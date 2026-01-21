الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سورس أوف فيت"، الشركة المتخصصة بتطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات والتابعة لمجموعة "ويل أوف فيت"، عن بدء أعمال البناء في مشروعها السكني الفاخر "ميراجيو" الواقع على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، في خطوةٍ تُجسّد محطةً رئيسية ضمن مسيرة الشركة وفي السوق العقاري سريع النمو بإمارة رأس الخيمة.

ويأتي بدء أعمال البناء عقب استكمال خطواتٍ أساسية في مرحلة التصميم، شملت الحصول على موافقة التصميم المفاهيمي (CD)، والانتهاء من التصميم الأولي (PD) والتصميم التخطيطي (SD). وفي هذا الصدد، سجّل المشروع حتى الآن مبيعات تجاوزت المليار درهم، فيما تمّ بيع 50% من وحداته عبر الحجوزات المسبقة قبل بدء أعمال البناء، ما يعكس ثقة قوية لدى المشترين وتطلعاتهم نحو أسلوب حياة فاخر قرب الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

ويستند هذا الطلب المتزايد إلى الأداء القوي لسوق العقارات في رأس الخيمة خلال عام 2025، حيث تشير البيانات الحديثة إلى نمو لافت في القيم الرأسمالية للعقارات السكنية، مع ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 14.9% على أساس سنوي. كما سجلت الشقق ارتفاعًا بنسبة 15.5%، بينما ارتفعت قيمة الفلل بنسبة 13.8%. وتؤدي جزيرة المرجان دورًا محوريًا في تحفيز هذا النمو، مع زيادة في قيمها الرأسمالية بنسبة 16.8% على أساس سنوي، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السكنية على الواجهة البحرية في الإمارة.

وأكّد الدكتور ماجد جاك هسيونغ، المدير العام لشركة "سورس أوف فيت"، أن وصول نسبة الحجوزات المسبقة إلى 50% قبل بدء أعمال البناء يعكس تغيّرًا جوهريًا في توقعات المشترين من المقيمين والمستثمرين، إذ باتوا يبحثون عن تجارب عيش ومجتمعات تتجاوز بمعاييرها الفخامة والجماليات لتمنح قاطنيها الرفاهية والتوازن وتعزز ارتباطهم بالطبيعة. وقد جرى تصميم مشروع "ميراجيو" وفق هذه الفلسفة. ومع بدء أعمال البناء، نتطلّع في "سورس أوف فيت" إلى تجسيد هذه الرؤية من خلال توفير أعلى مستويات الجودة والتنظيم والتميّز التشغيلي في كل مرحلة".

والتزامًا منها بالتميّز والإبداع في تقديم مجتمع مستدام يحاكي تطلعات السكان، عيّنت "سورس أوف فيت" مجموعة من الشركاء العالميين لتنفيذ مشروع "ميراجيو" وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء. وتتولى شركة

VX Studio دور الاستشاري الرئيسي للمشروع بخبرتها المعمارية الحائزة على جوائز، فيما تشرف HQS Cost Management Consultant على إدارة التكاليف والحوكمة المالية. أما شركةNEXT Engineering Consultant فتحرص على ضمان تطبيق ممارسات بناء مستدامة وفعّالة وذات كفاءة تقنية عالية، مستعينة بخبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

وسيتم تنفيذ أعمال البناء في "ميراجيو" وفق معايير البناء المعتمدة في دولة الإمارات وأفضل الممارسات العالمية، بما يشمل كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح، ومعايير كفاءة الطاقة، وكود الوصول الشامل، وكود التصميم ضدّ الزلازل(الكود الزلزالي)، ومعايير المباني الخضراء. كما يسترشد المشروع بمعايير دولية، أبرزها كود البناء الدولي (IBC)، وIFC، ومعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء (ASHRAE)، والرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)، والجمعية الأمريكية لاختبار المواد (ASTM)، لضمان أعلى مستويات السلامة والاستدامة والابتكار.

وتتجلى الاستدامة في مختلف جوانب المشروع، من خلال بنية تحتية متطورة تسمح بتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية، ونظام ريّ بالمياه الرمادية، ومحطة مركزية لتنقية المياه تقلّل استهلاك البلاستيك بنسبة تصل إلى 90%، ما يسهم بدمج ممارسات العيش المسؤول في الحياة اليومية للسكان.

ويُذكر أن المشروع يحظى بتمويل كامل، حيث تغطّي الاستثمارات الحالية مراحل ما قبل البناء والأعمال الأولية. وتشمل المراحل المقبلة استكمال أعمال التهيئة، وبدء أعمال البناء الرئيسية، وجدولًا زمنيًا منظمًا لعمليات التسليم.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع "ميراجيو" في إرساء مفهوم جديد للعيش الفاخر في رأس الخيمة، مجسدًا رؤية "سورس أوف فيت" في تطوير مجتمعات صديقة للبيئة ومصممة بعناية فائقة لتحاكي احتياجات السكان وتطلعاتهم، بما يرسّخ مكانة جزيرة المرجان كإحدى أبرز الوجهات السكنية على الواجهة البحرية في دولة الإمارات.

للاستفسار يرجى الاتصال بـ:

كوميونيغيت الشرق الأوسط

هاتف: +971 4 4546093

فاكس: +971 4 3612432

ص. ب.: 500270، دبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@communigateme.com

الموقع الإلكتروني: www.communigateme.com

-انتهى-

#بياناتشركات