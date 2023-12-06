وائل عادل : المرحلة الأخيرة من المشروع تمثل 35% ومستهدف مبيعات المشروع 750 مليون جنيه وندرس طرح مشروع سكني بالقاهرة الجديدة



قال وائل عادل رئيس القطاع التجاري بشركة سنتربوينت للتطوير العقاري، ان الشركة تعتزم طرح المرحلة الأخيرة من مشروع هارموني بالعاصمة الادارية الجديدة ويمثل 35% من المشروع حيث تم بيع 65 % من اجمالي المشروع بما يوازي حوالي 450 مليون جنيه موضحا ان اجمالي مبيعات المشروع تقدر بحوالي 750 مليون جنيه

و نوه أن الشركة بدأت بأعمال الحفر وصب الخرسانة في المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد بعد الحصول على تصاريح الحفر والموافقة على جميع الرسومات الهندسية والذي مقرر تسليمه عام 2026.



وأوضح وائل عادل أن المشروع تجاري إداري طبي ويتكون من دور أرضي وعشر أدوار متكررة، ويقع على المحور الشرقي بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة.



وأضاف أن شركة سنتربوينت تعاقدت مع شركة أركريت الهندسية كاستشاري هندسي لمشروع هارموني وشركة "incommercial" للادارة والتشغيل لضمان أعلى جودة للمشروع.



وأشار وائل عادل الي انه من ضمن مشروعات الشركة الجديده هو مشروع "zed " بالتجمع الخامس وقد تم تسمية هذا المشروع بهذا الاسم حيث انه أقيم على أخر قطعة أرض متاحة في هذه المنطقة بمساحة 3117 م وبناءاً على التصميم الهندسي للمشروع.



وهو يتكون من دور أرضي وأول تجاري والدور الثاني اداري طبي متواجد بميدان المحكمة وهي منطقة حيوية ذات كثافة سكنية عالية بجانب مستشفى السلام الدولي ومستشفى نسائم وأربع مدارس دولية وتم طرح المرحلة الأولى من "Zed Mall" للبيع.



وصرح وائل عادل أن شركة تدرس في الخطة القادمة طرح مشروع سكني بالقاهرة ولكنها لم تحدد حتى الآن .



ونوه وائل عادل أنه في ظل تغيرات أسعار مواد البناء نظرا لعدم ثبات سعر الصرف يتم طرح المشروع على عدة مراحل حتى يواكب تغيرات الأسعار بدون ايه خسائر للشركة أو للمستثمرين.



وأكد رئيس القطاع التجاري أن الشركة برغم تواجدها في السوق العقاري منذ سنتين فقط لكنها تمتلك الكثير من الخبرات وسابقة أعمال قوية حيث أن شركة سنتر بوينت هي تحالف بين شركتي تطوير عقاري وهم شركة ريتال وشركة معالم.



وأضاف أن شركة ريتال العقارية لديها الكثير من المشروعات مثل ريتال فيو العين السخنة وريتال فيو الساحل الشمالي ومشروعات عديدة بالقاهرة الجديدة، وشركة معالم العقارية بدأت مشروعاتها في منطقة أكتوبر ثم انتقلت للقاهرة الجديدة وبيت الوطن والنرجس الجديدة.

موضحا أن الشركة لديها محفظة أراضي كبري بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالي وراس سدر.

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