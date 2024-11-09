النظام الآلي الجديد لقياس الأوتار هو أول مشروع للبحث والتطوير في مجال الطيران يتمّ اختباره بنجاح في دولة الإمارات ويُنتظر تبنّيه عالمياً بعد الحصول على الاعتماد

تقنية مبتكرة لتطوير عمليات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات بالاعتماد على التعاون التكنولوجي بين جامعة خليفة وشركتي "سند" و"لوفتهانزا تكنيك" الرائدتين في قطاع الطيران

عرض ناجح لتقنية الذراع الروبوتية في شركة "لوفتهانزا تكنيك" يُظهر التطوّر الذي أحرزته الدولة على صعيد الأبحاث والاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات في قطاع الطيران العالمي

تقنية الذراع الروبوتية الجديدة تضيف إلى رصيد الدولة وسمعتها المتميزة في مجال الطيران على المستوى العالمي وتُمهّد الطريق أمام تصدير الابتكارات المحلية إلى الأسواق الدولية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التأجير والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، عن تعاونها مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي و"لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط" التابعة لشركة "لوفتهانزا تكنيك"، المزوّد العالمي لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، لتطوير تقنيات الأذرع الروبوتية، ونجاحها في تقديم الذراع الروبوتية المبتكرة في مقرّ "لوفتهانزا تكنيك" الرئيسي بمدينة هامبورغ الألمانية، مما يُعدّ نقلة نوعية على صعيد تعزيز الكفاءة والابتكار في عالم الطيران.

وتعتبر شراكة "سند" مع مركز الابتكار والأبحاث المتقدمة في جامعة خليفة و"لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط" تطوراً كبيراً على صعيد دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة؛ من خلال التعاون المشترك في تطوير نظام آلي لقياس الأوتار يجمع بين تقنيات الذراع الروبوتية وأجهزة المعايرة بالليزر، لتمكين استخدام المنصّات المتطورة مثل "أفياتار" في هذه العمليات. وأسفرت هذه الجهود المشتركة عن ابتكار تقنية ثورية ترتقي بكفاءة ودقّة إجراءات الصيانة والإصلاح والعَمرة، الأمر الذي يُعزّز سمعة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الطيران.

وعلى مدى 18 شهراً، أشرف فريق "سند" للبحوث والتطوير وفريق مركز الابتكار والأبحاث المتقدّمة، بمشاركة 10 طلاب جامعيين من مواطني الدولة، مع باحث بدرجة بروفيسور، وثلاثة مهندسي أبحاث، واثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة خليفة على تطوير النظام الآلي لقياس الأوتار، وهو أول مبادرة من نوعها للأبحاث والتطوير في مجال الطيران يتمّ اختبارها بنجاح في دولة الإمارات. وخضعت هذه التقنية الجديدة لاختبارات صارمة في مركز الابتكار والأبحاث المتقدمة وفي "سند"، وخلُصت إلى ابتكار نظام مثالي تمّ تحضيره الآن للتشغيل في عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تجريها "سند".

وبعد الاختبار الناجح للنظام الآلي الجديد في دولة الإمارات، تمّ إجراء مزيد من التحليلات على الذراع الروبوتية في المقرّ الرئيسي لشركة "لوفتهانزا تكنيك" في هامبورغ، نظراً لإمكاناتها المتميزة في مجال استخدام تحليلات الليزر للصيانة والإصلاح والعَمرة. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في إحداث تحوّل كبير على مستوى عمليات صيانة الطائرات، وتقليل الوقت اللازم لإنجازها، وتحسين الكفاءة، وبالتالي توفير التكاليف وزيادة جاهزية الطائرات إلى أقصى حدّ. ويبرهن هذا الإنجاز أهمية مساهمات دولة الإمارات الرائدة في تكنولوجيا الطيران، ودورها المتميز في دفع عجلة التقدم على مستوى القطاع.

وفي هذا الصدد، قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: "يُسعدنا نجاح جهودنا التعاونية الرائدة مع "سند" و"لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط" والتي قادت إلى تطوير النظام الآلي المبتكر لقياس الأوتار، والذي يحدّ من الأخطاء البشرية ويرفع الدقة 10 أضعاف ويزيد الكفاءة، ويقلل الوقت اللازم لإصلاح المكوّنات بما نسبته 35%. وبوجود هذه الذراع الروبوتية الآن في ألمانيا لإجراء المزيد من الاختبارات عليها، تؤكد هذه الشراكة على الإمكانات الهائلة المتاحة أمامنا لتحقيق إنجازات ثورية يتعاون فيها القطاعان الأكاديمي والصناعي للارتقاء بالابتكار والكفاءة في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة. ومع مشاركتنا وتمكيننا من المساهمة في هذه التكنولوجيا المتطورة، نساعد أيضاً في تأهيل المواهب والمهارات الوطنية لاختيار مسارات مهنية ناجحة، إلى جانب تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها حلقة وصل عالمية للتميز في مجال الطيران. يدل هذا التعاون على قدرة جامعة خليفة على ترجمة ونقل أبحاثها وابتكاراتها إلى السوق وإحداث تأثير محلي وعالمي".

من جانبه، أكّد منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، على أهمية هذا التعاون، بقوله: "نحن حريصون على الاستثمار في قدرات التكنولوجيا المبتكرة لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف، مما يعود بالفائدة في نهاية المطاف على قطاع الطيران العالمي عموماً. وتُمثّل شراكتنا مع جامعة خليفة و"لوفتهانزا تكنيك" علامة فارقة على مسار جهودنا الهادفة إلى وضع معايير جديدة لعمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران. ويؤكد هذا التعاون على أهمية الدور المحوري للشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في دعم استراتيجية الابتكار لدى "سند"، كما أننا واثقون بقدرتنا على التوسّع بنطاق هذا التعاون في المستقبل".

بدوره، قال زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط: “يؤكد تعاوننا مع "سند" وجامعة خليفة على الخبرة الكبيرة والقدرات الفريدة التي تتمتع بها الفرق المشاركة في هذا المشروع. وتتمثل أهمية هذا الإنجاز بمساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في التحوّل الرقمي لقطاع الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتأكيد التزام الحكومة بتطوير القدرات الرقمية، إلى جانب إظهار التأثير الكبير لهذا التعاون الناجح في قطاع الطيران".

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا التعاون يُسلطّ الضوء على قدرات دولة الإمارات في مجال التطوير والبحوث المتقدمة، ومعالجة التحدّيات والاستفادة من الفرص العالمية في مجال الطيران، كما يهدف إلى تحقيق تحوّل جذري في عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وترسيخ سمعة دولة الإمارات الرائدة في تكنولوجيا الطيران. ويؤكد التطوير الناجح لهذه التقنية المبتكرة على التزام الدولة بقيادة قطاع الطيران العالمي، وحرصها على تمكين التعليم، وإتاحة فرص النموّ الوظيفي للطلاب عبر شركتي "لوفتهانزا تكنيك" و"سند". كما ستساهم هذه المبادرات في تعزيز التعاون بين شركات الصيانة والإصلاح والعَمرة وبين الجامعات والحكومات، لدعم مكانة الدولة كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا المتطوّرة.

حول سند

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

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ندى حسين

بيرسون

nada.hussein@hillandknowlton.com

لمحة عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا هي الجامعة البحثية الأعلى تصنيفاً في دولة الإمارات، وتركّز على إعداد قادة ومفكرين مبدعين عالميين في مجالات العلوم والهندسة والطب، تهدف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عالمية المستوى إلى دعم اقتصاد المعرفة الذي يشهد نمواً متسارعاً في أبوظبي والإمارات، من خلال ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة، والارتقاء إلى مصاف الجامعات البحثية الرائدة على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: http://www.ku.ac.ae/

نبذة عن شركة "لوفتهانزا تكنيك"

تعدّ مجموعة "لوفتهانزا تكنيك" إحدى الشركات العالمية الرائدة في تزويد الخدمات التقنية للطائرات، وهي معتمدة كمؤسسة للصيانة والإنتاج والتصميم على المستوى الدولي. توظف الشركة أكثر من 23,000 شخص في عشرات المواقع حول العالم، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للطائرات التجارية وطائرات كبار الشخصيات وطائرات المهام الخاصة. وتشمل محفظة المجموعة عمليات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتعديل هياكل الطائرات والمحرّكات والمكوّنات وتجهيزات الهبوط، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات المبتكرة لقمرة القيادة ودعم الأسطول الرقمي.

نبذة عن "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط"

بدأت "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة "لوفتهانزا تكنيك"، في منطقة الطيران في "دبي الجنوب"، وهي مدينة رئيسية منظّمة تقوم على رؤية نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ومنذ إطلاق عمليات "لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط" في عام 2017، بدعم كبير من فريق دبي الجنوب، نمت الشركة بسرعة كبيرة عبر السنين وتوسعت قدراتها التي تتراوح بين دعم المكونات المتعلقة بهياكل الطائرات (ARC®) ودعم الطائرات على الأرض (AOG)، ومراقبة جودة المحرّكات، وخدمات غسيل المحركات بما في ذلك المكتب المحلي لدعم وتخزين المواد.

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