تحديث فني يمنح "سند" موقعاً فريداً في المنطقة كأول مركز مستقل يمتلك قدرات شاملة لصيانة هذا النوع من المحركات

استثمار بقيمة 25 مليون درهم إماراتي يعزز قدراتها في اختبار محركات "ليب" 1-إيه و 1-بي، ويدعم التكامل بين خدماتها في صيانة هذا الطراز من المحركات، ويرسخ مكانة أبوظبي الرائدة مركزاً عالمياً لصناعة الطيران

أبوظبي - في خطوة تعكس رؤيتها المستقبلية، أعلنت مجموعة "سند"، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ش.م.ع، عن توسيع قدراتها في صيانة محركات ليب (LEAP) التي تنتجها شركة (سي أف أم) العالمية، حيث عززت بنيتها التحتية المتطورة بقدرات اختبار محركات "ليب" 1-إيه و1-بي في استثمار تجاوزت قيمته 25 مليون درهم إماراتي يدعم التكامل بين خدماتها في هذا الطراز من المحركات.

لم يقتصر هذا التوسع على مجرد التحديث التقني فحسب، بل امتد إلى محطة مفصلية تُكمل قدرات "سند" على تنفيذ عمليات الصيانة الشاملة لمحركات "ليب" من اللحظة التي يصل فيها المحرك إلى منشآتها، وحتى عودته إلى الخدمة بكامل كفاءته، وكل ذلك في قلب أبوظبي ومن داخل دولة الإمارات.

وتحلق الطائرات الحديثة من طراز "Airbus A320neo" أو "Boeing 737 MAX" بمحركات "ليب" المتطورة، التي أصبحت العمود الفقري لأساطيل الطيران الحديثة حول العالم، وستجد هذه المحركات الآن في أبوظبي مركزاً متكاملاً لدعمها وصيانتها. ومع وجود أكثر من 4,000 طائرة تحلق بهذه المحركات عالمياً، وتوقعات بأن تصبح المنصة الأكثر انتشاراً بحلول عام 2030، فإن الطلب على هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: "تمثّل هذه الخطوة محطةً مهمة في مسيرة نمو شركة ’سند‘، وتؤكد التزامنا بالاستثمار في القدرات المتقدمة لقطاع الطيران في أبوظبي على المدى الطويل. ويعد هذا التكامل في قدرتنا الشاملة على صيانة محركات ’ليب‘ منذ دخولها منشآتنا إلى حين عودتها للخدمة ميزة استثنائية تتيح لنا تقديم حل متكامل للعملاء الذين يعتمدون على واحدة من أكبر منصات المحركات من الجيل التالي في صناعة الطيران، كما يرسخ دور أبوظبي كمركز عالمي لقطاع الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الإنجاز خبرات كوادرنا والاستثمارات المستمرة التي نقوم بها لبناء قدرات صناعية عالمية المستوى تدعم شركات الطيران والمشغلين حول العالم".

ومن خلال تطوير مرافق الاختبار المتقدمة، أصبحت "سند" قادرة على إجراء التحقق النهائي من أداء المحركات بعد صيانتها، بما يمنح عملاءها تجربة متكاملة وسلسة. ولم يقتصر هذا الاستثمار على تحديث البنية التحتية فحسب، بل شمل أيضاً إدخال تقنيات اختبار حديثة، وتطوير قدرات متخصصة تدعم طرازي "ليب" 1- إيه و1- بي.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود الشركة المتواصلة؛ ففي عام 2023، أصبحت "سند" أول مزود مستقل في الشرق الأوسط يقدم خدمات صيانة لمحركات "ليب"، لتبدأ بعدها رحلة استثمارية استراتيجية هدفت إلى بناء منظومة دعم متكاملة لهذه التكنولوجيا المتقدمة.

ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع قدراتها، وتعزيز عملياتها والاستثمار في المعدات المتخصصة، وتطوير كوادر فنية عالية المهارة، بما يُمكّنها من تلبية الطلب المتزايد عالمياً، وترسيخ مكانتها ضمن شبكة خدمات ما بعد البيع العالمية لمحركات "ليب".

واليوم، ومع إضافة قدرات الاختبار الجديدة، نجحت "سند" في تحسين كفاءة عملياتها وتسريع مدة الإنجاز، بما يعود بقيمة أكبر على عملائها، ويسهم في تنمية الخبرات المحلية في قطاع الطيران داخل دولة الإمارات.

وتغطي خدمات "سند" حالياً القارات الست، حيث تدعم شركات الطيران والمشغلين من خلال مجموعة متنوعة من محركات الطائرات، تشمل "V2500 " و"ترنت 700" و"جينكس" و"ليب". وبفضل خبرة تمتد لما يقارب أربعة عقود، تواصل الشركة الاستثمار في التوسع والتكنولوجيا وتنمية المهارات البشرية، لمواكبة تطورات قطاع الطيران العالمي.

وبينما يشهد العالم نمواً متزايداً في الطلب على الطائرات الحديثة، تمضي "سند" قدماً بكل ثقة نحو المستقبل، مدفوعة برؤية واضحة ترتكز على تطوير قدراتها التقنية، وتعزيز شراكاتها، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران والصناعات المتقدمة.

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