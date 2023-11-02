أبوظبي، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود عن تعاون مشترك، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لتطوير الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، مما يساعد على طرح مجموعة أكثر تنوعًا من منتجات سوق رأس المال في الشرق الأوسط.

تستند هذه المبادرة على المعرفة القوية بالمنتجات الاستثمارية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، باعتباره أسرع الأسواق المالية نموًا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقدمه بنك "إتش إس بي سي" من خدمات مصرفية استثمارية عالمية المستوى وخدمات التداول في أسواق رأس المال ومزايا تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين “

وبهذه المناسبة، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا أن نتعاون مع بنك "إتش إس بي سي"، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في العالم، لتطوير منتج رقمي ذو عائد ثابت. وانطلاقًا من ثقتنا بازدياد أهمية الأصول الرقمية في المستقبل، يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يكون له دورٌ بارزٌ في هذا المجال المبتكر.

’’يؤكد هذا المشروع التزام السوق بالمضي قدمًا في مسيرة التحول الرقمي ويعزز جهودنا في تقديم منتجات مبتكرة للقاعدة الواسعة من مستثمرينا. وسنعمل مع بنك "إتش إس بي سي" لتحديد إطار عمل لتقديم الأصول الرقمية مثل السندات الرقمية، من خلال منصة ’إتش إس بي سي أوريون‘ للأصول الرقمية، حيث سيتم إدراج هذه المنتجات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.‘‘

كما قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، بنك "إتش إس بي سي" الامارات ’’يعمل بنك "إتش إس بي سي" على تسريع وتيرة التحول الرقمي على نطاق واسع من خلال اعتماد تقنيات جديدة مثل "بلوك تشين" لدعم إصدار الأصول الرقمية وحفظها وإتاحتها للتداول. ستساعد هذه التقنية على تعزيز الكفاءة وتوفير فرص جديدة ومبتكرة للمستثمرين. كما يسعدنا أن نتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للاستفادة من منصة ’إتش إس بي سي أوريون‘ الرقمية وهي منصتنا الخاصة بالأصول الرقمية وما تقدمه من إمكانات في مجال الأوراق المالية وحفظها في أسواق رأس المال، لتوفير تلك الإمكانات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.‘‘

هذا وتعد السندات الرقمية أدوات مالية يتم إنشاؤها وإدارتها باستخدام تقنية "البلوك تشين" والعقود الذكية لتعزيز كفاءة أسواق رأس المال. حيث سوف يتيح استخدام تقنية ’بلوك تشين‘ ترميز مجموعة واسعة من الأصول مثل الأسهم والعائد الثابت والعقارات والأسهم الخاصة. كما سيمكن مجموعة كبيرة من المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، مما يعزز سهولة دخول أسواق الأوراق المالية.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعد بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلًا وانتشارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية و HSBCمساهم بنسبة 31% في بنك الأول وبنسبة 51% في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.

وفي 31 ديسمبر 2022، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.

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فرح فاروق

بريد إلكتروني: farah.farooq@hsbc.com