يتم بموجب مذكرة التفاهم طرح مبادرات تستفيد من القيمة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي ومكانته كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية لتوسيع وتنمية أعمالها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع مجموعة الاتحاد للطيران، بهدف طرح مبادرات مبتكرة تعتمد على الميزات وبيئة الأعمال المتكاملةالتي يقدمها سوق أبوظبي العالمي، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات الإقليمية والعالمية لتوسيع وتنمية عملياتها.

وقّع مذكرة التفاهم يوم أمس، كل من عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في سوق أبوظبي العالمي والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران.

تشمل مذكرة التفاهم، مجالات تعاون رئيسية بين سوق أبوظبي العالمي والاتحاد للطيران، تتضمن تقديم عروض تخفيضات حصرية من الاتحاد للطيران للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى التعاون فيما يخص مبادرات كل من الاتحاد للطيران وسوق أبوظبي العالمي باعتبارهما من المحركات الرئيسية لاقتصاد أبوظبي.

وقال عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في سوق أبوظبي العالمي: "يسعدنا الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الاتحاد للطيران، والتي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون بيننا والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية التي تدعم مشهد الأعمال المتنوع في سوق أبوظبي العالمي. وستتيح لنا مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقية، إمكانية الاستفادة من فرصة تطوير الخدمات التقليدية وابتكار خدمات أخرى وتخصيصها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الأعمال لدينا والذي يضم شركات إقليمية وعالمية."

ومن جهتها، صرّحت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران، بالقول: "إن تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر الكيانات الرئيسية في أبوظبي أمر أساسي لالتزامنا بدعم الرخاء الاقتصادي لإمارة أبوظبي عبر تطوير سبل التواصل وتوسيع حضورها العالمي. ومن خلال هذه الشراكة والتعاون مع سوق أبوظبي العالمي، نهدف إلى دعم مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال وتعزيز الابتكار والتنوع الاقتصادي مع تقديم خدمات ذات قيمة معززة لعملائنا."

وتأتي مذكرة التفاهم، في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي لتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي بما يدعم الرؤية الاقتصادية للإمارة . وتعمل الاتحاد للطيران، إحدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات بشكل نشط، على توسيع شبكتها حول العالم من خلال ربط وجهات جديدة بالعاصمة الإماراتية.

وباعتباره منظومة شاملة للأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية، يؤكد سوق أبوظبي العالمي على التزامه بتقديم المبادرات التي تدعم النمو الشامل لمجتمعه الحيوي والنشط وكذلك مجتمع أبوظبي بوجه عام.

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