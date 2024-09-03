دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سوفت لوجيك القابضة الشرق الأوسط وأفريقيا الرائدة عالمياً في قطاع التوزيع والتجزئة، وشركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا م م ح ("دايكن")، الشركة العالمية الرائدة في حلول تكييف الهواء والتدفئة والتهوية والتبريد، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمالهم في السوق الإماراتي، وترسيخ ريادتهم في قطاع تكييف الهواء التجاري الذي يشهد نموا ملحوظاً وتنافسية تجارية ضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الشراكة في ظل ازدهار سوق تكييف الهواء التجاري في الإمارات العربية المتحدة، والذي تقدر قيمته بأكثر من 650 مليون دولار أمريكي على خلفية النمو المتسارع لمشاريع التطوير العقاري في الدولة. وتهدف الشركتان إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال تطبيق استراتيجيات تسويق ومبيعات طموحة تستجيب للطلب المتزايد في الأسوق، وبالتالي تعزز من حضورهما في السوق بشكل فعال.

وتتمتع شركة سوفت لوجيك القابضة المحدودة، المعروفة بريادتها في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات المالية والسيارات والترفيه، بخبرات طويلة في مجال إدارة المشاريع التجارية. فيما تشتهر شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها في جبل علي بدبي، بتقنياتها المتقدمة ومنتجاتها عالية الجودة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مما يعزز هذه الشراكة من خلال الجمع بين الخبرة والابتكار.

وأعرب أشوك باثيراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفت لوجيك، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً: "نحن سعداء بالإمكانات والفرص التي يوفرها هذا التعاون مع دايكن. ويمثل اتفاق اليوم محطة هامة في استراتيجية سوفت لوجيك للتوسع في المنطقة. لدينا نظرة إيجابية جداً بشأن مستقبل سوق تكييف الهواء والمبردات التجارية في الإمارات العربية المتحدة ونعتقد أن خبرتنا في إدارة المشاريع ومبيعات التجزئة، جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا دايكن المبتكرة ومنتجاتها المتميزة، ستدفع النجاح لكلا الشركتين".

كما سلط سامر علوية، المدير العام لشركة دايكن الإمارات، الضوء على الدور المحوري لهذه الشراكة الاستراتيجية: "إن تعاوننا مع سوفت لوجيك يتماشى مع الهدف الأساسي لشركة دايكن، والمتمثل في توفير حلول مبتكرة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء لكافة العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين تكنولوجيا التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة من دايكن وخبرة سوفت لوجيك في السوق، فإننا في وضع جيد لتحقيق نمو كبير وتحقيق أهدافنا المشتركة. ولا تعمل هذه الشراكة على تعزيز حضورنا في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل إنها تضع أيضًا معيارًا جديدًا للتميز في صناعة تكييف الهواء التجارية".

وبدوره سلط محمد رضوي، المدير والمدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة سوفت لوجيك القابضة في الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على أهمية هذا التحالف بقوله: "تمثل هذه الشراكة خطوة طموحة إلى الأمام لكل من دايكن وسوفت لوجيك في الشرق الأوسط. إن خبرتنا المشتركة ونهجنا المبتكر سيضعنا في مكانة رائدة في سوق تكييف الهواء والمبردات التجارية، ويمكننا أيضاً من تقديم حلول مبتكرة لا مثيل لها لعملائنا".

وأضاف ديبندو جون، مدير المشاريع التجارية في شركة سوفت لوجيك القابضة في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشهد قطاع البناء في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً، مما يخلق فرصاً تجارية غير مسبوقة في قطاع تكييف الهواء التجاري. وينصب تركيزنا على تقديم حلول متطورة تلبي أعلى معايير الكفاءة والموثوقية. وفي سوفت لوجيك، نحن ملتزمون بتوفير حلول مشاريع مخصصة ومستدامة لتكييف الهواء التجاري، وضمان حصول عملائنا على افضل الخدمات الممكنة".

تؤكد هذ ه الشراكة الالتزام المشترك بين شركة سوفت لوجيك وشركة دايكن بدفع عجلة الابتكار والتميز ف ي سوق تكييف الهواء التجاري، مما يضع كلتا الشركتين في وضع يسمح لهما بالنمو والنجاح الكبير في الدولة.

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