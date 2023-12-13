أبوظبي وشنزن، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط، وبورصة شنزن الصينية عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم وذلك خلال زيارة وفد من البورصة للسوق. تأتي هذه المبادرة استكمالًا لمساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده ومبادراته المستمرة لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة التي وقعها السوق مع بورصة نيويورك.

تركز مذكرة التفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالمؤشرات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الدولية المتاحة لجذب التمويل عبر الحدود. هذ وسوف يستكشف الطرفان سبل الترويج المشترك لكل منهما، واستكشاف التمويل عبر الحدود للشركات المدرجة ، وبحث جدوى التعاون فيما يتعلق بأدوات الدخل الثابت، وتبادل الخبرات لتطوير أسواقهما المالية وتعزيز الكفاءات.

تأتي هذه المبادرات تماشيًا مع استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية لجذب المزيد من المستثمرين العالميين وتعزيز مكانة السوق كوجهة مفضلة وحيوية للاستثمار ضمن السوق المالي العالمي.

وتعليقًا على التوقيع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يمثل التعاون مع بورصة شنزن علامة مميزة جديدة في مسيرتنا الساعية لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية. حيث تضع مذكرة التفاهم هذه إطارًا لتعزيز سبل التعاون والابتكار، وتفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والمتعاملين في بر الصين الرئيسي. وسيعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن معًا على استكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات المالية، والاستفادة من قدرات الأسواق المالية متسارعة النمو في الإمارات العربية المتحدة والصين. كما تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا المشترك بتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات المبتكرة لدفع عجلة النمو في القطاع المالي."

وقالت تانغ روي، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة شنزن: " ومن خلال توقيع مذكرة التفاهم، سيعمل السوقان الماليين على تعميق التعاون وتنفيذ تعاون عملي في تنمية السوق والخدمات والمنتجات عبر الحدود وآلية التمويل عبر الحدود وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل ضمن مجالات أخرى، مما يضع نموذجًا يحتذى به نحو الانفتاح والتعاون في سوق رأس المال الصيني الإماراتي." ."

ومن المقرر أن يوفر هذا التعاون الاستراتيجي منصة قوية للنمو المالي والاتصال بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، مما يعكس التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة شنزن بدعم النمو الاقتصادي العالمي.

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