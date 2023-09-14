لمضاعفة الإنتاج وتمكين الأتمتة التصنيعية للمساهمة في التحول الرقمي الكامل في المملكة

الرياض: أعلنت شركة سواني، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة توال للمساهمة في توسيع تغطية شبكة الهاتف الجوال، وتطوير بنية تحتية متطورة للاتصالات وتقنية المعلومات في كافة المقرات والمواقع التابعة لشركة سواني، وفق أحدث التقنيات التي تدعم الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وذلك في إطار مساعي الشركة لتبني الأنظمة التقنية المتطوّرة في مختلف عملياتها تماشياً مع توجهات الدولة -رعاها الله- نحو التحول الرقمي الكامل.

الاتفاقية جاءت على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض، ووقعها كلٌ من الرئيس التنفيذي لشركة سواني، الأستاذ أحمد جمال الدين، والرئيس التنفيذي لشركة توال، المهندس محمد الحقباني، وستقوم بموجبها شركة توال بتوسيع تغطية شبكة الهاتف الجوال في كافة مواقع شركة سواني، وضمان تعزيز الاستدامة عن طريق تقليل التأثير البيئي في تلك المواقع من خلال بناء البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى تمكين التقنيات المتطوّرة لتسريع الأتمتة التصنيعية وحلول إنترنت الأشياء.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الأستاذ أحمد جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سواني "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة توال، والتي نهدف منها لأتمتة كافة مراحل التصنيع، وتعزيز الحلول التقنية بما يمكننا من مضاعفة الإنتاج والوصول إلى مرحلة التحول الرقمي الكامل، تجسيدا لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف "تأتي هذه الاتفاقية تأكيدا للالتزام الواضح الذي قطعناه على أنفسنا بأن نكون أحد الروافد الاقتصادية الرائدة التي تحقق هداف الرؤية بتعزيز الاقتصاد غير النفطي، وتنويع مصادر الدخل، وفي سبيل تحقيق تلك الغايات نحرص على ربط كافة عملياتنا بالوسائل التقنية الحديثة التي تتيح لنا مضاعفة الإنتاج والوصول لأكبر شريحة من العملاء".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة توال، المهندس محمد الحقباني "نفخر بهذا التعاون الهام الذي يجمعنا مع شركة سواني، والذي يأتي ضمن توجهنا لتقديم الدعم الفني والتقني للشركات الوطنية الرائدة لمساعدتها في تحديث أنظمة الإنتاج والتصنيع، انسجاما مع خطة الدولة وتوجهها نحو التحول الرقمي الشامل".

وأضاف "نلتزم في شركة توال، إضافة إلى تقديم أرقى مستويات الخدمة لعملائنا، بالحفاظ على البيئة واستخدام مواد صديقة وقابلة للتحلل، والتقليل من كافة العناصر التي تسبب التلوث، التزاما بموجهات الدولة في هذا الصدد".

وتسعى شركة سواني التي تأسست حديثاً لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في منتجات ألبان الإبل على مستوى المملكة، وتطمح لدعم الثقافة والتراث المرتبط بالإبل في المملكة، وتقديم منتجات ألبان وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية. كما تهدف الشركة سواني إلى إطلاق العنان لإمكانات هذا القطاع وإنشاء صناعة قوية ومتماسكة عبر إقامة شراكات مستدامة واستراتيجية مع مختلف كيانات القطاعين العام والخاص.

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