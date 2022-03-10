سلطت النسخة الخامسة من مهرجان نجاح قطري بعنوان "حلم الأمس واقع اليوم" الضوء على أنجح التجارب القطرية في مجالات الابتكار والاختراع والإلهام وريادة الأعمال

الدوحة، قطر: يسر سنونو، الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر، أن تعلن عن فوزها بـ "أفضل مشروع ريادي" للعام الثاني على التوالي في مهرجان نجاح قطري، لمساهماتها المستمرة في تطوير ريادة الأعمال في قطر.

يعد مهرجان "نجاح قطري"، الذي أسسه فيصل بن خالد العتيبي، أحد أكثر الفعاليات تميزًا في قطر، حيث يسلط الضوء على الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في مختلف القطاعات في قطر. ويشارك في الحدث العديد من الكيانات المختلفة بما في ذلك أفراد العائلة المالكة والوزراء ورجال الأعمال القطريين وسيدات الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة البارزة في العديد من المجالات. تم تقسيم جوائز هذا العام إلى ثماني فئات مختلفة مع ثمانية فائزين مختلفين تم الإعلان عنهم في الحفل الختامي الذي أقيم يوم السبت 5 مارس في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وقد فازت شركة سنونو بـ "أفضل مشروع ريادي" للعام الثاني على التوالي. حيث تواصل الشركة إثبات ريادتها وسعيها للتميز مع تحديد الشركة لوتيرة التقنيات الحديثة والاتجاهات الحديثة في الدولة.

كما اعترفت الجائزة بجهود سنونو الاستراتيجية والحازمة في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها محليًا ودوليًا، من خلال الشراكة مع أفضل الجامعات وخلق بيئة عمل فريدة للموظفين. تواصل سنونو تنمية فريقها لمواكبة نمو الشركة من خلال توظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، الذين يضمون حاليًا أكثر من 45 جنسية.

تعمل شركة سنونو على التطوير المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية الوطني من خلال جهودها المستمرة لتمكين التجار الشركاء من خلال تقديم تغطية تسليم أوسع، وعمولات أقل، واستشارات تجارية استراتيجية، وتقديم تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت.

وتعليقًا على الجائزة، قال حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي والراعي البلاتيني للمهرجان: "يشرفنا أن نكون راعي الكأس لهذه النسخة من مهرجان" نجاح قطري ". أحد الأهداف الرئيسية للمهرجان هو تشجيع ودعم رواد الأعمال في الدولة. نحن نؤمن أيضًا بتطوير المواهب، وهذا هو السبب في أننا نعمل دائماً على تحفيز الشركات في القطاع الخاص على التركيز على جذب المواهب الشابة التي ستساعدهم في بناء قصة نجاحهم الخاصة".

و أضاف حمد: "نهدف إلى الاعتراف بجهودنا محليًا وإقليميًا، وقد وضعنا الفوز بهذه الجائزة على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك. لم يكن الفوز بهذا اللقب المرموق ممكنًا دون دعم مستخدمينا المخلصين وفريقنا الاستثنائي ".

سنونو هي قصة نجاح محلية تهدف إلى أن تكون أول شركة أحادية القرن في القطر– شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن مليار دولار. مع أكثر من 300000 مستخدم، تسعى سنونو لتوسيع وتنويع عروضها من خلال إضافة ميزات وخدمات جديدة إلى نظامها الأساسي بهدف دخول الأسواق الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط و رابطة الدول المستقلة.

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