما يعكس الثقة القوية في سوق العاصمة المالي باعتباره المنصة المفضلة للشركات التي تسعى للحصول على فرص النمو داخل الإمارات وخارجها، كما يُظهر ثقة الشركات المدرجة في البنية التحتية القوية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتزام السوق بتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

نبذة عن ايه دي ان اتش للتموين

تتمتع ايه دي ان اتش للتموين بإرث قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي طورته بفضل سجلها الحافل الممتد على مدار أكثر من 45 عاماً في مجال خدمات الطعام وخدمات الدعم. وتقدم المجموعة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك إعداد الطعام وتقديمه، بالإضافة إلى خدمات الدعم التي تشمل الخدمات العامة (غير الفنية)، مثل التنظيف والتدبير المنزلي ومكافحة الحشرات وخدمات التوريد. وتحظى ايه دي ان اتش للتموين بسمعة مرموقة في تقديم الخدمات المتميزة، مع تمتعها بحضور قوي في السوق الإماراتية وعمليات تمتد إلى المملكة العربية السعودية.

حصلت الشركة مؤخراً على جائزتي "أفضل شركة للعمل فيها – الفئة الكبيرة" وجائزة "أفضل معدل احتفاظ واستراتيجية استقدام" من جوائز الإمارات لسعادة الموظفين لعام 2022/2023. في العام 2024، أصبحت ايه دي ان اتش للتموين مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق وقامت بتوسيع محفظتها مع عقود رئيسية في مجال الضيافة والرعاية الصحية.

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