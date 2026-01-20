تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن مسار توسّع روتانا في المملكة، ودعماً مباشراً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتأكدياً على التزامها بالمساهمة في نمو قطاع الضيافة السعودي.

سيرتقي الفندق، الذي يضم 175 غرفة عصرية وأنيقة، بمحفظة روتانا في المملكة إلى 25 فندقاً بإجمالي 5,600 غرفة، ما يعزّز حضور الشركة في وجهات رئيسية ومتنامية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "روتانا"، أحد أبرز شركات إدارة الفنادق في المنطقة، عن توقيع اتفاقية لإنشاء فندق عصري من الجيل الجديد باسم "سنترو حائل"، بالشراكة مع شركة الخريف للاستثمار والتطوير وصندوق التنمية السياحية، وتمثل هذه الخطوة إضافة قيّمة لمحفظة روتانا في المملكة العربية السعودية، وتأكيداً على التزامها بدعم مستهدفات السياحة والتنويع الاقتصادي المدرجة ضمن "رؤية السعودية 2030".

تعد مدينة حائل بوابة الشمال السعودي كونها تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها وجهة واعدة، خاصة مع التنوع الثقافي والإرث التاريخي الذي تتميز به المدينة، لذا تضعها روتانا في قائمة وجهاتها الأساسية لتوسيع محفظتها في السعودية كي تمنح ضيوفها وزوارها فرصة التعرف على المدينة وثرائها الثقافي والتاريخي.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا": "يسعدنا إطلاق فندق "سنترو" من الجيل الجديد في مدينة حائل، التي تعتبر وجهة تعكس تنوّع المملكة وما تزخر به من فرص واعدة في قطاع السياحة، حيث أن توسّع روتانا المستمر في مختلف مناطق المملكة يتجاوز كونه توسعاً عددياً، فهو يقوم على تقديم تجارب نوعية ذات جودة خدماتية ومعنوية للسياح، وتنمية ً للكفاءات الوطنية، ودعماً للرؤية الطموحة للحكومة لبناء قطاع ضيافة مستدام بمستويات عالمية."

وسيضم فندق "سنترو حائل" 175 غرفة عصرية، تقدم نموذجاً متطوراً وجيلاً جديداً من الضيافة المصممة لتلبية احتياجات المسافر العصري، كما صمم الفندق ليعكس روح علامة "سنترو" التي تجمع بين التصميم الذكي والمرونة والبيئة الحيوية، ليوفّر أجواءً معاصرة تناسب كافة فئات الضيوف على حدّ سواء.

بصفته الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، سيقدم سنترو حائل تصميماً داخلياً مبتكراً ومساحات اجتماعية مفتوحة ومناطق عمل مشتركة مرنة، مدعومة بخدمة روتانا المميزة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل. وسيضيف الفندق حيوية جديدة لمشهد الضيافة في حائل، مما يساهم في تعزيز مكانة المدينة كوجهة صاعدة للسياحة والأعمال.

وأعرب المهندس هشام الخريف، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لشركة هشام محمد عبدالعزيز الخريف للاستثمار والتطوير، عن سعادته بالتعاون قائلاً:"يسعدنا العمل مع روتانا وصندوق التنمية السياحية في مشروع من شأنه إعادة صياغة مشهد الضيافة في مدينة حائل، إذ سيقدم فندق "سنترو حائل" تجربة عصرية ومريحة للضيوف، ويضع معياراً جديداً للفندقة في المنطقة، وبالإضافة إلى تصميمه المبتكر ومستوى الخدمة الذي يقدّمه، سيُسهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة حائل كوجهة بارزة للسياحة والأعمال داخل المملكة."

ويأتي هذا التوقيع في ظل مرحلة من النمو المتسارع لروتانا داخل المملكة، حيث تواصل المجموعة أداء دور محوري في تطوير مشهد الضيافة السعودي المتنامي، حيث ارتفع إجمالي محفظة روتانا من الفنادق المشغلة وأخرى قيد الإنشاء في المملكة إلى 25 فندقاً تضم نحو 5,600 غرفة، الأمر الذي يعكس حضورها القوي واتساع انتشارها في مختلف المناطق الرئيسة.

وتدير روتانا حالياً مجموعة من الفنادق في كلٍ من: الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والخبر، والجبيل، والدمام، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى قيد الإنشاء في مدن جديدة مثل: حائل والباحة وأبها؛ وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً أيضاً عن توقيع إتفاقية إدارة فندق "روتانا جبل عمر مكة المكرمة"، الذي سيضم 655 غرفة، بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير.

ويأتي هذا التوسع المتواصل لروتانا تماشياً مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى جذب 150 مليون زائر سنوياً بنهاية العقد، وبناء بنية تحتية سياحية عالمية المستوى تُبرز ما تتمتع به المملكة من تنوع ثقافي وطبيعي.

وفي ظل تطور القطاع وتغيّر توقعات المسافرين، تواصل روتانا تركيزها على الابتكار والاستدامة واعتماد نهج يرتكز على الضيف أولاً، لضمان تقديم تجارب تثري الإقامة وتترجم وعد علامتها "معنا، للوقت معنى".

نبذة عن "روتانا":

تُعد "روتانا" من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992، تدير الشركة محفظة تضم أكثر من 120 فندقاً ومنشأة قيد التشغيل والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا. وتُعرف بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات تجارية متميزة هي: فنادق ومنتجعات روتانا، فنادق سنترو، فنادق ومنتجعات ريحان، شقق أرجان الفندقية، إيدج من روتانا، وذا ريزيدنس من روتانا.

وبصفتها عضواً في التحالف الفندقي العالمي (GHA)، أكبر تحالف للعلامات الفندقية المستقلة في العالم، تعد روتانا جزءاً من برنامج الولاءGHA DISCOVERY وتقدم للضيوف مزايا حصرية في أكثر من 950 فندق في 100 دولة.

وبفضل وعد علامتها التجارية "معنا، للوقت معنى"، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة تعكس جوهر علامتها الأصيلة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.rotana.com

