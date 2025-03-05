توقيع الاتفاقية الجديدة يعكس نمو مجموعة "سند" ويبرز مكانتها كشريك عالمي موثوق لشركات الطيران.

"ليون إير"، أكبر شركة طيران خاصة في إندونيسيا، تشغل أسطولاً من 310 طائرات حاليًا، و تُعد إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمتلك شبكة وجهات واسعة تضم 150 وجهة.

تؤكد الاتفاقية على القدرات الهندسية والفنية التي تتمتع بها سند في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، ما يعزز مكانتها كشريك عالمي موثوق لشركات الطيران الكبرى ومصنعي المعدات الأصلية.

تساهم هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة خمس سنوات، في تعزيز مكانة سند على المستوى العالمي وتؤكد على دور أبوظبي البارز في قطاع الطيران بفضل إمكانياتها وكفاءاتها العالية.

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أبرمت مجموعة سند، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، شراكة جديدة على مدى خمس سنوات مع "ليون إير"، أكبر شركة طيران خاصة في إندونيسيا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم "سند" خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 التي تُشغل أسطول طائرات شركة "ليون إير" من طراز إيرباص A320، بما في ذلك الطائرات التي تشغلها شركتي "سوبر إير جيت" و"باتيك إير".

وبحضور سعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، تم توقيع الاتفاقية من قبل منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "سند"، ودينيس كيرانا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "باتام إيرو تكنيكس"، في خطوة تؤكد على متانة العلاقات الاقتصادية والتعاون في قطاع الطيران بين دولة الإمارات وإندونيسيا. وتدعم هذه الصفقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والرامية إلى رفع مستوى التبادل التجاري ليصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً بحلول 2026.

وترتكز هذه الشراكة على توفير خدمات الصيانة لمحرك V2500، وهو من إنتاج شركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز"، والذي يشكل علامة فارقة في قطاع الطيران منذ دخوله الخدمة في عام 1989. ويشغّل محرك V2500 اليوم أسطولاً يتجاوز 2600 طائرة، كما يخدم أكثر من 170 شركة طيران حول العالم مسجلاً 275 مليون ساعة طيران منذ دخوله العمليات التشغيلية، ما يؤكد على كفاءته العالية وموثوقيته ومتانته. ومنذ عام 2023، وصل عدد محركات V2500 العاملة في مختلف أنحاء العالم إلى أكثر من 5,280 محرك، الأمر الذي يعكس أهميته الكبيرة في قطاع الطيران الحديث.

وستعتمد "سند" مرافقها المتطورة في أبوظبي لتوفير الخدمة الشاملة لمحركات V2500 الخاصة بطائرات "ليون إير". وبفضل خبرتها الواسعة التي اكتسبتها من خلال خدمة أكثر من 250 محرك V2500 خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت "سند" أن تحتفظ بمركزها الريادي كمزود وحيد لخدمات العَمرة الشاملة لهذا النوع من المحركات في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2012. وتعزز الاتفاقية الجديدة مكانة "سند" كمزود رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وشريك موثوق لشركات الطيران العالمية الكبرى.

وتمتلك شركة "ليون إير" أسطولاً يتجاوز 310 طائرات حالياً، وتعد واحدة من أكبر مشغلي الطائرات في جنوب شرق آسيا. وتم توسيع الاتفاقية الجديدة لتشمل خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحركات V2500 الخاصة بأسطول طائرات شركتي "سوبر إير جيت" و"باتيك إير"- التابعتين لشركة "ليون إير". وتُشغّل شركات الطيران هذه أكثر من 65 طائرة تعمل بمحركاتV2500 .

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "تساهم الاتفاقية الجديدة مع شركة "ليون إير" الإندونيسية، الأكبر ضمن خطوط الطيران في إندونيسيا من حيث أسطول طائراتها، في تعزيز مكانة "سند" في الأسواق العالمية، وفي ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد في تقديم حلول مبتكرة. وتجسد هذه الشراكة إضافة جديدة لشبكة عملائنا المتنامية وشراكاتنا القائمة مع شركات طيران إندونيسية منذ سنوات كما تعزز توجهات "سند" على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا التي تعد الأكثر نمواً في سوق الطيران عالمياً. والأهم من ذلك، أن هذه الاتفاقية تؤكد على نجاح العلاقات بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي."

ومن جانبه، صرح دينيس كيرانا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة باتام إيرو تيكنيكس التابعة لشركة "ليون إير": "إن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها "سند" وقدرتها على خدمة أسطول طائراتنا الذي يشغل محركات V2500 تجعلها الشريك الأمثل لنا. لا تقتصر هذه الاتفاقية على كونها صفقة تجارية فحسب، بل تعتبر بمثابة تعاون استراتيجي يضمن الكفاءة والسلامة والموثوقية المستمرة لأسطول طائراتنا من طراز V2500، وهو أمر أساسي وحيوي لجميع عملياتنا، كما تعكس العلاقات القوية والمتنامية بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات في قطاع الطيران".

بفضل ريادتها في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة، تتمتع "سند" بخبرة تزيد عن الــ 38 عاماً. ومنذ عام 2012، قدمت المجموعة خدماتها لأكثر من 600 محرك V2500، كما تخدم قاعدة عملاء واسعة تضم أكثر من 30 شركة طيران و10 شركاء استراتيجيين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين وآسيا، ما يعكس مكانتها الريادية في قطاع الطيران.

ومن المتوقع أن تساهم اتفاقية الشراكة هذه في تعزيز مكانة "سند" كمزود مستقل رائد لخدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، وترسيخ موقع أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران. كما تدعم هذه الاتفاقية الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية على المستوى الدولي.

حول سند:

تعتبر مجموعة سند (سند) شركة رائدة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، وهي مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. تتمتع الشركة بخبرات تتجاوز الـ37 عامًا في تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة المتكاملة بمستوى عالمي، وتوفير حلول التمويل للعملاء والشركاء في قطاع الطيران.

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