براسنجيت غوش: دبي أصبحت مدينة عالمية مفضّلة لدى جميع المستثمرين ورجال الأعمال

مصطفى السعيد: نسعى لدخول السوق العقاري في دبي من خلال مشاريع متميزة

دبي: أعلنت شركة "سوانك للتطوير العقاري"، وهي شركة برتغالية رائدة في المجال العقاري والمتخصصة في العديد من المجالات الأخرى كالبناء والتصميم وصناعة المفروشات وغيرها، خلال الحفل الذي أقامته يوم أمس في فندق جميرا ميناء السلام، عن انطلاق أعمالها في دولة الإمارات وتحديداً في إمارة دبي، وذلك بإطلاق أول مشاريعها في مدينة محمد بن راشد – ميدان، حيث ستبلغ المحفظة الاستثمارية للشركة أكثر من 300 مليون درهم خلال العام الحالي.

وتسعى شركة "سوانك للتطوير العقاري" من خلال مشاريعها إلى الجمع بين أناقة التصميم البرتغالي، كرم الضيافة، ونمط الحياة الفاخرة في كافة مشاريعها في دبي والتي ستشكّل خياراً مثالياً للباحثين عن حياة مميزة تجمع بين التصميم الفاخر وأسلوب حياة متميّز.

هدف الشركة واضح وبعيد: خلق مساحات متميزة للعيش. وهذا ستحقّقه من خلال خبرتها في مجال التصميم والبناء وصناعة المفروشات وإدارة الأبنية حيث ستسخّرها لإنشاء نظام متكامل يلبّي جميع احتياجات العملاء من الراحة والرفاهية.

وبرؤية رائدة للدمج بين الفخامة ودقّة التفاصيل، سيتم تصميم كل مساحة سكنية بعناية مطلقة خلال مرحلة التخطيط والتصميم لتوفير مساكن متكاملة ومخصصة لتلبية إحتياجات كل شخص. إذ تلتزم الشركة تجاه عملائها إلى ما بعد مرحلة التسليم، حيث ستكون شريكتهم في كافة هذه الرحلة السكنية عبر إدارة مشاريعها بمهنية عالية وتوفير حلول متطورة تناسب متطلبات كل فرد.

وصرّح براسنجيت غوش، المدير العام لشركة سوانك للتطوير العقاري، بأن دبي أصبحت مدينة عالمية مفضّلة لدى جميع المستثمرين ورجال الأعمال كونها تمتلك مقومات مثالية لا تتوافر في سواها من المدن أهمها: النشاط الاقتصادي المزدهر، تجانس وتعايش ثقافات متنوعة، إعتمادها أهم التقنيات الرقمية والتكنولوجيا العصرية، إمتلاكها بنية تحتية رفيعة المستوى، تميزها بالأمن والأمان، وتوفّر أسس الحياة الفاخرة.

وأكّد المدير العام على تركيز الشركة على تطوير مساحات عصرية تعكس الفخامة والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية عالية الجودة.

"في ضوء استمرار زخم النمو في دبي كواحدة من أكثر المدن سعادة وأمان في العالم، وقدرتها على جذب مستثمرين من حول العالم، نشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة. وهذا يحفّزنا على إثبات قدراتنا وتعزيز التطور الحضري من خلال إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والأناقة والطابع العملي في دبي"، قال مصطفى السعيد، رئيس المبيعات في شركة سوانك للتطوير العقاري.

وأضاف السعيد أن مهمّة الشركة تتمثّل بإنشاء مساحات استثنائية للعيش تتجاوز المألوف وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية من خلال الحلول المبتكرة والممارسات المستدامة التي تقدّمها الشركة في إطار التزامها الراسخ بالتميّز والرفاهية.

الهدف الاستراتيجي لشركة سوانك للتطوير العقاري هو المساهمة في ازدهار السوق العقاري في دبي خاصةً، ودولة الإمارات عامةً، وهذا عبر تقديم مشاريع جديدة تعتمد على مفهوم جديد للارتقاء بأسلوب الحياة من خلال التصميم الدقيق والفخامة المميزة والخدمات المتكاملة. وتركّز الشركة على توفير تجربة عيش استثنائية وإحساس بالرفاهية لعملائها، والتي تعتمد على قيمهم الأساسية المتمثّلة في التمايز والتميّز.

نبذة عن شركة سوانك للتطوير العقاري:

شركة "سوانك للتطوير العقاري" هي شركة برتغالية رائدة، تتميّز بتقديم تجربة فاخرة ومتكاملة في مجالات متعددة أهمها البناء والتصميم وصناعة المفروشات.

تتمحور أساس مهمتها على غرس عراقة الثقافة الأوروبية عامةً والبرتغالية خاصةً ومن أهمها حسن الضيافة والتقاليد المرحة وأسلوب الحياة الممتع في قلب دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال تطوير مشاريع سكنية توفّر هذه التجربة الفريدة إلى جميع عملائها.

سوانك ليست مجرّد مطوّرة عقارات، إنما صانعة أنماط حياة متميزة وتجارب استثنائية؛ تجعل من المسكن أكثر من مكان للإقامة إنما ملاذ للإستمتاع والتميّز. وفي سعيها للدمج بين الماضي والحاضر والمستقبل، تحرص على أن تعكس جميع مشاريعها العقارية هذا التناغم بين التراث والحضارة ليشعر عملائها بالرضا التام.

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