تجمع المسابقة المشاركين لاستكشاف الأفكار المبتكرة التي تتمحور حول مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات والتمويل المُضمّن والتمويل اللامركزي

يوفر سوق أبوظبي العالمي للمشاركين في المسابقة إمكانية الوصول إلى قدرات "المختبر الرقمي "ضمن بيئة رقمية محايدة وآمنة حيث يمكن اختبار منتجاتهم وخدماتهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد اليوم، دخوله في شراكة مع شركة البرمجيات المالية فيناسترا للمشاركة في مسابقة البرمجة العالمية "هاك تو ذا فيوتشر" Hack to the Future 4.

وتهدف المسابقة التي انطلقت يوم 8 مارس وتستمر حتى 10 أبريل، لتحفيز العمل التعاوني بين قطاعات التقنيات المالية عالية التأثير. وتركز نسخة هذا العام من المسابقة على ثلاثة موضوعات رئيسية هي الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. والتمويل المُضمّن والتمويل اللامركزي، وذلك بهدف مكافأة أفضل الأفكار والحلول في فئتها التي تعالج التحديات الملحة في مجال التمويل اليوم.

ويدعم سوق أبوظبي العالمي المشاركين في مسابقة البرمجة العالمية لبناء حلولهم من خلال توفير فرص الوصول إلى المختبر الرقمي التابع لسوق أبوظبي العالمي، والذي يوفر بيئة رقمية تديرها سلطة تنظيم الخدمات المالية في السوق لتطوير منتجات التقنيات المالية. وسيتمكن المشاركون في المسابقة من الاستفادة من الموارد التي يوفرها المختبر، مثل البيانات التركيبية وواجهات برمجة التطبيقات وصور النظام والبنى المرجعية لدعم نموذجهم الأولي.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال واي لوم كوك، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "تسلط مسابقة Hack to the Future 4 الضوء على الشباب والأفراد والشركات التي تتطلع إلى إعادة تعريف مستقبل التمويل المستدام والشمول المالي. ويتوافق ذلك مع أهدافنا الاستراتيجية المتمثل في رعاية الابتكار من خلال المبادرات التقدمية، وذلك باعتبار سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً دولياً ينبض بالنشاط."

ويتيح المختبر الرقمي للشركات الناشئة والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية باختبار ما لديهم من حلول مبتكرة والتحقق من صحتها ضمن بيئته الافتراضية الآمنة، والذي يقدم حلولاً لتحديات الابتكار الرئيسية بما في ذلك عمليات العناية الواجبة المطولة والوصول إلى البنية التحتية المالية.

وأضاف واي لوم كوك: "يسعدنا مشاركة الموارد التقنية لمختبرنا الرقمي لتزويد المشاركين في المسابقة بالأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم، وضمان تعظيم مخرجات تلك المسابقة المهمة. ونرحب بجميع المبادرات، مثل هذه المسابقة من شركة فيناسترا، التي تدعم مستقبل التمويل."

ومن جهتها، قالت شيرين بن زايد، رئيس قسم الابتكار في "فيناسترا": "نهدف من خلال مسابقة البرمجة العالمية "هاك تو ذا فيوتشر"هذا العام تحفيز الابتكار في عالم الاستدامة المالية والشمول المالي والاستقلالية. وندعو شركات التقنيات المالية والبنوك والطلبة وغيرهم لتقديم أفكارهم المبتكرة. ونحن نرحب بالجميع في مسابقتنا. ونعتقد أن لكل شخص دور يلعبه في تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المالية."

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

للاستفسارات: media@adgm.com

نبذة عن فيناسترا

تقوم فيناسترا ببناء منصة مفتوحة تعمل على تسريع التعاون والابتكار في الخدمات المالية، لإيجاد تجارب مصرفية أفضل للأفراد والشركات والمجتمعات. وتمتلك فيناسترا مجموعة واسعة من برامج الخدمات المالية التي توقرها للمؤسسات المالية من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 90 من أفضل 100 بنك في العالم. ويجمع النهج البنّاء المفتوح لدي فيناسترا عددًا من الشركاء والمبتكرين، لمساعدتهم علي رسم خارطة طريق تطوير التطبيقات ونشرها والاعتماد عليها في الخدمات المالية التي تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

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