أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في المنطقة العربية، وشركة "الرمز كابيتال" اليوم عن الفائزين في النسخة الثانية من "مسابقة الرمز للاستثمار والتداول"، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة بتاريخ25 يونيو.

وتأتي المسابقة ضمن جهود الطرفين الرامية إلى تشجيع الاستثمار المسؤول، وتعزيز المعرفة المالية، وتنمية ثقافة بناء الثروة على المدى الطويل لدى الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الجمع بين المشاركة الفعلية في السوق ونظام المكافآت التفاعلي، تتيح المبادرة للمستثمرين فرصة تطوير مهاراتهم الاستثمارية العملية، وتوسيع معرفتهم بآليات عمل أسواق رأس المال.

وبناءً على النجاح الذي حققته النسخة الأولى، أتاحت الجولة الثانية للمشاركين اختبار معارفهم الاستثمارية واستراتيجيات التداول ضمن بيئة سوق حقيقية، حيث اعتمد التقييم على مستوى الأداء بدلاً من حجم المحفظة الاستثمارية. وتواصل المبادرة استقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، الراغبين في تطوير ممارساتهم الاستثمارية على أسس أكثر وعياً وانضباطاً.

وشملت قائمة الفائزين في الجولة الثانية كلاً من:

الترتيب المتداول الأداء خلال شهرٍ واحد الجائزة 1 عمر الحضرمي 9.1% 1,000,000 ميل من برنامج ضيف الاتحاد 2 عبد الله الأشقر 8.7% 500,000 ميل من برنامج ضيف الاتحاد 3 اسماعيل حسين 8.0% 250,000 ميل من برنامج ضيف الاتحاد

ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين، تم تقييم النتائج بالاعتماد على العائد المرجّح زمنياً، بهدف قياس الأداء بعيداً عن رأس المال المستثمر، بما يضمن تقييماً عادلاً وشفافاً لمهارات التداول. كما أُتيح لجميع المشاركين الوصول إلى بيانات السوق والتقارير والمعلومات الاستثمارية المتوفرة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمساعدتهم على تطوير أساليبهم الاستثمارية وبناء استراتيجيات أكثر كفاءة وفاعلية.

ومع فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة، والتي ستمتد من 25 يونيو إلى 24 يوليو، يمكن للمستثمرين الذين لديهم حساب تداول نشط لدى "الرمز" مواصلة اختبار استراتيجياتهم، ومتابعة أدائهم عبر لوحة إلكترونية مخصصة، والمنافسة على جوائز تشمل الجائزة الكبرى بقيمة مليون ميل من برنامج ضيف الاتحاد.

وتعكس المبادرة التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة "الرمز كابيتال" بتوسيع قاعدة المشاركة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وتزويد المستثمرين بالمهارات والمعرفة والثقة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة في ظل التطورات المتسارعة في المشهد الاستثماري.

للمزيد من المعلومات حول المسابقة وللمشاركة في النسخة الثالثة، يرجى زيارة الموقع https://alramz.ae/adx-competition.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة" (AD Clear).

ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب - مدير الاتصال المؤسسي

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

نبذة عن "الرمز"

تأسست شركة الرمز في عام 1998، وهي شركة مساهمة عامة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، ومدرجة في سوق دبي المالي، وتخضع لتنظيم كلٍ من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة دبي للخدمات المالية. وتقدّم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل إدارة الأصول، وتمويل الشركات، وخدمات الوساطة، والتمويل، وصناعة السوق، وتوفير السيولة، وإدارة الطروحات العامة، إضافة إلى البحوث المالية.

كما تقدم الشركة خدمات متخصصة في إدارة الأصول من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل "آرام كابيتال"، وهي جهة خاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، بما يعزز قدرة "الرمز" على توفير حلول استثمارية متقدمة تلبي احتياجات المستثمرين والأفراد والمؤسسات على حد سواء.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

حسان غانم

مدير أول – علاقات عامة

ويبر شاندويك

البريد الإلكتروني: Hghanem@webershandwick.com

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