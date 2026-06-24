النتائج الرئيسية:

نمو الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المملكة العربية السعودية بنسبة 23.5% على أساس سنوي في 2024، وهي أسرع نسبة نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تأخر نمو التجارة الإلكترونية عن نمو الإعلانات الرقمية بنسبة 8 نقاط مئوية، ما يظهر اتساع الفجوة بين الاستثمار والنتائج.

يعتقد أكثر من 30% من المستهلكين السعوديين أن إعلانات العلامات التجارية المحلية لا تناسب ثقافتهم.

يرتبط نحو 70% من تأثير المنصات بالتكامل بين القنوات المختلفة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة سناب اليوم، بالتعاون مع شركة كيرني الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق إطار عمل لنضج الإعلان الرقمي في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى وضع معيار جديد لتعزيز فعالية التسويق، وتزويد المعلنين بتوجيهات عملية تسهم في تحسين نتائج الأعمال. وقد صمم الإطار لمساعدة العلامات التجارية في مواجهة واحدة من أهم التحديات في المملكة والمتمثلة في تحويل الاستثمارات المتزايدة في الإعلانات الرقمية إلى نمو حقيقي.

وتوصلت الدراسة الجديدة التي أجرتها كل من شركة كيرني الشرق الأوسط وأفريقيا وشركة سناب إلى أن الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المملكة قد ارتفع بنسبة 23.5% على أساس سنوي في 2024، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تراجع نمو الإعلانات الإلكترونية بنسبة 8 نقاط مئوية، ما يظهر الفجوة المتزايدة بين الاستثمار ونتائج الأعمال.

صُمم الإطار لتلبية احتياجات الشركات المحلية والشركات العالمية الرائدة والجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها بتقييم شامل لنضج التسويق، إلى جانب توصيات مخصصة وفقاً لاحتياجات كل مؤسسة وقدراتها وأهدافها التسويقية.

ويعكس الإطار التزام سناب المستمر بدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية ومساعدة المعلنين في تعزيز قدراتهم التسويقية. ومع مواصلة الاقتصاد الرقمي توسعه في المملكة، يوفر الإطار مصدراً قيماً للمعلنين الذين يطمحون إلى بناء استراتيجيات تسويقية قوية وأكثر فعالية.

يقدم الإطار تقييماً شاملاً للمعلنين وفق أربعة محاور رئيسية هي: الاستراتيجية والتنظيم، الإبداع والتوطين، التجربة والتفعيل، والبيانات والتكنولوجيا والقياس. كما يستند إلى أبحاث معمقة حول سلوك المستهلك السعودي، بالإضافة إلى مقابلات نوعية مع مجموعة من المعلنين، ما يمكّن العلامات التجارية من وضع استراتيجيات تسويقية أكثر ملاءمة للثقافة المحلية وتركيزاً على العملاء وقابلية للقياس. فقد أظهرت الدراسة أن أكثر من 30% من المستهلكين السعوديين يعتقدون أن إعلانات العلامات التجارية المحلية لا تزال بعيدة عن ثقافتهم المحلية، ما يسلط الضوء على أهمية زيادة التوطين وفهم الجمهور بنحو أكبر.

وبهذه المناسبة، قالت جولي كايروني، رئيسة التسويق في سناب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: "تعتبر المملكة العربية السعودية من أسرع الأسواق الرقمية نمواً في العالم، وينبغي على العلامات التجارية اليوم إلى بذل جهود أخرى غير زيادة الاستثمار الإعلامي لاغتنام الفرصة. بل يتعين عليها تبني استراتيجيات ملائمة للسوق وتستند إلى فهم دقيق للجمهور المحلي وسلوكياته ومنصاته المفضلة. ومن خلال شراكتنا مع كيرني الشرق الأوسط وإفريقيا، نهدف إلى تمكين المسوّقين، من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، الصغيرة والكبيرة، من تقييم قدراتهم الرقمية، وتعزيز فعالية حملاتهم، وتحقيق نتائج أعمال أقوى، بما يدعم تطور المشهد التسويقي في المملكة.

وأضاف: "يدخل الإعلان الرقمي في المملكة العربية السعودية مرحلةً جديدة. فبالرغم من النمو السريع الذي يشهده الاستثمار، لا تزال معظم المؤسسات تعمل على تحويل هذا النمو إلى تأثير تجاري يتناسب معه، وهو ما نصفه "بتوتر الأداء السعودي"."

لذا، فإن التحدي اليوم ليس في الفرص أو الإنفاق، وإنما في النضج. وقد عززت المؤسسات التي تواصل أدائها المتفوق من قدراتها في أربعة مجالات حيوية لدعم فعالية التسويق.

من جهته، قال هادي حمود، الشريك في كيرني: "لقد طورنا، مع سناب، هذا الإطار لمساعدة المعلنين في معرفة الثغرات التي تعيق أدائهم، وتحديد الأولويات التي ينبغي عليهم التركيز عليها، ووضع مسار واضح لتحقيق نتائج أقوى وأكثر استدامة."

ويتوفر الإطار من خلال تقرير شامل وأداة تقييم استراتيجية، ما يساعد المؤسسات على تقييم قدراتها الحالية، وتحديد فرص التحسين، وبناء استراتيجيات تسويقية أكثر تأثيراً وفعالية لتحقيق النمو على المدى الطويل.

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نبذة عن شركة سناب

شركة سناب هي شركة تكنولوجيا تؤمن بأن الكاميرا تقدِّم أعظم فرصة لتحسين الطريقة التي يعيش ويتواصلون بها الناس. تساهم سناب في التقدم الإنساني من خلال تمكين الأشخاص من التعبير عن أنفسهم، والعيش في اللحظة، والتعرّف على العالم، والاستمتاع معًا.

تدير الشركة تطبيق سناب شات، وهو تطبيق مراسلة بصرية يعزز العلاقات مع الأصدقاء والعائلة والعالم، بالإضافة إلى شركة سبيكس إنك، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لسناب وتهدف إلى جعل الحوسبة أكثر إنسانية، بالإضافة إلى تطبيق بيتموجي، وتطبيق ساتورن، وخدمات رقمية أخرى.

نبذة عن كيرني

على مدى 100 عام ، رسّخت كيرني مكانتها كإحدى أبرز شركات الاستشارات الإدارية العالمية، وشريكًا استراتيجيًا موثوقًا لثلاثة أرباع الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500 ولعددٍ من الحكومات والمؤسسات الرائدة حول العالم. ومن خلال حضورها في أكثر من 40 دولة، تستند كيرني إلى شبكة عالمية من الخبرات والكفاءات التي تشكّل أساس تميزها وريادتها. وتضع كيرني إحداث تأثير حقيقي في مقدمة أولوياتها، وتعمل مع عملائها على مواجهة أكثر التحديات تعقيدًا من خلال رؤى مبتكرة والتزام راسخ بتحقيق التغيير بصورة مشتركة. وبصفتها شريكًا موثوقًا، تسهم كيرني في تحقيق قيمة مستدامة ونتائج ملموسة وأثر حقيقي.

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