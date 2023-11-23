أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في أبوظبي اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "شركة المتطورة للخدمات العقارية" ADRES التي تقدم حلولاً مبتكرة في مجال التقنيات العقارية. وتمثل هذه الشراكة بداية لمبادرة رائدة تهدف إلى تطوير منصة رقمية متكاملة وتشمل الخدمات العقارية في النطاق الجغرافي لسوق ابوظبي العالمي، وذلك لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري من خلال رفع مستوى الشفافية والكفاءة لتسهيل رحلة المتعاملين تحت منصة عقارية موحدة.

ومن المستهدف أن يؤدي هذا التعاون الذي يستند إلى الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي وخبرة "الشركة المتطورة للخدمات العقارية" في مجال التنظيم العقاري والحلول الرقمية إلى وضع معيار إقليمي جديد للخدمات العقارية الرقمية في ظل توسعة النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2023، ليتضمن جزيرتي المارية والريم بمساحة اجمالية تقدر 14.3 كيلو متر مربع. وتهدف المنصة إلى تبسيط تفاعل أصحاب المصلحة العقارية مع سوق أبوظبي العالمي من خلال واجهة رقمية متكاملة.

وستقدم المنصة العقارية مجموعة واسعة من باقات متكاملة للخدمات العقارية، من بينها:

باقة خدمات المطورين من تسجيل المشاريع العقارية، البيع على المخطط، حسابات الضمان، ورسوم الخدمات.

باقة خدمات التصرفات العقارية كافة وتشمل البيع والشراء والرهون.

باقة خدمات أصحاب الأعمال والمهن العقارية

باقة خدمات الملاك بما يشمل اصدار الوثائق والشهادات الرسمية.

باقة خدمات إدارة العقارات والوحدات العقارية .

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالمساهمة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام مدعوم رقميًا. لذلك تعد شراكتنا مع "شركة المتطورة للخدمات العقارية" خطوة كبيرة في إطار جهودنا لتبسيط العمليات التجارية وتوفير حلول عقارية مبتكرة ضمن نطاق اختصاصنا بما يعزز المنظومة الشاملة التي يقدمها السوق."

ومن جهته قال، معاذ مقبول، مدير عام شركة المتطورة للخدمات العقاريـة ADRES: "نفخر بشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي، والتي ستضع معايير رائدة في مجال الخدمات العقارية، وإنني أثق بأن هذه المنصة الإلكترونية ستكون أكثر من مجرد أداة رقمية للتعاملات العقارية، بل ستعزز النمو الاستراتيجي الذي يضمن رضا العملاء في مجتمع سوق أبوظبي العالمي، فيما ستمكننا أيضاً من تحقيق رؤيتنا المشتركة لدفع نمو السوق العقاري في النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي."

ومن خلال التعاون مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ستضمن هذه المنصة الإلكترونية، الالتزام بالمعايير التنظيمية وتقديم تجربة سهلة الاستخدام، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة، واجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين والشركات ورواد الأعمال.

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