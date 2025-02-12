سلطت فعاليات اليوم الأول الضوء على نمو سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع الطيران الإقليمي مع جلسات حوارية تناقش تحديات السعة، الجاهزية الرقمية، التخصيص التكنولوجي، دور الذكاء الاصطناعي وغيرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم فعاليات معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات لعام 2025، الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة.

ويستمر الحدث على مدار يومين، جامعاً تحت مظلته قادة وصنّاع القرار في سلسلة توريد قطاع الطيران العالمي. ومع تنامي الطلب على السفر الجوي ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة، يتركز الاهتمام على برامج تحديث الطائرات وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد، مما يعكس النمو القوي الذي يشهده القطاع.

ويشارك في المعرض أكثر من 250 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، حيث يستعرضون أحدث التقنيات والابتكارات، ويبحثون فرص التعاون وتطوير استراتيجيات تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاعي الصيانة والتصميم الداخلي للطائرات.

وشهد اليوم الأول من الفعالية سلسلة من الإعلانات والاتفاقيات البارزة، حيث كشفت شركة جنرال إلكتريك للطيران عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في منشأتيها لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة "إف إل تكنيكس" عن خططها لتوسيع عملياتها في دولة الإمارات من خلال إطلاق محطة جديدة للصيانة في مطار آل مكتوم الدولي.كما كشفت شركة إيرباص عن توقعاتها لخدمات الطيران في الشرق الأوسط للفترة 2024-2043، مشيرةً إلى أن خدمات الطيران التجاري ستتجه بشكل متزايد نحو العمليات الرقمية والمتصلة. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الخدمات إلى 32 مليار دولار عالمياً بحلول عام 2043، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.5% على مدى 20 عاماً، مع تصدّر الشرق الأوسط قائمة المناطق الأسرع نمواً في هذا المجال.

كما استضافت منصة "جو لايف! ثياتر" جلسات حوارية بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة أبرز القضايا التي تهم القطاع. وخلال مقابلة حوارية مع ستيفن جرينواي، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي أديل، شارك جرينواي رؤيته حول خطط التوسع لشركة الطيران الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية والمنطقة، واستراتيجياتها لمواجهة تحديات سلسلة التوريد، إلى جانب رؤيتها لمستقبل القطاع. وقال: "تشهد السوق المحلية في المملكة نمواً سنوياً بنسبة 15%، مع توسع الأسواق واستمرار زخم النشاط في القطاع، مما يعكس حيويته وتطوره المتواصل في المنطقة. في فلاي أديل، نحن نستلم طائرة جديدة كل شهر، وقد بدأنا بالفعل نرى الفوائد من خلال تحسين الأداء التشغيلي وتحقيق نمو مستدام. يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في مستقبلنا، ونرى إمكانات كبيرة في دمج أدوات مثل الدردشة الذكية لتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما نولي أهمية كبيرة لموثوقية خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد وتكلفتها الفعالة".

وفي جلسة أخرى بعنوان "تحديات السعة لخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد في الشرق الأوسط"، ناقش نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين كيفية تقليل فترات التوقف عن العمل وتحسين أوقات الإصلاح لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. وشارك في الجلسة زياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، وأحمد بكدم، مدير الصيانة والهندسة في فلاي أديل، وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي لشركة جرامكو، ومينا جويات، مستشار أول في "آي بي آي إن تي"، ودانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران للهندسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران للهندسية: "يتمتع الشرق الأوسط بموقع استراتيجي يتيح له لعب دور أكبر في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد على المستوى العالمي. ونظراً لموقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، يُعدّ الشرق الأوسط وجهة مثلى لتوسيع عمليات الصيانة والإصلاح. نشهد حالياً استثمارات كبيرة في مرافق جديدة، بما في ذلك مشاريع واسعة النطاق في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

تواصل فعاليات معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات غداً في مركز دبي التجاري العالمي، مع المزيد من الجلسات الحوارية والعروض التفاعلية التي تسلط الضوء على أحدث الابتكارات وأوجه التعاون في القطاع

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