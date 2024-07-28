اضافة ثلاث فنادق جديدة لمشروعات الشركة بالشراكة مع اثنتين من كبرى شركات الضيافة العالمية خلال النصف الأول من العام

القاهرة: أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من 2024 والمنتهي في 30 يونيو 2024.

أهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خلال الشهور الست الأولى من 2024:

إجمالي المبيعات المتعاقد عليها : 10.93 مليار جنيه بزيادة 34٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

10.93 مليار جنيه بزيادة 34٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الغاءات المبيعات : 2٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 10% خلال النصف الأول من 2023.

2٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنةً بـ 10% خلال النصف الأول من 2023. صافي المتحصلات النقدية : 6 مليار جنيه

6 مليار جنيه التسليمات : 478 وحدة بمشروعات الشركة

: 478 وحدة بمشروعات الشركة إيرادات النشاط : 3.94 مليار جنيه وبزيادة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

: 3.94 مليار جنيه وبزيادة 35٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مجمل الربح : 1.41 مليار جنيه بزيادة 26٪، وبهامش مجمل ربح 36٪

: 1.41 مليار جنيه بزيادة 26٪، وبهامش مجمل ربح 36٪ أرباح التشغيل: 714 مليون جنيه بزيادة 7 7 ٪، وبهامش أرباح تشغيل 18 ٪

714 مليون جنيه بزيادة 7 ٪، وبهامش أرباح تشغيل ٪ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة: 626 مليون جنيه بزيادة 87٪

أهم التطورات على مستوى الشركة

في 24 أبريل 2024، أعلنت سوديك وشركة نوبو، العلامة التجارية الشهيرة في عالم الضيافة والفنادق على مستوى العالم، عن توقيع اتفاقية لإقامة فندق ومطعم فاخرين بمنطقة شرق القاهرة. ويُعد هذا المشروع هو الثالث من نوعه في إطار الشراكة التي تجمع سوديك ونوبو في السوق المصري، بعد الإعلان في الصيف الماضي عن إقامة فندق ومطعم ووحدات سكنية فندقية تحمل علامة نوبو في منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالي.

وفي 11 يونيو 2024، وقعت سوديك اتفاقية شراكة مع ماريوت العالمية، لإطلاق العلامة التجارية تريبيوت بورتفوليو التابعة لمجموعة ماريوت العالمية، في اثنين من مشروعات سوديك بغرب القاهرة والساحل الشمالي.

وفي 24 يونيو 2024، أعلنت سوديك عن الافتتاح الكبير لأحدث مشروعات الشركة في مجال التجزئة، وهو مشروع ايستاون ديستريكت القاهرة الجديدة ( EDNC ) في سبتمبر 2024.

الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من 2024

قامت سوديك ببيع 361 وحدة خلال الشهور الست الأولى من العام، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 10.93 مليار جنيه، بزيادة 34٪ مقارنة بـ 8.17 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد تنوعت إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة بدافع من المبيعات القوية لمشروعات سوديك في أسواقها الرئيسية، حيث وصلت نسبة مساهمة مشروعات سوديك في منطقة غرب القاهرة إلى 58٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، خاصة مع استمرار الطلب القوي على مشروع الـ 464 فدان ومشروع The Estates واللذان ساهما بحوالي 5.3 مليار جنيه من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها أي ما يمثل 49% من مبيعات سوديك خلال الفترة، بينما ساهمت مشروعات سوديك في الساحل الشمالي بنسبة 36% من المبيعات المتعاقد عليها في النصف الأول من العام، بدعم من المبيعات القوية لمشروع June والذي ساهم وحده بنسبة 22% من المبيعات. أما مشروعات شرق القاهرة، فقد ساهمت بنسبة 6% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال النصف الأول من 2024.

سجلت الغاءات المبيعات 253 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، وهو ما يمثل 2٪ من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، مقارنة بنسبة إلغاءات وصلت إلى 10% خلال النصف الأول من 2023.

بلغ صافي المتحصلات النقدية خلال الفترة 6 مليار جنيه، مع نسبة تعثر بلغت 6٪، مقارنة بصافي متحصلات نقدية بلغ 4 مليار جنيه وبنسبة تعثر بلغت 5٪ تم تسجيلهما خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قامت سوديك بتسليم حوالي 478 وحدة خلال الشهور الست الأولى لعام 2024، منها 324 وحدة بمشروعات شرق القاهرة، بينما بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها في مشروعات غرب القاهرة 154 وحدة، مقارنة بـ 402 وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ إجمالي النفقات الاستثمارية للإنشاءات خلال النصف الأول من العام 3 مليار جنيه، مقارنة بـ 2 مليار جنيه تم إنفاقها خلال النصف الأول من 2023.

الأداء المالي خلال النصف الأول من 2024

بلغت إيرادات النشاط 3.94 مليار جنيه خلال الفترة، بزيادة 35٪ مقارنة بـ2.92 مليار جنيه تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي. جاءت الزيادة في إيرادات النشاط بدافع من عمليات التسليم التي تمت في مشروعات غرب القاهرة، حيث ساهمت بنسبة 51٪ من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال الفترة، وكان في مقدمة مشروعات غرب القاهرة الأكثر مساهمة في الإيرادات كلاً من The Estates وسوديك ويست واللذان ساهما بنسبة 24% و23% على التوالي والتي تمثل معًا 47% من إجمالي قيمة عمليات التسليم خلال العام. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 49% من إجمالي القيمة المالية لعمليات التسليم خلال النصف الأول من العام.

وصل مجمل الربح إلى 1.41 مليار جنيه بهامش مجمل ربح 36٪، وبزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح التشغيل خلال الفترة 714 مليون جنيه، وبهامش أرباح تشغيل 18٪، وبزيادة نسبتها 77٪ مقارنة بنفس الفترة من 2024.

كما سجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 626 مليون جنيه وبهامش صافي الربح 16٪، كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 1.76 جنيه.

قائمة المركز المالي

تواصل سوديك احتفاظها بسيولة قوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 2.64 مليار جنيه.

استمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة، حيث وصلت الديون المصرفية إلى حقوق الملكية لمستوى 0.32x، كما سجل رصيد الديون المصرفية المستحقة 2.98 مليار جنيه في 30 يونيو 2024. وقد وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 0.37x في نهاية عام 2023، حيث وصل رصيد الديون المستحقة إلى 3.22 مليار جنيه.

بلغ رصيد أوراق القبض 49.9 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة الأجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم الاعتراف بها كإيرادات. أما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم الإفصاح عنها في الإيضاحات المتممة للمركز المالي وهي غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي، وبلغت قيمتها 42.6 مليار جنيه.

وقد وصل رصيد الإيرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 54.39 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، وهو ما يوفر رؤية واضحة لإيرادات الشركة.

وتعليقًا على النتائج المالية والتشغيلية، قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "سعداء بالإعلان عن نتائجنا المالية والتشغيلية القوية خلال النصف الأول من 2024، وكان أبرز ما يميزها النمو الكبير الذي حققناه في الأرباح والإيرادات. لقد حققت المبيعات نموًا بنسبة 34% على الرغم من عمليات الإطلاق المحدودة خلال الربع الأول من العام، وهو ما يعكس التزامنا بتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على ربحية المشاريع. نفخر أيضًا بتوسعنا في قطاع الضيافة، عن طريق تعزيز علاقتنا مع نوبو، التي تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم الضيافة، فضلًا عن تعاوننا مع ماريوت العالمية في إطلاق فندقين جديدين لأول مرة في مصر تحت علامة تريبيوت بورتفوليو في كلاً من غرب القاهرة والساحل الشمالي. إنّ الطلب القوي على مشروعات سوديك والانخفاض الكبير في إلغاءات المبيعات المتعاقد عليها كلها مؤشرات هامة تبرز قوة علامتنا التجارية ومرونة السوق المصري."

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.سوديك مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز (Ticker OCDI). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

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