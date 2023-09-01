أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "سوديك"، ذراع التطوير العقاري في مصر التابعة للدار العقارية، عن خطط توسعية شاملة لعلامة الضيافة العالمية "نوبو" داخل مصر، وذلك من خلال إنشاء فندقين فاخرين مع وحدات سكنية فندقية تحمل اسم العلامة التجارية "نوبو" في مشروعين رائدين لشركة سوديك في غرب القاهرة والساحل الشمالي.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك": "يأتي توسيع محفظة ’سوديك‘ من المشاريع التطويرية الفاخرة استجابة لتنامي الطلب على المفاهيم العقارية الجديدة في المواقع الرئيسية في مصر وقناعة الدار بإمكانات النمو التي يتمتع بها سوق العقارات المصري على المدى الطويل. ونحن على قناعة بأن هذه المشاريع التطويرية سترسخ مكانة ’سوديك‘ الرائدة في السوق وستلبي الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وعالية الجودة في سوقي غرب القاهرة والساحل الشمالي اللذين يشهدان نمواً مستمراً".

تمثل الاتفاقية الجديدة لتطوير المشاريع المذكورة امتداداً للشراكة التي أعلنت عنها الدار مؤخراً مع "نوبو" لتطوير فندق فاخر ومشروع سكني ومطعم راقٍ على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات. وستشكل علامة ’نوبو‘ المعروفة بتوفير أساليب حياة فاخرة وتجارب طعام متميزة، إضافةً استثنائية إلى المحفظة الحالية لشركة ’سوديك‘، حيث ستسهم في تعزيز التجارب التي توفرها مشاريع الشركة لتصبح وجهات فاخرة للترفيه والسكن.

سيتضمن مشروع فندق ومساكن نوبو القاهرة، الذي يتميز بموقعه الفريد ضمن مشروع سوديك التطويري في "زايد الجديدة" بمنطقة غرب القاهرة، مساحة مخصصة للمساكن العائلية المنفردة والشقق الاستثنائية داخل "ذا إستيتس زايد". وسيحظى الضيوف والمقيمون بإمكانية الوصول بسهولة إلى المعالم السياحية والتراثية الشهيرة كالأهرامات، وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام. كما سيوفر فندق ومساكن نوبو القاهرة، إمكانية الوصول مباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الشهيرة، مما يوفر للمقيمين الفرصة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والاسترخاء وقضاء عطلات مميزة.

وسيشتمل مشروع سوديك الجديد في منطقة الساحل الشمالي والممتد على 440 فداناً من المساحات الخلابة على الشاطئ بإطلالات ساحرة على مياه البحر الأبيض المتوسط، على فندق ومساكن نوبو. ويتميز المشروع بموقعه في منطقة رأس الحكمة التي تشتهر بشواطئها الرملية الصافية، وتعد واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نمواً في المنطقة.

تواصل سوديك مسار أدائها الإيجابي حيث اختتمت النصف الأول من العام الجاري بإيرادات بلغت 335 مليون درهم (2.7 مليار جنيه مصري) ومبيعات من مشاريعها التطويرية بقيمة 976 مليون درهم (8 مليارات جنيه مصري). كما تستمر المنصة في توسيع نطاق أعمالها حيث نجحت في زيادة حجم محفظتها من الأراضي عبر الاستحواذ مؤخراً على قطع أراض جديدة ضمن مشروع "سيزار" ومشروع سكني سياحي بمساحة 440 فدانًا على الساحل الشمالي في مصر. ويأتي إعلان اليوم قبيل الإطلاق المرتقب لأول مشروع سكني وفندق فاخر ومطعم راقٍ تحمل علامة "نوبو" على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات، إحدى أكثر الوجهات تميزاً وجاذبية وفي أبوظبي.

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عبيد اليماحي شركة الدار العقارية سارة عبدالباري برنزويك ALDARCORP@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 33 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 33 ألف طالب في 27 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,250 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

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