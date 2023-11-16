حققت الأصول تحت الإدارة نمواً بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد الشركات العاملة في السوق بنسبة 35%، وزاد تعداد القوى العاملة بنسبة 26% في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

شهد سوق أبوظبي العالمي انضمام شركات عالمية وإقليمية بارزة إلى منظومته المتكاملة في الربع الثالث من العام 2023، من بينها "ساغارد"، و"تيكيهاو كابيتال"، وإف.تي.آي للاستشارات" و"أم تو" وغيرها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 نوفمبر 2023: استمر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تسجيل أداءٍ قويٍ عكسته البيانات التي تم الإعلان عنها للربع الثالث من العام 2023، والتي أشارت إلى تحقيق السوق لمعدلات نمو غير مسبوقة في مختلف القطاعات، وخاصة ضمن قطاع إدارة الأصول، ودخوله الربع الأخير من العام محققاً نتائج قوية.

وتشمل أبرز البيانات التي سجلها السوق خلال الربع الثالث من العام 2023 بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2022:

نمو الأصول تحت الإدارة في المركز المالي الدولي بنسبة 52% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث

من عام 2022. ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي بنسبة 35%، مع ارتفاع العدد الإجمالي من 1,272 في الربع الثالث من العام 2022 إلى 1,717 شركة في الربع الثالث من العام 2023.

استمرار نمو عدد المؤسسات البارزة العاملة في سوق أبوظبي العالمي، مع انضمام أسماء عالمية وإقليمية جديدة أسست مقار لها في سوق أبوظبي العالمي، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، "ساغارد" الشركة العالمية لإدارة الأصول البديلة والتي تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 14,5 مليار دولار أمريكي، وشركة "تيكيهاو كابيتال"، وإف.تي.آي للاستشارات" و"أم تو".

ارتفاع حجم القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي بنسبة 26%، ما يعكس زيادة في عدد الأفراد الموهوبين الذين اختاروا أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل.

معلقًا على هذا النمو القوي والمتواصل، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يعكس أداءنا الاستثنائي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام، فعّالية ونجاح جهودنا التَحَولِية، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة. وسنواصل جهودنا لتسريع زخمنا وتعزيز دور سوق أبوظبي العالمي كمساهم رئيسي في رؤية أبوظبي الاقتصادية وأهدافها الطموحة لتنويع الاقتصاد."

جدير بالذكر، أن استراتيجية النمو لدى سوق أبوظبي العالمي 2023-2027 ومواءمته لأهداف تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي والمحافظة على القطاع المالي في صميم استراتيجياته، قد مكنته من لعب دوره كمحفز لتسريع التنمية الاقتصادية الشاملة في أبوظبي.

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

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