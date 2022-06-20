تتيح الاستراحات في قطر لسائقي دراجات توصيل الطلبات الراحة والاسترخاء بين عمليات التوصيل

الدوحة، قطر: أطلقت شركة سنونو، شركة التجارة الإلكترونية الرائدة في قطر، استراحات سنونو لسائقي درجات توصيل الطلبات للحصول على قسط من الراحة وإعادة ترطيب أجسادهم بين عمليات التوصيل، وذلك في المناطق التي تغطي جميع أنحاء الدوحة، كجزء من التزامها برفاهية الموظفين، وضمان راحة السائقين وسلامتهم خلال أشهر الصيف.

تماشيًا مع جهودها المبتكرة المستمرة في تحسين ظروف العمل لـ "أبطالها الخارقين" خلال فصل الصيف، طورت سنونو استراحات داخلية مكيفة لسائقي الدراجات. الاستراحات من تصميم سنونو التي ستقوم ايضاً بتشغيلها. تضم كل استراحة مقاعد ومحطات شحن ومبردات مياه، وثلاجة مليئة بالمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المجانية، كما أن دخول الاستراحات أيضًا سيكون بشكلٍ مجاني.

وتعليقًا على هذه المبادرة، قال السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو: يمكن أن تتسبب حرارة الصيف الشديدة في ضربة شمس وجفاف حاد لسائقي الدراجات، مما يشكل خطرًا على صحة وسلامة كل شخص على الطريق، ونحن في سنونو لا ندخر أي جهد لحماية سائقينا وضمان أفضل ظروف عمل ممكنة لهم، ولذلك قررنا إنشاء استراحات في جميع أنحاء قطر لتمكين جميع سائقي التوصيل من اخذ قسط من الراحة وحماية أنفسهم من الحرارة بين عمليات التسليم.

وأضاف الهاجري: "نحن ممتنون لجميع شركائنا الذين دعمونا في هذه المبادرة المبتكرة التي لا تهدف إلى حماية سائقي دراجات سنونو فقط، بل تشمل كل سائقي دراجات التوصيل وغيرها من الدراجات في قطر".

ويعد تطبيق سنونو أول تطبيق قطري شامل، يقدم تجربة تسوق سهلة ومبسطة عبر الإنترنت، للطعام والأزياء وتوصيل البقالة، كما يوفر الخدمات اللوجستية من طرف ثالث للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبالإضافة إلى تقديم خدمات التوصيل السريع، تعد سنونو رائدة في تطوير الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الخدمات المحلية عبر الإنترنت.

#بياناتشركات

- انتهى -