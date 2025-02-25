القاهرة: أعلنت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة مع مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتعزيز الابتكار في القطاع العقاري، بما يساهم في دعم المجتمع الجامعي ومنظومة الشركات الناشئة بصورة أوسع. تتضمن هذه الشراكة أوجه تعاون رئيسية في عدة مجالات منها الاستدامة، والتكنولوجيا العقارية (Prop-Tech)، والتحول الرقمي، وذلك لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة ومؤثرة في هذه المجالات.

تجمع هذه الشراكة بين رواد القطاع الأكاديمي والقطاع العقاري وريادة الأعمال، حيث تهدف لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع في مصر. وتتضمن هذه الشراكة العديد من المبادرات والأنشطة الهامة بما في ذلك مناقشة السياسات العامة ، وهاكاثون للابتكار، وورش عمل لتطوير الأفكار، وبرامج إرشادية، وهو ما يتيح للطلاب تجارب تعليمية وعملية تعزز من تطورهم المهني.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال أحمد الحلواني، ريس قطاع التطوير في سوديك: "يسعدنا التعاون مع مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية والتواصل بصورة مباشرة مع مجتمع الشركات الناشئة والمنظومة الجامعية، لإحداث تغيير إيجابي في القطاع العقاري الذي يمثل أحد أهم القطاعات في مصر. تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية سوديك للتعاون مع شركاء في مختلف التخصصات، انطلاقًا من التزامنا المستمر بالابتكار."

صرحت الدكتورة داليا عبد الله، مديرة مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسر مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يتعاون مع شركة سوديك لدفع عجلة الابتكار في مجال العقارات. سيمكن هذا التعاون الطلاب والشركات الناشئة ومنظومة الابتكار الأوسع من تطوير حلول مؤثرة في مجالات رئيسية مثل الاستدامة والتكنولوجيا العقارية، مما يعود بالنفع على مجتمع الجامعة والصناعة الأوسع. خاصة وان التعاون أيضا مع شركاء مشتركين ما بين مركز الابتكار وشركة سوديك مثل تايل جرين يجعل هذه الشراكة واعدة ومؤثرة بشكل خاص."

تعمل سوديك منذ عام 2021 على دمج الابتكار في جميع أعمالها، حيث تبنت الشركة العديد من الحلول الجديدة في القطاع العقاري، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز الإبداع والمهارات المستقبلية. وقد قامت سوديك بتبني العديد من المبادرات المبتكرة والتي من بينها مبادرة "ساكنين"، وهو برنامج لتحسين تجربة المبيعات الرقمية؛ و"Tile Green" الذي ينتج أرضيات مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره؛ و"طاقتك"، وهو برنامج متخصص في حلول الطاقة المتجددة.

ويعد مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بمثابة مساحة مخصصة يجتمع فيها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشركاء الصناعة للاستكشاف والتجريب والابتكار. يعزز مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التعلم التجريبي، وهو أمر أساسي لتطوير مهارات مستقبلية جاهزة، مما يوفر للطلاب فرصًا عملية للعمل على مشاريع واقعية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والاستدامة. من خلال الشراكات التعاونية مع الشركات والشركات الناشئة والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين في منظومة الابتكار، يخلق المركز بيئة ديناميكية تولد فيها الأفكار وتُغذى وتُجسد على أرض الواقع. يلتزم مركز الابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بتمكين الجيل القادم من المبتكرين ورجال الأعمال، وإعدادهم لإحداث تأثير إيجابي على العالم.

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