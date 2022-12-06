تركز المبادئ الإرشادية على ستة جوانب أساسية للإبلاغ عن المخالفات وتوفر إطار توجيهي لكافة الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي

تظهر المبادئ الإرشادية للإبلاغ عن المخالفات حرص سوق أبوظبي العالمي على إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: طرح سوق أبوظبي العالمي اليوم مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، والتي تؤكد حرص السوق على إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة في السوق.

وكان سوق أبوظبي العالمي، ومنذ انطلاقه، قد التزم بالمثابرة على تعزيز مكانته كمركز مالي دولي يعمل وفق أعلى المعايير العالمية. وتماشيًا مع هذا الالتزام، أصدر السوق هذه المبادئ الإرشادية لجميع الكيانات المسجلة لديه، والتي يمكنهم الاستعانة بها واتباعها لتأسيس إطار خاص ببهم للإبلاغ عن المخالفات. وتؤكد هذه المبادئ على التزام سوق أبوظبي العالمي بتعميم الثقافة التي تدعم الافصاح عن أي مخالفات أو أعمال مشبوهة والتي تشكل جزءًا مهماُ ضمن أي بيئة أعمال تقدمية ومتطورة.

وتستكمل المبادئ الإرشادية الأطر التنظيمية الحالية لسوق أبوظبي العالمي، وتغطي ستة جوانب رئيسية تدعم وجود إطار عمل قوي للإبلاغ عن المخالفات، تتضمن:

تعريفات إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات: تشجع على استخدام التعريف الواسع للإبلاغ عن المخالفات.

تشجع على استخدام التعريف الواسع للإبلاغ عن المخالفات. عدم الانتقام: ضمان منح المبلغين عن المخالفات فرصًا كافية للتحدث ومعاملتهم معاملة عادلة.

ضمان منح المبلغين عن المخالفات فرصًا كافية للتحدث ومعاملتهم معاملة عادلة. السرية والإجراءات القانونية الواجبة: تقييد إمكانية الوصول إلى تقارير الإبلاغ عن المخالفات واتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إدارتها.

تقييد إمكانية الوصول إلى تقارير الإبلاغ عن المخالفات واتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إدارتها. الإبلاغ بحسن نية: تركز على حماية أي إطار عمل للإبلاغ عن المخالفات على أساس حسن النية.

تركز على حماية أي إطار عمل للإبلاغ عن المخالفات على أساس حسن النية. مكونات إطار عمل الإبلاغ عن المخالفات: تتضمن المصادر المناسبة التي تدعمه، والتي تختلف بحسب طبيعة عمل الكيان ذي الصلة.

تتضمن المصادر المناسبة التي تدعمه، والتي تختلف بحسب طبيعة عمل الكيان ذي الصلة. الثقافة: دعم برنامج الإبلاغ عن المخالفات كثقافة مؤسسية راسخة تقوم على الثقة والشفافية.

وتعليقاً على إعلان سوق أبوظبي العالمي عن مبادئ إرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "يعد وجود أطر تنظيمية قوية للإبلاغ عن المخالفات من سمات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في أي مؤسسة، كما يأتي هذا الإعلان مواكبة للتوجهات العالمية المتصاعدة في ما يتعلق بمبادئ الشفافية ومساءلة الشركات . وتسلّط المبادئ الإرشادية لسوق أبوظبي العالمي بشأن الإبلاغ عن المخالفات الضوء على ضرورة وجود ثقافة الأخلاقيات المؤسسية لبناء أسس قوية، تضمن تحقيق النجاح المستدام. ويشجع سوق أبوظبي العالمي جميع الكيانات المسجلة لديه على مراجعة ومواءمة برامج الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بهم، بما يتماشى مع هذه الإرشادات، وبما يدعم نمو سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي رائد."

للإطلاع على إرشادات سوق أبوظبي العالمي للإبلاغ عن المخالفات، يرجى الضغط هنا.

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